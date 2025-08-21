EVO DO KADA ĆE TRAJATI IZMENE: Četiri linije gradskog prevoza u Beogradu menjaju trasu
TOKOM izvođenja radova na asfaltiranju Ulice kralja Petra Prvog, na delu od zone raskrsnice sa Bulevarom kralja Aleksandra do zone raskrsnice sa Ulicom Franje Kluza, od 22. avgusta, od 22 časa, do 25. avgusta do 4 časa doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.
Radovi podrazumevaju zatvaranje predmetne deonice za saobraćaj, pri čemu će doći do promena u radu linija javnog prevoza i to:
- vozila sa linije 309 će saobraćati do okretnice „Kaluđerica /Put za institut/” (gde se u redovnom režimu okreće linija 309L)
- linija 301N u oba smera saobraćati bez svraćanja u naselje Kaluđerica;
- linija 304N – vozila koja polaze u dva časa sa Trga republike, odnosno u 2.45 časova iz Kaluđerice, u oba smera saobraćaće bez svraćanja u naselje Kaluđerica, odnosno saobraćaće do/od okretnice „Kaluđerica /Put za institut/”
- vozila sa linije 309L će u oba smera saobraćati ulicama Vojvode Stepe Stepanovića, Đure Đakovića do privremene okretnice „Kaluđerica /Ribnička/”, koja se nalazi u Ulici Đure Đakovića ispred kućnog broja 11.
(Blic)
