Društvo

ZEMLJOTRES POGODIO SRBIJU: Evo gde se najviše treslo

В.Н.

25. 08. 2025. u 08:58

NADOMAK Tutuina sinoć je zabeležen zemljotres jačine 2 stepena po Rhiteru.

ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО СРБИЈУ: Ево где се највише тресло

Foto: Novosti

Kako navode iz Republičkog seizmološkog zavoda Srbije, potres se dogodio oko 22:00 sati.

Tačne kordinate ukazuju da je epicentar zemljotresa u blizini Gorandže.

Zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti.

(Informer)

BONUS VIDEO:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JEZIVA SMRT: Migranti zverski pretukli fudbalera, Arseniju nije bilo spasa

JEZIVA SMRT: Migranti zverski pretukli fudbalera, Arseniju nije bilo spasa