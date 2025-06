STIGLO NOVO UPOZORENJE RHMZ ZBOG TOPLOTNOG TALASA: Objavljena i jedna vanredna informacija

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod jutros je izdao upozorenje na visoku temperaturu za područje Srbije do 26. juna 2025.

Foto: Printscreen/Windy

Narednih dana toplo. U prvoj polovini sedmice sa temperaturom u intervalu od 32 do 36 °C, a u četvrtak i još toplije, pa se najviša dnevna temperatura očekuje od 36 do 38 °C.

Uslovi vlažnosti u površinskim i u dubljim slojevima obradivog zemljišta su nepovoljni u skoro svim proizvodnim područjima.

Do četvrtka pretežno sunčano, toplo i veoma toplo vreme sa dnevnom temperaturom do srede u intervalu od 32 do 37 °C, a u četvrtak još toplije od 36 do 38 °C, ponegde i do 40 °C.

U četvrtak uveče i tokom noći ka petku na severu, a u petak i u ostalim krajevima prolazno naoblačenje uz pad temperature sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom.

Za naredni vikend pretežno sunčano i umereno toplo sa lokalnom pojavom pljuskova i grmljavine ponegde u brdsko-planinskim predelima