JOŠ JEDAN PAKLENI DAN, EVO KADA STIŽE PROMENA: Vremenska prognoza za nedelju, 6. jul

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Unsplash

VREME U SRBIJI

U Srbiji pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne je uz promenljivu oblačnost moguća retka pojava kratkotrajne kiše u brdsko-planinskim predelima.

Najniža temperatura od 16 do 22, a najviša od 34 do 39 stepeni, saopštio je RHMZ.

Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, posle podne u skretanju na zapadni i jugozapadni.

VREME U BEOGRADU

I u Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo uz prolaznu umerenu oblačnost u kasnijim popodnevnim satima.

Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, posle podne u skretanju na jugozapadni i zapadni.

Najniža temperatura u glavnom gradu oko 22 stepena, najviša oko 36 stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do nedelje, 13. jula, u ponedeljak (7. jula) će biti pretežno sunčano i veoma toplo sa maksimalnim temperaturama na severu i zapadu Srbije od 32 do 35, a u ostalim krajevima od 36 do 40 stepeni.

Posle podne na severu i zapadu Srbije biće promenljivo oblačno sa retkom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska s grmljavinom, dok će u toku noći ka utorku u ovim delovima doći do osveženja i jačanja oblačnosti, a kiša i pljuskovi s grmljavinom biće izvesniji i lokalno izraženiji uz jak vetar.

U utorak, 8. jula očekuje se pad temperature i u ostalim krajevima, padavine će se proširiti na centralne predele, dok će se na jugu i istoku zemlje zadrzati suvo.

U sredu i četvrtak biće promenljivo oblačno i osetno svežije, ponegde s kišom, uz pojačan severozapadni vetar i maksimalne temperature u većini mesta od 22 do 27 stepeni.

Od petka, 11. jula, prognozira se pretežno sunčano vreme i svakim danom sve toplije.

(sputnikportal.rs)

