(MAPE) EKSTREMNE PROMENE U ATMOSFERI OPASNE PO ŽIVOT: RHMZ popalio alarme zbog ove 3 pojave

POSLE kraćeg predaha od tropskih dana, Srbija se nalazi pred novim naletom vrućine i prema vremenskoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) u subotu će biti pretežno sunčano i toplo. Posle podne i uveče na zapadu i severozapadu, uz promenljivu oblačnost, tek ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom.

Vetar će sutra biti slab i umeren isočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 12 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 30 do 34 stepeni. U toku noći ka nedelji u Vojvodini retka pojava pljuskova s grmljavinom.

U Beogradu će biti sunčano. Najniža temperatura 19 stepeni, najviša dnevna 33 stepena.

- Biometeorološke prilike uticaće nepovoljno na srčane bolesnike, astmatičare i hipertoničare. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti glavobolja, reumatski bolovi i poremećaji sna. Učesnicima u saobraćaju se savetuje dodatan oprez – objavio je RHMZ.

Prema indeksu toplotnog stresa (THI), koji je mera osećaja toplote, odnosno mera relativnog diskomfora pri dužem izlaganju ljudskog tela uticaju ekstremno toplog i vlažnog vremena i pokazuje verovatnoću toplotnog udara, sunčanice ili druge akutne simptome stresa tela, mogući su zamor i toplotni grčevi.

Prvi stepen upozorenja zbog ekstremno visokih temperatura važi za celu Srbiju, a „žuto“ upozorenje zbog grmljavine na snazi je u:

Bačkoj

Sremu

zapadnoj Srbiji

jugozapadnoj Srbiji

- Vreme može biti potencijalno opasno. Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike – upozorava RHMZ.

KIŠA, PLjUSKOVI, GRMLjAVINA U NEDELjU

U Srbiji se u nedelju očekuje novo jače naoblačenje i osveženje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koje će pre podne zahvatiti severne i zapadne, a posle podne i ostale predele Srbije.

Vreme će biti oblačno i nestabilno. Pre podne uglavnom suvo, posle podne i uveče mestimično kiša i pljuskovi s grmljavinom uz osveženje, uglavnom u severnim zapadnim i centralnim predelima, a lokalno se očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode: veća količina padavina za kratko vreme, jak vetar u zoni pljuska i grad.

Vetar u skretanju na slab i umeren, posle podne kratkotrajno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 21 stepen, a najviša dnevna od 26 na severozapadu do 34 stepeni na jugoistoku.

U toku noći naoblačenje i osveženje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno izraženijim, zahvatiće i ostale krajeve uz istovremeni prestanak padavina na severu Vojvodine.

U Beogradu poslepodnevni pljuskovi. Minimalna temperatura 21 stepeni, maksimalna 29 stepeni.

Za severni i zapadni deo na snazi je „narandžasti“ meteoalarm zbog pljuska kiše ili jake kiša sa količinom padavina većom 20 l/m² u periodu do 3 sata, dok je u ostalim krajevima na snazi „žuti“ meteoalarm lokalne pojave grmljavine sa gradom, pljuska kiše ili jake kiša sa količinom padavina većom 10 l/m² u periodu do 3 sata i ekstremno visokih temperatura.

Drugi stepen upozorenja znači da je vreme opasno.

- Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe – upozorava RHMZ.

Pljusak kiše ili jaka kiša sa količinom padavina većom 20 l/m² u periodu do 3 sata može:

izazvati poplave i prouzrokovati štete u vezi sa poplavama

izazvati probleme u svim aktivnostima poljoprivredne proizvodnje

izazvati probleme u saobraćaju

moguća pojava odrona i klizišta

indirektni uticaj na bezbednost ljudi i životinja

Lokalna pojava grmljavine sa gradom može izazvati

rizik od udara groma

opasnost po život ljudi i životinja

probleme u radu svih uređaja koja koriste električnu energiju

rizik od izazivanja požara

probleme u telekomunikacijama

moguće veće štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini i u poljoprivredi, naročito u kombinaciji sa jakim vetrom i intezivnim pljuskovima

NOVI OBRT U ATMOSFERI U PONEDELjAK

U ponedeljak, 4. avgusta, očekuje se prestanak padavina i razvedravanje, ujutru u severnim, pre podne u zapadnim i centralnim, posle podne i u ostalim predelima. Zatim će u većini mesta biti suvo vreme sa sunčanim intervalima.

Biće umereno ili potpuno oblačno i svežije, na severu Vojvodine suvo, u ostalim krajevima kiša, pljuskovi i grmljavine, a lokalno se očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode: veća količina padavina za kratko vreme, jak vetar u zoni pljuska i grad. Vetar slab i umeren, severozapadni.

Najniža temperatura od 16 do 19 stepeni, a najviša od 23 do 28 stepeni.

U Beogradu su mogući pljuskovi. Najniža temperatura 17 stepeni, najviša 25 stepeni.

PROMENjIVO I SUVO U UTORAK I SREDU

Do sredine sledeće nedelje u Srbiji će biti promenjivo. Očekuju se duži sunčani intervali. U većini mesta biće suvo.

U utorak će biti promenljivo oblačno i suvo sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 25 do 29 stepeni.

U sredu pretežno sunčano uz postepeni porast temperature.

U Beogradu će u utorak i sredu biti malo i umereno oblačno. Najniža teperatura vazduha će biti 18 i 18 stepeni, a najviša dnevna 26 i 27 stepeni.

