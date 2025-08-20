VANREDNO UPOZORENJE ZBOG NEVREMENA! U Evropi ima mrtvih, monstruozna oluja se kreće ka Balkanu: Tačno u ovo vreme stiže u Srbiju (VIDEO)
JEDNA osoba je poginula u Italiji usled pogoršanja vremenskih prilika koje su pogodile zemlju nakon dužeg toplotnog talasa, preneo je danas Rojters.
Za Hrvatsku je za naredne dane izdato vanredno upozorenje zbog nevremena, koje će u petak stići i u Srbiju.
Telo 40-godišnjeg muškarca, koji je nestao nakon što je nabujala reka Krisa odnela njegov automobil, pronađeno je u Leonforteu, u oblasti Ena na Siciliji.
PRVA ŽRTVA NEVREMENA U ITALIJI
Incident se dogodio u utorak popodne.
Na severu Italije, situacija se pogoršava - u Milanu su zabeležene obilne padavine, zbog čega su zatvoreni javni parkovi, a nadležne službe prate reku Lambro zbog mogućnosti izlivanja.
Narandžasto upozorenje izdato je za regione:
Emilija Romanja
Ligurija
Lombardija
Nica zatvorila parkove i šetališta uz obalu
Gradska uprava Nice odlučila je danas da iz predostrožnosti zatvori parkove, javne vrtove i šetališta uz obalu mora zbog najavljenog olujnog nevremena, prenose francuski mediji.
Meteorolozi su za danas izdali žuti meteo-alarm za region Azurne obale, prenela je TV stanica BFM.
Zvaničnici gradske uprave upozorili su da se očekuju udari vetra od 60 do 80 kilometara na sat, kao i da je predviđeno da padne između 40 i 60 milimetara kiše.
Lokalni zvaničnici pozvali su stanovnike da ograniče kretanje, da izbegavaju plaže, kao i da se tokom oluje ne sklanjaju ispod drveća zbog opasnosti od udara groma.
VANREDNO UPOZORENjE ZA HRVATSKU
Državni hidrometeorološki zavod Hrvatske (DHMZ) izdao je nova upozorenja zbog pogoršanja vremena koje će zahvatiti veći deo zemlje. Već večeras i tokom noći očekuje se izražen vremenski poremećaj koji će prvo pogoditi Istru, šire riječko područje i Gorski kotar. Prognozirane su obilne i intenzivne padavine, a moguće su i urbane i bujične poplave. U četvrtak nestabilno vreme će se proširiti na gospićku i kninsku regiju i duž celog Jadrana.
Za sredu je upaljen narandžasti meteoalarm za područje Istre i Kvarnera, gde se očekuju obilni pljuskovi praćeni grmljavinom i olujnim vetrom. DHMZ upozorava da bi vremenski uslovi mogli dovesti do lokalnih poplava i problema u saobraćaju.
Tokom četvrtka gotovo cela zemlja će biti u području žutog i narandžastog meteoalarma. Gospićka, karlovačka, zagrebačka i osječka regija biće u zoni žute opasnosti, što znači da je vreme potencijalno opasno. S druge strane, kompletno priobalje i kninska regija biće pod narandžastim meteoalarmom, koji označava opasno vreme i povećan rizik za imovinu i bezbednost. Građani se pozivaju na pojačan oprez i praćenje vremenskih prognoza.
KADA NEVREME STIŽE U SRBIJU
Prema podacima sa sajta Vreme radar, koji prati kretanje oluje, nevreme će u Srbiju stići u petak u jutarnjim časovima.
Očekuje se da će oluja krenuti oko 10 sati ujutru u pojedinim delovima Srbije, dok će kiša u Beogradu početi da pada oko 12 sati istog dana.
(Blic, Tanjug, Jutarnji)
