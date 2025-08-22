Društvo

BESPLATNE KNJIGE ZA 96.165 UČENIKA: Ministarstvo prosvete izdvojili 985 miliona dinara za nabavku udžbenika

Branka Borisavljević

22. 08. 2025. u 13:01

Ministarstvo prosvete je obezbedilo je 903.525 besplatnih udžbenika, koje će dobiti 96.165 učenika osnovnih škola. Za nabavku knjiga je izdvojeno je 985 miliona dinara, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

БЕСПЛАТНЕ КЊИГЕ ЗА 96.165 УЧЕНИКА: Министарство просвете издвојили 985 милиона динара за набавку уџбеника

Foto: N. Fifić

Program besplatnih udžbenika Ministarstvo prosvete sprovodi od 2011. godine u cilju dodatne podrške učenicima iz osetljivih kategorija, ali i nadarenim đacima.

Od 1. do 4. razreda, udžbenici su besplatni za predmete - matematika, srpski jezik/maternji jezik, svet oko nas, priroda i društvo i strani jezik kao obavezni predmet, dok su za starije razrede u kompletu - matematika, srpski jezik i književnost/maternji jezik, odnosno srpski jezik/maternji jezik, prvi strani jezik, geografija, istorija, hemija, fizika i biologija.

Pravo na besplatne udžbenike imaju učenici iz socijalno/materijalno ugroženih porodica (primaoci novčane socijalne pomoći) i učenici koji osnovnoškolsko obrazovanje i vaspitanje stiču po individualnom obrazovnom planu, uključujući i IOP3.

Takođe, to pravo imaju i učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, koji se obrazuju po individualnom obrazovnom planu i potrebni su im prilagođeni udžbenici, kao i učenici koji obrazovno-vaspitni rad ne ostvaruju po individualnom obrazovnom planu, a kojima je potrebno prilagođavanje (uvećan font, Brajevo pismo, elektronski format).

Pravo na besplatne udžbenike imaju i učenici iz porodica u kojima je troje i više dece u sistemu obrazovanja i vaspitanja, s tim da navedeno pravo ostvaruje dete/deca koja su učenici osnovne škole.

Kako se navodi, ako sva ili više dece pohađa javnu osnovnu školu, besplatne udžbenike dobija dete/deca koja su prva počela da stiču osnovno obrazovanje i vaspitanje, izuzev ako se roditelj opredeli da besplatne udžbenike dobije dete/deca, koja su kasnije počela da stiču osnovno obrazovanje i vaspitanje, o čemu o pisanom obliku obaveštava školu.

Besplatne udžbenike mogu da dobiju i učenici iz porodica u kojima samo jedan roditelj vrši roditeljsko pravo zbog toga što je drugi roditelj preminuo ili je nepoznat.

Takođe, pravo na besplatne udžbenike imaju i učenici koji boluju od retke bolesti, učenici koji ostvaruju pravo na tuđu negu i pomoć, kao i učenici prvog i drugog razreda javne osnovne škole sa delimičnim ili trajnim oštećenjem sluha, a kojima su potrebni prilagođeni udžbenici u elektronskom formatu, sa video sadržajima na srpskom znakovnom jeziku.

Imajući u vidu važnost dostupnosti obrazovanja za sve, Ministarstvo prosvete obezbeđuje besplatne udžbenike na jezicima nacionalnih manjina za navedene kategorije učenika, navodi se u saopštenju.

