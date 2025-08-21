U OVE DELOVE SRBIJE STIŽE KIŠNA BOMBA: Sprema se temperaturni šok, očekuje se i pojava grada
METEOROLOZI su najavili da će danas krajem dana i uveče doći do promene vremena sa pojavom oblaka i kiše, kao i pljuskova sa grmljavinom. Intenzivnije padavine se očekuju na severu zemlje, a prema rečima meteorologa Ivana Ristića, njegovi modeli za danas popodne i večeras ne daju nepogode, već samo pljuskove kiše sa grmljavinom.
Gde će danas i sutra padati kiša
Ristić kaže da bi padavine mogle da budu intenzivne, a osim u Vojvodini, danas se očekuju i malo u Mačvi i okolini Beograda.
-Posle najtoplijeg dela dana, u Srbiju danas stiže naoblačenje praćeno kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Prvenstveno se padavine očekuju na severu zemlju. Ne vidim nepogode, ali već sutra treba očekivati osetan pad temperature, od 23 do 28 stepeni, nastavak padavina i velike su šanse za grad – kaže Ristić.
Šanse za grad su preko 50 odsto
Trenutno modeli pokazuju da su najveće šanse za grad 22. avgusta u Zlatiborskom okrugu oko podneva.
-Jača oblačnost će se formirati oko Zlatibora i kretaće se prema centralnoj
. Potencijalne nepogode su prikazane na mapama. Šanse za grad su 60 odsto i potencijalne nepogode na svaka tri sata, što ukazuje da nepogode u petak južnije od Save i Dunava nisu isključene. Važno je pratiti najave i upozorenja RHMZ-a – kaže Ristić.
Temperatura pada za 15 stepeni i za vikend svežije
Promenu vremena u petak uzrokovaće dolazak oblaka iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine što je posledica hladnog fronta u okviru polarnog vrtloga. Podsetimo, Državni hidrometeorološki zavod Hrvatske (DHMZ) izdao je upozorenja zbog pogoršanja vremena koje će zahvatiti veći deo zemlje, jedna osoba je poginula u Italiji usled pogoršanja vremenskih prilika.
- Veći deo dana u petak padaće kiša, biće osetno hladnije, temperatura će pasti za 10 do 15 stepeni. Kiša će prestati do kraja dana u petak i već za vikend će biti suvo, ali osetno svežije. Temperature će biti između 23 i 28 stepeni-kaže Ristić.
Lokalno je moguće nevreme
Sajt "Vreme&Radar" najavio je za danas da se poslepodne ređe, a uveče i u noći ka petku mestimično očekuje prolaznu kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno je moguće i nevreme. Vetar slab do umeren, ponegde i jak južnih smerova.
Vremenski radar pokazuje padavine u sevnom delu zemlje oko 18 sati i u toku večeri oko 23 sata.
Jak vetar, pljuskovi sa grmljavinom i nepogode
-U petak promenljivo oblačno, mestimično-povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, lokalno je moguće i nevreme. Vetar umeren do jak zapadnih i severnih smerova. Maksimalna temperatura uglavnom između 24 i 34 stepena, zahlađenje se širi od severa i zapada ka istoku i jugu – objavljeno je na ovom sajtu.
Radar za padavine pokazuje jače pljuskove na severu, u Mačvi i u Beogradu sa okolinom.
U subotu pretežno sunčano ili uz malu do umerenu oblačnost. Vetar slab do umeren, ponegde i pojačan severnih smerova. Maksimalna temperatura uglavnom oko 25 stepeni.
Nestabilnosti i jače pogoršanje vremena
Marko Čubrilo, meteorolog amater, u najnovijoj prognozi najavljuje da će se u četvrtak sa zapada regiona premestiti zona frontalnih nestabilnosti u grmljavinske pljuskove, a ponegde će biti i vremenskih nepogoda uz pojavu vrlo obilne kiše, tuče/grada i olujnog vetra.
-Nad istokom Bosne i Hercegovine, Hrvatske, zapadnom i severnom Srbije tokom dana predfrontalne nestabilnosti, a uveče jače pogoršanje vremena. U zoni hladnog fronta očekuje se na udare jak i olujan severozapadni vetar, dok će se duž Jarana širiti bura. Petak donosi osetno svežije i nestabilno vreme posebno na istoku i jugoistoku regiona uz grmljavinske pljuskove i lokalne nepogode, duvaće pojačan severozapadni vetar i biće osetno svežije uz maksimume od 17 do 26 stepeni Celzijusa – kaže Čubrilo.
Bez vrućina do sledeće nedelje
Od subote do sledeće srede očekuje uglavnom suvo, ali prijatno vreme bez vrućine. Duvaće severozapadni vetar. Noći će biti sveže uz minimume od 7 do 16 stepeni Celzijusa, a tokom dana maksimalno od 21 do 28 stepeni Celzijusa.
-Sreda verovatno donosi novo pogoršanje, kišu, pljuskove i osveženje uz severozapadni vetar i maksimume od 21 na severu do 27 na jugu regiona. Zatim će nekoliko dana biti suvo i prijatno vreme dok bi oko 30. avgusta moglo doći do otopljenja uz maksimume i do 33 stepena Celzijusa. To otopljenje verovatno ne bi dugo potrajalo i oko 2. septembra bi usledilo novo pogoršanje i osveženje – zaključuje Čubrilo.
(Blic)
BONUS VIDEO-
Preporučujemo
OD OVOG DATUMA JE MOGUĆ KRAJ LETA U SRBIJI: Stiže nagla promena vremena
21. 08. 2025. u 08:37
BIĆE I OBLAKA: Evo kakvo nas vreme danas očekuje
21. 08. 2025. u 01:00
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
SRAMNO! Hrvatska rediteljka oskrnavila "Tamo daleko" - tekst izmenjen, SRBA nigde
HRVATSKA rediteljka Hana Jušić iskoristila je numeru "Tamo daleko" za poslednju scenu i odjavnu špicu svog filma "Bog neće pomoći", koji je prikazan na Sarajevo film festivalu.
21. 08. 2025. u 12:11 >> 15:02
Komentari (0)