DANAS NAS OČEKUJE JEDAN OD NAJTOPLIJIH DANA U JUNU: Temperatura do 35 stepeni

NAKON svežeg jutra, danas će u Srbiji tokom dana biti sunčano i toplo, sa najvišom temperaturom do 35 stepeni.

Foto: Jovana Švedić

Vetar će biti slab i umeren, pretežno južni i jugozapadni, a samo na istoku zemlje severozapadni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Najniža temperatura biće od 10 do 17 stepeni, najviša dnevna od 29 stepeni do 33 stepena, na istoku Srbije i do 35 stepeni.

U Beogradu će, nakon svežeg jutra, tokom dana biti sunčano i toplo. Vetar će biti slab, južni i jugozapadni.

Najniža temperatura će se kretati od 14 do 17 stepeni, dok će najviša dnevna biti oko 33 stepena.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 30. juna, do četvrtka se očekuje pretežno sunčano i toplo sa dnevnom temperaturom do srede u intervalu od 32 do 36 stepeni, a u četvrtak još toplije - od 36 do 38 stepeni.

U četvrtak uveče i tokom noći ka petku na severu, a u petak i u ostalim krajevima, očekuje se prolazno naoblačenje uz pad temperature sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom.

Za naredni vikend prognozira se pretežno sunčano i umereno toplo sa lokalnom pojavom pljuskova i grmljavine ponegde u brdsko-planinskim predelima.