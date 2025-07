NEPOGODAMA U SRBIJI NIJE KRAJ: Meteorolog najavio novi udar, zna se i kada tačno stiže (MAPA)

KRAJ toplotnog talasa u Srbiji obeležile su superćelijske oluje praćene razornim vetrom, velikom količinom padavina i gradom, a nakon što ove pojave budu oslabile u narednom periodu, uz ponovno povećanje temperature, i dalje će biti kiše, pljuska praćenih vetrom, ali će biti lokalnog karaktera.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Meteorolog Ivan Ristić kaže za "Blic" da će sve do 20. jula biti uslova za kišu i pljuskove.

Kada se vraćamo na tropske temperature

-Do kraja druge dekade jula modeli ne daju velike vrućine za sada. Posle osetnog zahlađenja, sa 40 na 20 stepeni Celzijusa, već od vikenda, od subote 12. jula, vratićemo se na temperature od 30 i više stepeni. Sledi nam postepeni porast temperature, s tim što ćemo se vrteti na oko 30 do 35 stepeni što je malo više od proseka za jul, a negde će biti i oko proseka. Na jugu Srbije će biti toplije – kaže Ristić.

Kada stižu nove padavine i oluje

Novo otopljenje pratiće uglavnom više oblačno nego sunčano vreme zbog čega se očekuje manje topliji period u odnosu na prethodni toplotni talas.

-Povremeno će biti uslova za pljuskove i kišu praćene vetrom, ali sada nevreme neće biti velikih razmera, već manjeg i lokalnog karaktera. Sledi nam pauza od padavina u trajanju od oko 3-4 dana i zatim sledeće nedelje, od 16 do 18. jula, ima više šansi za nove pljuskove kiše. Za vikend pred nama ne očekujem velike vrućine, već sparinu, a posle 20. jula počinje stabilizacija vremenskih prilika uz porast temperature, do i preko 40 stepeni – kaže Ivan Ristić.

Foto: Facebook/ Ivan Ristić / screenshot

Kada se vraća afrički anticiklon i toplotni talas

Podsetimo, u godišnjoj i mesečnoj vremenskoj prognozi za jul, Ristić je najavio da će u periodu od 8. do 15. jula doći će do slabljenja afričkog anticiklona i njegovog potiskivanja prema Africi usled čega će se na kratko otvoriti "bečka vrata" i doći će do prodora svežijeg, ali, i vlažnijeg vazduha na Balkansko poluostrvo.

- Očekuju nas prolazna naoblačenja koja će usloviti pljuskove kiše praćene grmljavinom, ponegde i lokalne nepogode praćene olujnim vetrom i gradom. Najviša temperatura vazduha biće u padu za 7 do 10 stepeni, i više. Jutarnja temperatura u ovom periodu uglavnom između 15 i 20 stepeni – najavio je tada meteorolog.

Foto: Facebook/ Ivan Ristić / screenshot

Druga polovina jula donosi postepenu stabilizaciju vremena i povratak afričkog anticiklona koji će ponovo usloviti velike vrućine u trećoj dekadi jula.

-Najtopliji period biće oko 24. jula kada će najviša temperatura vazduha u puno gradova biti ponovo oko 40C ili nešto viša – poručuje Ristić.

Čubrilo ne očekuje nove nepogode

Marko Čubrilo, meteorolog amater, najavio je da će od srede nekoliko dana biti relativno sveže i nestabilno, ponegde uz kišu ili pljusak, ali da se nepogode sa zahlađenjem i padom energije u atmosferi više ne očekuju.

Foto: Facebook/ Ivan Ristić / screenshot

-Duvaće pojačan, severozapadni vetar. Jutarnji minimumi biće od 4 do 14, a dnevni maksimumi od 13 do 23 stepena Celzijusa, što je ispod proseka za sredinu leta. Krajem nedelje će polako otopljavati te bi za dolazeći vikend maksimumu bili od 23 do 30 stepeni Celzijusa, ali visinski ciklon nad Poljskom neće dozvoljavati naglo otopljenje - kaže Čubrilo.

Foto: Facebook/ Ivan Ristić / screenshot

Očekuje da bi se posle 15. jula taj ciklon mogao spustiti ka nama donoseći malo svežije vreme u nov period nestabilnog vremena.

-Deluje da od srede 9. jula sledi malo duža pauza od visokih temperatura-najavio je Čubrilo.

(Blic)