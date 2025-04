POZNATO KAKO ĆE ZA PRAZNIK RADITI PRODAVNICE, PIJACE I APOTEKE: Ovo je detaljan spisak

RADNO vreme marketa, pijaca, apoteka, pošti i drugih prodajnih i uslužnih objekata biće izmenjeno 1. i 2. maja, zbog Međunarodnog praznika rada koji se u Srbiji prema odredbama Zakona o državnim praznicima obeležava neradno dva dana.

Foto Shutterstock

Vrtići, predškolske i školske ustanove takođe neće raditi.

Sve pijace koje posluju u sastavu JKP "Beogradske pijace" radiće po uobičajenom radnom vremenu od šest do 19 časova, a pijaca "Otvoreni tržni centar Miljakovac - Beogradski buvljak" i pijaca cveća "Krnjača" će raditi od osam do 19 časova, a pijaca "Dušanovac" od šest do 19 časova.

"Veletržnica" će raditi uobičajeno, odnosno od 1. do 4. maja će ona za kupovinu voća, povrća i druge robe raditi 24 časa.

Tokom prvomajskih praznika većina marketa će raditi po izmenjenom radnom vremenu, najčešće skraćenom, dok će 1. maj za većinu marketa biti neradan dan.

Foto Pixabay free images

Takođe, tržni centri i prodajni objekti u njima ili na otvorenom će raditi po izmenjenom radnom vremenu.

Benzinske stanice u vreme praznika, na državnim putevima prvog i drugog reda i opštinskim putevima na teritoriji grada Beograda, radiće uobičajeno od 00 do 24 sata, a ostale benzinske stanice u gradu najmanje od 6 do 20 časova.

Dežurne apoteke koje inače rade od 00 do 24 časa, biće otvorene i tokom praznika, a to su apoteka Sveti Sava u Nemanjinoj ulici, apoteka Prvi maj u Kralja Milana, apoteka Bogdan Vujošević u Bulevaru maršala Tolbuhina, apoteka Zemun u Glavnoj i Gornji grad u ulici Dr Đorđa Kovačevića u Lazarevcu.

Tokom praznika će apoteke Kaluđerica u Grockoj, Đuro Đaković u Majke Kujundžića i Radomir Nikolić u Srpskih udarnih brigada raditi do 15 časova.

Foto D. Dozet

Do 18 časova će raditi apoteke Kosmaj 1 u Mladenovcu, Obrenovac 1 u tom mestu, Palilula u Knez Danilovoj ulici i Ljiljana Vićentijević u ulici Koste Manojlovića.

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" radiće tokom prvomajskih praznika tako što će Centar za mikrobiologiju, PCR laboratorija, PCR uzorkovanje i Biohemijska laboratorija 1. maja da rade od osam do 12 časova, a skrining i sanitarni pregledi neće raditi tog dana.

Drugog dana praznika, 2. maja, Centar za mikrobiologiju, PCR laboratorija, PCR uzorkovanje i Biohemijska laboratorija i sanitarni pregledi radiće od osam do 12 časova, dok skrining neće raditi tog dana.

Institut za transfuziju krvi Srbije će u Ulici Svetog Save na Vračaru radiće 1. i 2. maja od osam do 15 časova.

Zoološki vrt "Beo Zoo Vrt" će tokom prvomajskih praznika raditi uobičajeno.

Dežurne pošte u celoj zemlji će raditi tokom 1. i 2. maja, dok će Glavna pošta u Takovskoj u Beogradu, kao i pošte na graničnim prelazima Horgoš, Čukarka, Sremska Rača, Šid i Batrovci i pošte na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak, raditi uobičajeno - non-stop.

Pošta na graničnom prelazu Gradina biće otvorena od 7 do 18.30 časova.

Oba dana praznika radiće pošte u tržnim centrima u Beogradu, Pančevu i Kragujevcu, pošte u "Univereksport" objektima u Beogradu, Novom Sadu i okolini, Zrenjaninu, Somboru i Apatinu, u "Roda" objektima u Kragujevcu, Sremskoj Mitrovici i Šapcu, i druge dežurne pošte.

Foto: M. Labudović

Veći broj pošta u svim većim gradovima i u turističkim centrima - na Zlatiboru i Kopaoniku, dežuraće 2. maja.

Javno-komunalno preduzeće "Parking servis" neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada 1. i 2. maja.

U istom periodu biće zatvorene i poslovnice Korisničkog servisa u Takovskoj, Mileševskoj i ulici Milutina Milankovića.

Sve javne garaže, posebna parkirališta i kompleks "Međunarodni terminal", tokom predstojećeg praznika biće neprekidno otvoreni i radiće po uobičajenom sistemu naplate, kao i Služba za eksploataciju vozila.

Javni gradski prevoz funkcionisaće po praznično redu vožnje odnosno po redu vožnje za vikend.

(Tanjug)