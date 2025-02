DUŠAN MALVERZACIJA KOKOT: Kuda ide novac od članarina u njegovim sindikatima i čemu služi NVO koju podržavaju Amerikanci?

IAKO su reprezentativni sindikati sklopili dogovor sa Vladom Srbije o povećanju zarada, a štrajk obustavljen, Dušan Kokot, predsednik nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Srbije (NSPRS), obrnuo je ćurak i odlučio da poziva na dalju obustavu rada iako se prethodno protivio istoj.

Pod lažnim izgovorom o "ugroženosti bezbednosti prosvetnih radnika", što su demantovali reprezentativni sindikati, Kokot započinje političku borbu usmerenu protiv obrazovanja, preko leđa studenata i njihovih zahteva, a sve to uz pomoć tajkunskih medija.

Kokot ne radi u školi, niti je ikada radio. Zaposlen je u predškolskoj ustanovi u Stajićevu kod Zrenjanina kao vaspitač, a njegova pristupnica se ne broji kad se računa reprezentativnost sindikata. Takođe, da bi neki sindikat bio reprezentativan potrebno je da ga čini određen broj prosvetnih radnika, ne manje od 10 odsto.

Iako ne postoji zvaničan podatak o broju članova Kokotov sindikata, prema njegovim rečima on broji oko 4.000, što je daleko ispod cifre od 10 odsto.

To Kokota ne sprečava da se buni protiv postignutih dogovora ostalih reprezentativnih sindikata sa Vladom Srbije. Naprotiv, on poziva da se pomenuti sindikati ukinu, školska godina završi u martu, a sada se postavlja pitanje i za čiji interes to radi.

Prema saopštenju Sindikata radnika u prosveti Srbije (SRPS), Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Vojvodine (NSPRV) sada deluje u sastavu NSPRS, a predsednik i NSPRV i NSPRS je isti Dušan Kokot, koji je i jedino ovlašćeno lice i jedini zaposleni u nevladinoj organizaciji – NVO „Građanski preokret“.

Kako je NSPRV pristupio republičkom sindikatu NSPRS, koji je potpuno nezavisan od SRPS-a i SRPS i NSPRS nemaju nikakve organizacione i funkcionalne povezanosti, te NSPRS ne deluje u sastavu SRPS-a i nije pristupio SRPS-u, prestalo je članstvo NSPRV u SRPS-u.

Ipak, to ne smeta Kokotu da lažno predstavlja i potpisuje da je predsednik organizacije NSPRV kao člana reprezentativnog SRPS-a i da zahteva od direktora škola da uveća platu istom predsedniku u skladu sa članom 56. PKU (12 odsto ako je u školskom sindikatu više od polovine zaposlenih, a proporcionalno tome ako ih je manje od polovine zaposlenih), koji važi samo za predsednike osnovnih organizacija, koje su u reprezentativnom sindikatu, što kod Kokota nije slučaj!

Malverzacije

S obzirom na to da Kokotovi sindikati nisu deo reprezentativnih, a imajući u vidu i imali broj članova, postavlja se pitanje finansiranja ovih organizacija.

Da je prevara Dušana Kokota u pitanju govori činjenica da ovaj predškolac i vaspitač nema pojma kako škola kao institucija funkcioniše, ali zna da uzme svu članarinu i strpa je u sopstveni džep, dok istovremeno, nakon postignutih dogovora reprezentativnih sindikata, stupa u štrajk tražeći još veću platu.

Neznanje Kokota, ali i želja za novcem, ogleda se i u tome da ovaj "sindikalac" ne zna da u školama postoji računovodstvo, preko čega idu sve uplate i obrade istih.

On izdaje nalog da se svim članovima za rad sindikata odbija po 1 odsto od plata, ali nema objašnjenja gde taj novac odlazi! Takođe, tu je dodatni izdatak od 0,4 odsto od plata za Sindikalni solidarni fond (SFF), a za koji članovi ostalih sindikata izdvajaju samo 25 dinara po članu!

Ukoliko vam bude svega preko glave i pokušate da se iščlanite iz Kokotovih sindikata, dolazite do prave peripetije! Sindikat nema PIB, nema jasnu pravnu strukturu, te je iščlanjenje ravno mučenju.

"Karijera" Dušana Kokota i njegove malverzacije sežu i do NVO iz Zrenjanina "Građanski preokret", čiji je pravni zastupnik od 2019. godine.

- Ima u Srbiji mnogih koji nisu čuli za Građanski preokret. A 'čuo' je američki Stejt department koji nas pominje u svom godišnjem izveštaju o stanju ljudskih prava u Srbiji. Čitaće to i saznati mnogi u svetu - pohvalio se Građanski preokret na društvenim mrežama.

Ovo zapravo nije bilo prvo izražavanje naklonosti Vašingtona ovoj NVO u Srbiji. Još 2020. godine Građanski preokret pisao je američkoj ambasadi u Beogradu žaleći se na "proboj (kineske) kompanije Linglong na evropsko tlo pod privilegovanim uslovima".

- Izražena je nada da će SAD kao vodeći svetski zagovarač vladavine prava, demokratije i slobodnog tržišta iskoristiti svoj autoritet i uticaj da se otklone negativni trendovi povezani s investicijom kompanije Linglong u Srbiji - saopštio je tada Građanski preokret.

Ne zna se da li je i šta američka ambasada odgovorila ovoj NVO, ali to što ju je Stejt department kasnije uvrstio u svoj izveštaj govori dovoljno.

I dok se Kokot obraća u množini, govori "mi" u ime svih prosvetnih radnika koji se od njega ograđuju, i potpiruje proteste, nema odgovora gde novac od članarina ide, zašto iste toliko iznose, zašto lažno predstavlja da su njegovi sindikati deo reprezentaivnih, ali i čemu služi NVO "Grđanski preokret" koji je u uskoj sprezi sa SAD.

