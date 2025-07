BEOGRAD NA UDARU NEVREMENA U NAREDNA DVA SATA Hitno se oglasio RHMZ: Spremite se za pljuskove sa grmljavinom (FOTO)

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

Foto: Tanjug/VLADIMIR SPORCIC

- I DANAS VEOMA TOPLO, U JUŽNIM I ISTOČNIM PREDELIMA PONEGDE I DO 43 °S

Promenljivo oblačno, u jugozapadnoj, južnoj i centralnoj Srbiji, kao i u brdsko-planiskim predelima na jugozapadu i u oblasti Homoljsko-Kučajskih planina na istoku sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar umeren, povremeno i jak južni i jugozapadni, uveče i u toku noći u skretanju na severozapadni. Najviša temperatura u većini mesta od 35 do 40 °S, na istoku i jugu do 44 °S.

U naredna dva sata na širem području Beograda sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom i to naročito u južnim i istočnim delovima grada.

Uveče i tokom naredne noći jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Očekuju se ponegde i vremenske nepogode: obilni pljuskovi sa grmljavinom, grad i kratkotrajno jak i olujni severozapadni vetar u zoni najintenzivnijih pljuskova, i to najpre na severu i zapadu Srbije.

SUTRA ZNAČAJNA PROMENA VREMENA: PAD TEMPERATURE UZ POVREMENE PLjUSKOVE SA GRMLjAVINOM.

U nedelju promenljivo oblačno, osetno svežije i veoma nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se očekuju i vremenske nepogode praćene obilnim pljuskovima, gradom i kratkotrajno jakim i olujnim vetrom u zoni najintenzivnijih pljuskova. Vetar umeren i jak, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 19 do 24 °S, a najviša dnevna od 25 na sverozapadu do 33 °S na jugu i jugoistoku. Najviša dnevna temperatura od 25 na severozapadu do 33 °S na jugu i jugoistoku zemlje.

POČETKOM SLEDEĆE SEDMICE PROMENLjIVO I SVEŽIJE VREME

U prvoj polovini sledeće sedmice promenljivo, nestabilno i svežije, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji će biti izraženiji u utorak (29. jula).

Od četvrtka (31.07.) pretežno sunčano uz ponovni porast temperature. - stoji na sajtu RHMZ.

Foto: Printskrin/RHMZ