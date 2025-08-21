U OVE DELOVE SRBIJE STIŽE KIŠNA BOMBA: Sprema se temperaturni šok, očekuje se i pojava grada

METEOROLOZI su najavili da će danas krajem dana i uveče doći do promene vremena sa pojavom oblaka i kiše, kao i pljuskova sa grmljavinom. Intenzivnije padavine se očekuju na severu zemlje, a prema rečima meteorologa Ivana Ristića, njegovi modeli za danas popodne i večeras ne daju nepogode, već samo pljuskove kiše sa grmljavinom.

FOTO: Novosti

Gde će danas i sutra padati kiša

Ristić kaže da bi padavine mogle da budu intenzivne, a osim u Vojvodini, danas se očekuju i malo u Mačvi i okolini Beograda.

-Posle najtoplijeg dela dana, u Srbiju danas stiže naoblačenje praćeno kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Prvenstveno se padavine očekuju na severu zemlju. Ne vidim nepogode, ali već sutra treba očekivati osetan pad temperature, od 23 do 28 stepeni, nastavak padavina i velike su šanse za grad – kaže Ristić.

Šanse za grad su preko 50 odsto

Trenutno modeli pokazuju da su najveće šanse za grad 22. avgusta u Zlatiborskom okrugu oko podneva.

-Jača oblačnost će se formirati oko Zlatibora i kretaće se prema centralnoj

Foto: Printskrin

. Potencijalne nepogode su prikazane na mapama. Šanse za grad su 60 odsto i potencijalne nepogode na svaka tri sata, što ukazuje da nepogode u petak južnije od Save i Dunava nisu isključene. Važno je pratiti najave i upozorenja RHMZ-a – kaže Ristić.

Temperatura pada za 15 stepeni i za vikend svežije

Promenu vremena u petak uzrokovaće dolazak oblaka iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine što je posledica hladnog fronta u okviru polarnog vrtloga. Podsetimo, Državni hidrometeorološki zavod Hrvatske (DHMZ) izdao je upozorenja zbog pogoršanja vremena koje će zahvatiti veći deo zemlje, jedna osoba je poginula u Italiji usled pogoršanja vremenskih prilika.

- Veći deo dana u petak padaće kiša, biće osetno hladnije, temperatura će pasti za 10 do 15 stepeni. Kiša će prestati do kraja dana u petak i već za vikend će biti suvo, ali osetno svežije. Temperature će biti između 23 i 28 stepeni-kaže Ristić.

Foto: Printskrin

Lokalno je moguće nevreme

Sajt "Vreme&Radar" najavio je za danas da se poslepodne ređe, a uveče i u noći ka petku mestimično očekuje prolaznu kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno je moguće i nevreme. Vetar slab do umeren, ponegde i jak južnih smerova.

Vremenski radar pokazuje padavine u sevnom delu zemlje oko 18 sati i u toku večeri oko 23 sata.

Foto: Printskrin

Jak vetar, pljuskovi sa grmljavinom i nepogode

-U petak promenljivo oblačno, mestimično-povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, lokalno je moguće i nevreme. Vetar umeren do jak zapadnih i severnih smerova. Maksimalna temperatura uglavnom između 24 i 34 stepena, zahlađenje se širi od severa i zapada ka istoku i jugu – objavljeno je na ovom sajtu.

Radar za padavine pokazuje jače pljuskove na severu, u Mačvi i u Beogradu sa okolinom.

U subotu pretežno sunčano ili uz malu do umerenu oblačnost. Vetar slab do umeren, ponegde i pojačan severnih smerova. Maksimalna temperatura uglavnom oko 25 stepeni.

Foto: Printskrin

Nestabilnosti i jače pogoršanje vremena

Marko Čubrilo, meteorolog amater, u najnovijoj prognozi najavljuje da će se u četvrtak sa zapada regiona premestiti zona frontalnih nestabilnosti u grmljavinske pljuskove, a ponegde će biti i vremenskih nepogoda uz pojavu vrlo obilne kiše, tuče/grada i olujnog vetra.

-Nad istokom Bosne i Hercegovine, Hrvatske, zapadnom i severnom Srbije tokom dana predfrontalne nestabilnosti, a uveče jače pogoršanje vremena. U zoni hladnog fronta očekuje se na udare jak i olujan severozapadni vetar, dok će se duž Jarana širiti bura. Petak donosi osetno svežije i nestabilno vreme posebno na istoku i jugoistoku regiona uz grmljavinske pljuskove i lokalne nepogode, duvaće pojačan severozapadni vetar i biće osetno svežije uz maksimume od 17 do 26 stepeni Celzijusa – kaže Čubrilo.

Foto: Printskrin

Bez vrućina do sledeće nedelje

Od subote do sledeće srede očekuje uglavnom suvo, ali prijatno vreme bez vrućine. Duvaće severozapadni vetar. Noći će biti sveže uz minimume od 7 do 16 stepeni Celzijusa, a tokom dana maksimalno od 21 do 28 stepeni Celzijusa.

-Sreda verovatno donosi novo pogoršanje, kišu, pljuskove i osveženje uz severozapadni vetar i maksimume od 21 na severu do 27 na jugu regiona. Zatim će nekoliko dana biti suvo i prijatno vreme dok bi oko 30. avgusta moglo doći do otopljenja uz maksimume i do 33 stepena Celzijusa. To otopljenje verovatno ne bi dugo potrajalo i oko 2. septembra bi usledilo novo pogoršanje i osveženje – zaključuje Čubrilo.

(Blic)

