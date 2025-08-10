SLAVIMO SVETE APOSTOLE: Sve ih spominjemo u jednom danu - Danas valja izgovoriti ovu molitvu

SRPSKA pravoslavna crkva i vernici danas slave svete apostole Prohora, Nikanora, Timona i Parmena.

Sva četvorica apostola su iz broja sedam đakona i 70 apostola. Ostali đakoni su bili Stefan, Filip i Nikolaj. Prvomučenik Stefan i Filip se slave posebnih dana, dok Nikolaj zbog svoje jeresi nije ušao u red svetitelja.

Sveti Prohor, Nikanor, Timon i Parmen nemaju posebne dane kada se slave, nego se svi spominju u ovaj jedan dan.

Svetog Prohora je apostol Petar postavio za episkopa Nikomidijskog. Bio je neko vreme na službi kod Svetog Jovana Bogoslova na ostvu Patmosu i zabeležio je otkrovenje, koje je čuo iz njegovih usta. Nevernici su ga ubili u Antiohiji.

Sveti Nikanor je stradao u Jerusalimu istog dana kada i arhiđakon Stefan, a uskoro za njim i još 2. 000 hrišćana, koje su pobili Jevreji.

Svetog Timona su sveti apostoli postavili za episkopa u Arabiji. Zbog svog propovedanja Hrista je stradao.

Bio je bačen u užarenu peć, ali je izašao iz peći nepovređen. Po rimskom Martirologu, sveti Timon nakon što je izašao nepovređen iz peći, bio je razapet na krst.

Sveti Parmen je verno služio propovedničku službu koja su mu apostoli poverili.

Umro je pred apostolima koji su ga oplakali i sahranili.

Na ovaj dan vernici se ovako mole za oproštaj grehova:

"Apostoli sveti, molite Milostivog Boga, da oproštaj grehova podari dušama našim."

(Kurir)

