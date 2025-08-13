PRVA DUGOROČNA PROGNOZA STRUČNJAKA: Evo kada će pasti sneg u Srbiji i kakva zima čeka Evropu

PREMA prvim prognozama evropskih stručnjaka sa sajta Severe Weather Europe, zimu 2025/2026 obeležiće uticaj slabe faze La Ninje i verovatno slabiji polarni vrtlog. Ovo znači dinamičnije kretanje atmosferskog pritiska, što može omogućiti hladnije dane u Evropi, ali i u SAD i Kanadi.

Foto: Tanjug/Sava Radovanović/Profimedia/Ilustracija

La Ninja predstavlja hladnu fazu klimatske oscilacije ENSO u tropskom Pacifiku, kada temperature površine okeana u centralnom i istočnom delu padaju ispod proseka. Iako trenutno ne dostiže puni intenzitet, modeli pokazuju da će se tokom zime razviti u slabu do umerenu fazu. Ovaj fenomen obično stvara visoki pritisak iznad severnog Pacifika i niski pritisak iznad Aljaske i Kanade, pomerajući mlaznu struju ka jugu i omogućavajući prodor hladnog vazduha u niže geografske širine.

Polarni vrtlog - ključ za prodore hladnoće

Polarni vrtlog je ogromna zona ciklonalne cirkulacije iznad Severnog pola, koja ima presudnu ulogu u formiranju zimskih vremenskih uslova. Kada je snažan i stabilan, zadržava hladan vazduh na Arktiku. Međutim, kada oslabi, mlazna struja postaje talasasta i nestabilna, pa se hladne mase lakše spuštaju ka Evropi i SAD.

Foto: SWE

Prognoze pokazuju da će polarni vrtlog početkom zime 2025/2026 biti slabiji od proseka, što povećava šanse za česte prodore hladnog vazduha, uključujući i region Balkana.

Istorijski gledano, La Ninja zime često proizvode fenomen „naglog stratosferskog zagrevanja“, koji dodatno slabi polarni vrtlog i produžava periode hladnoće.

Prvi sneg u Srbiji i na Balkanu

Prema trenutnim proračunima, decembar 2025. u većem delu Evrope biće topliji od proseka, sa povećanim padavinama u severozapadnom i južnom delu kontinenta.

Za Srbiju i Balkan to znači da će prvi sneg u nižim predelima najverovatnije pasti krajem decembra ili početkom januara, dok će planinski regioni dobiti snežni pokrivač znatno ranije.

Najveća verovatnoća za pravu zimsku sliku u Srbiji biće u januaru 2026, kada se očekuje prodor hladnog vazduha sa severoistoka Evrope, što bi moglo doneti i višednevne snežne padavine.

Temperature i padavine u Evropi

Modeli ukazuju da će veći deo Evrope tokom zime imati temperature iznad proseka, ali sa jednim izuzetkom – centralni delovi kontinenta, uključujući Balkan, u januaru mogu biti hladniji od normale. Ovaj scenario podržava i prognoza visokog pritiska iznad severne Evrope, koji će gurati hladan vazduh ka jugu.

Foto: Tanjug

Padavine će u severozapadnoj i južnoj Evropi biti iznad proseka, dok će centralni delovi, uključujući Srbiju, uglavnom imati prosečne količine, ali sa mogućim snežnim iznenađenjima u januaru.

Snežne prognoze za zimu 2025/2026

Prema ECMWF modelu, Evropa će u celini imati nešto manje snega nego obično, ali Skandinavija će biti izuzetak sa iznadprosečnim snežnim padavinama. Centralna Evropa bi u januaru mogla dobiti više snega, dok je za južnu Englesku, pa i London, prognozirana veća verovatnoća snežnih epizoda.

Za Balkan, a posebno za Srbiju, najveće snežne prilike očekuju se u januaru, naročito u planinskim oblastima, dok će u nižim predelima sneg biti moguć tokom kasnog decembra i u prvoj polovini januara.

Blaži početak, zimski finiš

Zima 2025/2026 će, po svemu sudeći, početi relativno blaže, ali će drugi deo sezone doneti prave zimske uslove.

Slaba La Ninja i oslabljeni polarni vrtlog mogli bi proizvesti više perioda sa snegom i niskim temperaturama, a za Srbiju i region najhladniji i najsnežniji deo zime očekuje se u januaru 2026.