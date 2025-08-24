Društvo

SJAJNA VEST ZA PUTNIKE: Brza pruga Novi Sad-Subotica otvara se za 20 do 30 dana

24. 08. 2025. u 12:17

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da veruje da će za 20 do 30 dana biti otvorena za saobraćaj brza pruga od Novog Sada do Subotice

Ove mere su plod zahteva građana - ono što su dobijali kroz pisma građana, društvene mreže, te je tome posvećena veća pažnja, rekao je Vučić, i kazao da kada se bavite velikim temama, ne možete uvek sve da vidite.

- Nisu svi zahtevi bili ni realni, ljudi često misle da država ima ćup i da vadi pare. To ne može, taj ko kaže da to može - laže vas. Ali ove mere jesu po zahtevima građana, i molim ih da nam ukazuju na druge stvari za koje misle da možemo da rešimo. A mi ćemo uskoro napasti jedan veliki problem u Srbiji, i rešiti ga zauvek. Ne mogu da pričam o tome još, ali otkriću za 15 dana. Kada imate nešto recite nam. Napravićemo centar da primamo vaše zahteve, deo svojih grešaka ćemo da uvidimo, deo zahteva da prihvatmo i da zajednički idemo u promene. To je za mene najvažniji zaključak za danas. Od ovoga će svi imati koristi, ali svi. Milioni građana će imati veliku korist, a dolaze još neke suštinske, velike i važne promene. Za oko 60-70 odsto građana Srbije. Tako da, mnogo toga tek dolazi - naglasio je on i istakao da se raduje otvaranju pruge do Subotice uprkos svima koji su po svaku cenu želeli propast tog projekta.

