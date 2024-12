SUTRA DO ČAK +17 STEPENI: RHMZ objavio i najnoviju prognozu za Novu godinu - 31. i 1. će se potpuno razlikovati

POSLE potpuno oblačnog i uglavnom suvog ponedeljka, danas će tokom popodneva i uveče postepeno da se razvedri i sutra će biti pretežno sunčano vreme sa temperaturom vazduha do čak 17 stepeni Celzijusa. Toplije vreme sa sunčanim intervalima zadržaće se do četvrtka.

Vremenska prognoza za Srbiju i Beograd za utorak

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je saopštio da će u Srbiji u utorak u toku dana biti pretežno sunčano vreme, sredinom dana i posle podne, od severa ka istoku očekuje se prolazna umerena oblačnost, a temperature će se kretati u rasponu od minus 2 do čak 17 stepeni. Najniža temperatura će biti od -2 do 6 stepeni, najviša od 10 do 17 stepeni.

Duvaće slab vetar, južnih i zapadnih smerova, a u istočnoj Srbiji umeren i jak.

U Beogradu će u toku dana biti pretežno sunčano uz prolaznu umerenu oblačnost posle podne i najvišom dnevnom temperaturom oko 12 stepeni.

Vremenska prognoza za Srbiju i Beograd za sredu

Ujutro u sredu očekuje se ponegde magla i slab mraz. U toku dana će biti malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar će biti slab, promenljiv.

Najniža temperatura vazduha biće od -2 do 7 stepeni, a najviša dnevna od 9 do 15 stepeni Celzijusa.

U Beogradu će biti pretežno sunčano uz umerenu oblačnost. Minimalna temperatura će biti do 5 stepeni, a maksimalna do 13 stepeni.

Vremenska prognoza za Srbiju i Beograd za četvrtak

U četvrtak će u Srbiji ujutro ponegde biti magle i slabog mraza. U toku dana očekuje se pretežno sunčano vreme. Duvaće slab i umeren vetar, južnih smerova.

Najniža temperatura vazduha će biti od -3 do 3 stepeni, a najviša od 9 do 13 stepeni.

U Beogradu će biti pretežno sunčano vreme, najniža temperatura do 3 stepena, najviša do 12 stepeni.

Vremenska prognoza za Srbiju i Beograd za petak

U petak 20.decembra ujutru i pre podne na severu i zapadu, a tokom dana i u ostalim krajevima zemlje, očekuje se prolazno naoblačenje sa kišom, na planinama sa snegom, uz manji pad temperature.

Prema vremenskoj prognozi RHMZ, očekuje se naoblačenje i zahlađenje s kišom. Severozapadni vetar će biti u pojačanju.

Uveče u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije, a u toku noći i na jugu i istoku zemlje doći će do prelaska kiše u sneg.

Najniža temperatura će biti od -2 do 5 stepeni, a najviša od 7 do 10 stepeni.

U Beogradu će biti oblačno i padaće kiša.Najniža temperatura će biti 3, a najviša 8 stepeni.

Vremenska prognoza za Srbiju i Beograd od 21. do 25. decembra

U subotu se očekuje prestanak padavina, delimično razvedravanje i da usledi umereno oblačno i suvo vreme.

Padavine se očekuju još u subotu u prvom delu dana, a zatim će prestati. Uslova za kratkotrajan sneg ponovo će biti u ponedeljak 23. decembra, a za kišu u sredu 25. decembra – najavio je RHMZ u Biltenu.

U Beogradu će u subotu biti promenjivo oblačno, najniža temperatura 0, najviša 5 stepeni.

Vremenska prognoza za Beograd od 24. do novogodišnje noći

Prema izgledima vremena za period od 24. do 31. decembra, u glavnom gradu će biti malo toplije vreme za ovo doba godine sa češćom pojavom kiše ili susnežice, koja će u noćnim i jutarnjim satima prelaziti u sneg, uz, pri čemu je na širem području grada moguće i povremeno kratkotrajno formiranje snežnog pokrivača.

Intenzivnije padavine se očekuju oko 20, 24, 26 i 28. decembra.

Prognoza za 31. decembar i 1. januar

Na dan dočeka Nove godine, 31. decembra u Beogradu će tokom većeg dela dana biti uglavnom suvo, stoji u ovoj prognozi RHMZ-a.

U drugoj polovini dana očekuje se naoblačenje sa kišom ili susnežicom, koja će tokom novogodišnje noći preći u sneg, u jutarnjim satima 1. januara 2025. godine uz formiranje snežnog pokrivača.

Od sredine sledeće sedmice do kraja decembra minimalna temperatura u Beogradu će biti od 1 do 4 stepeni, na širem području grada -2 stepena, a maksimalna od 5 do 8 stepeni.

