ZEMLJOTRES POGODIO SRBIJU: Evo gde se najviše treslo
NADOMAK Tutuina sinoć je zabeležen zemljotres jačine 2 stepena po Rhiteru.
Kako navode iz Republičkog seizmološkog zavoda Srbije, potres se dogodio oko 22:00 sati.
Tačne kordinate ukazuju da je epicentar zemljotresa u blizini Gorandže.
Zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu izazvati oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti.
(Informer)
