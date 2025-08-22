VOZILA MILE, ZAUZETO I PO PET TRAKA: Haotične gužve na graničnim prelazima, evo gde se najduže čeka
IAKO se letnja sezona odmora bliži kraju, na graničnim prelazima širom Srbije i dalje se beleže velike gužve. Petak je doneo intenzivan saobraćaj, jer jedni tek kreću na putovanja, dok se drugi vraćaju sa istog.
Najveće zadržavanje beleži se na Horgošu, gde su kolone nepregledne u oba smera. Putnici čekaju na ulazak i izlazak iz zemlje i više od sat vremena.
Slična situacija je i na Graničnom prelazu Batrovci, gde su sve kolone pune.
Gužve su primetne i na Šidu, dok se na jugu zemlje, na Preševu, stvaraju velike kolone na ulazu u Srbiju, dok su na izlazu čekanja nešto kraća.
Na Gradini, koja povezuje Srbiju i Bugarsku, gužve postoje, ali su značajno manje nego na pomenutim prelazima.
Putnicima se savetuje da na put krenu pripremljeni, sa dovoljno vode i goriva, kao i da redovno prate stanje na graničnim prelazima putem aplikacija i zvaničnih sajtova.
Alternativni prelazi, kada je to moguće, mogu značajno skratiti vreme čekanja.
(Blic)
BONUS VIDEO-
Preporučujemo
KOLONE NA GRANIČNIM PRELAZIMA: Evo gde je najkritičnije
13. 08. 2025. u 20:29
NA BATROVCIMA ZADRŽAVANjE 180 MINIUTA: MUP o stanju na graničnom prelazu prema Hrvatskoj
08. 08. 2025. u 13:56
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
Da li je ona najzgodnija voditeljka na RTS-u? Objavila fotke u bikiniju sa plaže
VODITELjKA Dragana Kosjerina privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom gde god se pojavi.
22. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)