UPALJENI ALARMI NEGDE I ZBOG ČAK TRI POJAVE! Najnovije upozorenje RHMZ-a: Pljuskovi i grmljavine već danas, a evo u kojim delovima Srbije

NA jugozapadu Srbije u toku popodneva promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom - najnovije je upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) koje je izdato u 12.30 sati.

Prema vremenskoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), najviše vrednosti temperature vazduha do 6. septembra biće od 31 do 36 stepeni, usled čega će na snazi biti “žuti” i “narandžasti” meteoalarmi zbog vrućine, a potom se očekuje manji pad temperatura, ali će i dalje biti toplo, od 26 do 32 stepena Celzijusa. Međutim, u petak će cela Srbija biti u žutom, negde zbog čak tri pojave.

Vremenska prognoza RHMZ za Srbiju za sredu i četvrtak

Danas i sutra, 4. i 5. septembra, biće pretežno sunčano i veoma toplo sa maksimalnom temperaturom vazduha od 32 do 37 stepeni Celzijusa, a uz lokalni razvoj oblačnosti retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom očekuje se tek ponegde na zapadu i jugu Srbije.

Meteoalarm za sredu

Zbog ekstremno visoke temperature u većem delu Srbije danas je na snazi „narandžasti“ meteoalarm. Upozorenje važi za:

- Vojvodinu

- Beograd

- zapadnu Srbiju

- Šumadiju

- Pomoravlje

- istočnu Srbiju

- jugoistočnu Srbiju

- Veoma opasna vremenska situacija, naročito kada traje nekoliko uzastopnih dana. Ugroženi su hronični bolesnici, lica pod terapijom, medicinskom kontrolom i meteoropate. Ugrožene su i životinje. Veoma povoljni vremenski uslovi za pojavu šumskih ili drugih požara. Nepovoljni uslovi za snabdevanje električnom energijom. Problemi u saobraćaju – navodi se na sajtu RHMZ-a u objašnjenju „narandžastog“ meteoalarma za ekstremnu vrućinu.

U jugozapadnoj Srbiji na snazi je „žuti“ meteoalarm zbog grmljavine i ekstremno visokih temperatura. Meteorolozi objašnjavaju da u ovakvim vremenskim prilikama postoji:

- rizik od udara groma

- opasnost za život ljudi i životinja

- problemi u radu svih uređaja koji koriste električnu energiju

- rizik od iniciranja pojave vatre

- problemi u telekomunikacijama

- mogućnost problema u transportu električne energije zbog udara groma

- mogućnost lokalne pojave intenzivnih pljuskova, bujica i jakih udara vetra sa štetama na pokretnoj i nepokretnoj imovini

Zbog visoke temperature nepovoljni su vremenski uslovi za hronične bolesnike, lica pod terapijom, medicinskom kontrolom ili meteoropate, naročito ako ovi uslovi potraju nekoliko uzastopnih dana. Povoljni su vremenski uslovi za pojavu šumskih i drugih požara.

Meteoalarm za četvrtak

„Narandžasti“ meteoalarm upozorava na ekstremno visoke temperature u:

- Bačkoj

- Banatu

- Sremu

- Beogradu

„Žuti“ meteoalarm zbog ekstremno visokih temperatura je na snazi u:

- Šumadiji

- Pomoravlju

- istočnoj Srbiji

- jugoistočnoj Srbiji

Zbog grmljavine i ekstremno visokih temperatura „Žuti“ meteoalarm važi za:

- zapadnu Srbiju

- jugozapadnu Srbiju

Vremenska prognoza za RHMZ za Srbiju za petak

U petak, 6. septembra, biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali nestabilno, pa se očekuju i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

Temperatura vazduha će biti u manjem padu, ali će i dalje biti toplo. Maksimalne vrednosti u većini mesta biće od 30 do 32 stepena.

Meteoalarm za petak

Na snazi je „žuti“ meteoalarm za celu Srbiju, i u celoj Vojvodini i u Beogradu upozorava na grmljavinu. U nekim delovima zemlje upaljen je alarm zbog čak tri pojave!

Na kišu i grmljavinu upozorava u zapadnoj Srbiji, a na kišu, grmljavinu i ekstremno visoke temperature u:

- Šumadiji

- Pomoravlju

- jugoistočnoj Srbiji

- jugozapadnoj Srbiji

Zbog kiše i pljuskova iz RHMZ podsećaju na moguće poteškoće u urbanim sredinama, posebno na probleme sa kišnom kanalizacijom i kišnim kolektorima, probleme u saobraćaju i transportu, odlaganje već planiranih poljoprivrednih aktivnosti. Moguća je šteta na pokretnoj i nepokretnoj imovini i povređivanje ljudi i životinja.

Vremenska prognoza RHMZ za Srbiju za subotu

U subotu se u Srbiji lokalni pljuskovi očekuju još ponegde u :

- Banatu

- na istoku zemlje

- u brdsko-planinskim predelima

U ostalim krajevima će biti duži sunčani intervali.

Vremenska prognoza RHMZ za Srbiju za nedelju

U Srbiji će drugog dana vikenda, 8. septembra, biti pretežno sunčano i ponovo veoma toplo. Temperatura vazduha će biti od 30 do 35 stepeni Celzijusa.

Krajem dana u košavskom području jugoistočni vetar biće u pojačanju.

Vremenska prognoza RHMZ-a za Srbiju za sledeću sedmicu, od 9. septembra

Sledeće sedmice biće promenljivo, očekuje se povremeno kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak sa grmljavinom, a početkom sedmice u Vojvodini, Podunavlju i Pomoravlju duvaće umeren i jak, na jugu Banata olujni jugoistočni vetar (košava).

Maksimalna temperatura vazduha biće od 28 do 31 stepen Celzijusa.

