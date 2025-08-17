HITNO UPOZORENJE RHMZ ZA BEOGRAD! Smrklo se nebo, stižu pljuskovi sa grmljavinom: Na udaru prvo ovi delovi grada

U JUŽNIM delovima Beograda jako razvijena konvektivna oblačnost uslovljava intenzivne pljuskove sa grmljavinom i lokalnom pojavom grada i imaće tendenciju premeštanja ka Lazarevcu.

Foto: Novosti

U najnovijem hitnom upozorenju RHMZ izdatom za Beograd navodi se da će prvi na udaru pljuskova biti Stepojevac i Vranić.

Ranija najava RHMZ-a u 12.55 časova, upozorila je na mestimičnu kišu i pljuskove sa grmljavinom, na severu, istoku, kao i ponegde u Pomoravlju i Šumadiji, a na jugozapadu je lokalno moguća i pojava sugradice.

VREME DANAS U SRBIJI

"Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, svežije i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će lokalno biti izraženiji uz veću količinu padavina i pojavu sugradice ili grada", saopštio je RHMZ.

Duvaće slab i umeren vetar, u zoni fronta kratkotrajno i jak, severni i severozapadni.

Najviša temperatura od 29 do 33 stepeni Celzijusa.

Žuti meteoalarm u celoj Srbiji

Danas će na teritoriji čitave Srbije na snazi biti žuti meteoalarm i to zbog dve opasne pojave - grmljavine i padavina.

(Blic.rs)