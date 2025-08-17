Društvo

HITNO UPOZORENJE RHMZ ZA BEOGRAD! Smrklo se nebo, stižu pljuskovi sa grmljavinom: Na udaru prvo ovi delovi grada

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

17. 08. 2025. u 15:54

U JUŽNIM delovima Beograda jako razvijena konvektivna oblačnost uslovljava intenzivne pljuskove sa grmljavinom i lokalnom pojavom grada i imaće tendenciju premeštanja ka Lazarevcu.

ХИТНО УПОЗОРЕЊЕ РХМЗ ЗА БЕОГРАД! Смркло се небо, стижу пљускови са грмљавином: На удару прво ови делови града

Foto: Novosti

U najnovijem hitnom upozorenju RHMZ izdatom za Beograd navodi se da će prvi na udaru pljuskova biti Stepojevac i Vranić.

Ranija najava RHMZ-a u 12.55 časova, upozorila je na mestimičnu kišu i pljuskove sa grmljavinom, na severu, istoku, kao i ponegde u Pomoravlju i Šumadiji, a na jugozapadu je lokalno moguća i pojava sugradice.

VREME DANAS U SRBIJI

"Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, svežije i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će lokalno biti izraženiji uz veću količinu padavina i pojavu sugradice ili grada", saopštio je RHMZ.

Duvaće slab i umeren vetar, u zoni fronta kratkotrajno i jak, severni i severozapadni.

Najviša temperatura od 29 do 33 stepeni Celzijusa.

Žuti meteoalarm u celoj Srbiji

Danas će na teritoriji čitave Srbije na snazi biti žuti meteoalarm i to zbog dve opasne pojave - grmljavine i padavina.

(Blic.rs)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PITANJE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
Politika

0 40

PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.

17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DELIJE U ŠOKU: Ne mogu da veruju ko je poginuo

"DELIJE" U ŠOKU: Ne mogu da veruju ko je poginuo