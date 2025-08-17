HITNO UPOZORENJE RHMZ ZA BEOGRAD! Smrklo se nebo, stižu pljuskovi sa grmljavinom: Na udaru prvo ovi delovi grada
U JUŽNIM delovima Beograda jako razvijena konvektivna oblačnost uslovljava intenzivne pljuskove sa grmljavinom i lokalnom pojavom grada i imaće tendenciju premeštanja ka Lazarevcu.
U najnovijem hitnom upozorenju RHMZ izdatom za Beograd navodi se da će prvi na udaru pljuskova biti Stepojevac i Vranić.
Ranija najava RHMZ-a u 12.55 časova, upozorila je na mestimičnu kišu i pljuskove sa grmljavinom, na severu, istoku, kao i ponegde u Pomoravlju i Šumadiji, a na jugozapadu je lokalno moguća i pojava sugradice.
VREME DANAS U SRBIJI
"Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, svežije i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će lokalno biti izraženiji uz veću količinu padavina i pojavu sugradice ili grada", saopštio je RHMZ.
Duvaće slab i umeren vetar, u zoni fronta kratkotrajno i jak, severni i severozapadni.
Najviša temperatura od 29 do 33 stepeni Celzijusa.
Žuti meteoalarm u celoj Srbiji
Danas će na teritoriji čitave Srbije na snazi biti žuti meteoalarm i to zbog dve opasne pojave - grmljavine i padavina.
