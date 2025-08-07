OSVEŽITE DOM UZ IDEALNE LETNJE POPUSTE!

DA li ste već razmišljali o osveženju životnog prostora u ovim letnjim mesecima?

Foto: Forma Ideale

Bilo da je reč o nekim manjim intervencijama, poput krečenja ili promene dekorativnih elemenata, ili onim većim, poput kupovine nekog komada nameštaja o kome dugo razmišljate ili možda čak o kompletnom renoviranju doma, Forma Ideale ima dobre vesti za vas.

Tokom MESEČNE AKCIJE, sve do 23. avgusta iskoristite mogućnost kupovine preko 600 artikala na sniženju sa uštedama i preko 50%, bilo da se odlučite za kupovinu u nekom od 44 salona Forma Ideale, koji se nalaze u 37 gradova u Srbiji (prodajnu mrežu pogledajte OVDE) Ili online u Forma Ideale Internet prodavnici na sajtu www.formaideale.rs.

Ukoliko ste vlasnik Forma Ideale Loyalty kartice, možete kupovati po još 5% nižim cenama. Pravo na dodatnu loyalty uštedu mogu ostvariti svi kupci koji su realizovali jednu ili više kupovina (jednokratno ili zbirno) u salonima i Internet prodavnici Forma Ideale u vrednosti većoj od 10.000 dinara. Loyalty popust možete koristiti već tokom prve, a zatim i prilikom svake naredne kupovine. Upravo zbog toga Forma Ideale formirala je i Loyalty cenu, prikazanu tokom aktuelnih akcija sa dodatno uračunatih 5%, a u nastavku predstavljamo izbor artikala upravo sa naglaskom na loyalty cene.

Foto: Forma Ideale

Ukoliko želite da promenite izgled dnevnog boravka, a potreban vam je komad tapaciranog nameštaja, predlog za idealnu kupovinu je ugaona garnitura LONG, a čija je loyalty cena tokom aktuelne akcije 69.990 dinara.

Pri izboru regala za vaš dnevni boravak, razmislite o atraktivnom regalu GLEN, koji je i moderan i funkcionalan, a koji je tokom aktuelne akcije u ponudi po izuzetno povoljnoj ceni od 13.990 dinara.

Opremanje kuhinje i trpezarijskog prostora može biti veliki izazov ukoliko imamo ograničen budžet. Tokom ove mesečne akcije Forma Ideale omogućava da promenite kompletnu kuhinju, a predlog je kuhinja LEONA 180 dostupna u dve kombinacije dekora i čija je cena snižena za čak 50 % i trenutno iznosi 22.990 dinara. Uz nju će se odlično uklopiti i trpezarijski sto OSCAR 160x90 koji je odličan izbor, po izuzetno povoljnoj loyalty ceni od 17.990 dinara.

Foto: Forma Ideale

Tokom trajanja aktuelne akcije u Forma Ideale salonima i Internet prodavnici, možete veoma povoljno urediti i svoju spavaću sobu. Jedan od odličnih izbora bi bio francuski ležaj OTTELO 140x200, sa dušekom i kutijom za odlaganje posteljine, a čija loyalty cena iznosi 36.990 dinara. Uz njega bi se sjajno uklopio prostrani garderober SIERRA 240 OG, a čija je loyalty cena samo 38.990 dinara.

Za sve one koji žele da dopune svoje domaćinstvo nekim novim malim kućnim aparatom, Forma Ideale nudi ekstra povoljne cene i dodatna akcijska sniženja tokom aktuelne mesečne akcije do 23. avgusta, a ne propustite ni VELIKU AKCIJU „BACK TO SCHOOL“ koja traje do 17. avgusta i nudi vam preko 50% uštede na više od 400 artikala.

Kupovina u salonima i Internet prodavnici Forma Ideale dodatno je olakšana mogućim plaćanjem na odloženo, pa se dobro raspitajte o svim povoljnostima i uslovima kupovine.

Budite u toku sa dešavanjima i posetite već danas sajt www.formaideale.rs, jer FORMA IDEALE UVEK SPREMA NEŠTO NOVO!