VUČEVIĆ SAOPŠTIO VELIKE VESTI: Dunavski koridor biće završen 15 meseci pre ugovorenog roka (FOTO)

PREDSEDNIK Vlade Srbije Miloš Vučević obišao je danas radove na izgradnji završnog sloja asfalta na prvoj deonici Dunavskog koridora kod petlje Požarevac i najavio da će ta brza saobraćajnica biti završena u septembru 2025. godine, što je 15 meseci pre ugovorenog roka.

FOTO TANJUG/ MGSI/ PREDRAG MITIĆ

- To je vest koju smo dobili od kineskih partnera. Septembra 2025. cela saobraćajnica u dužini od 68 km biće završena i potpuno spojena, sve od auto-puta Beograd—Niš, sve do Golupca, ali onda nas čeka dalje da idemo ka Donjem Milanoviću i da spajamo i ostatak istočne Srbije - rekao je Vučević.

On je rekao da će Dunavski koridior preporoditi ceo Braničevski okrug i da veruje da će Srbija uskoro postati najlepše mesto za život u Evropi.

- Požarevac će biti bliži i dostupniji i dobiće priliku da se bolje razvija, i ne samo Požarevac, već i Veliko Gradište, Golubac i Smederevo, kao deo Dunavskog okruga. To je nešto što smo do sada mogli samo da sanjamo - naveo je Vučević.

On je istakao da se nada da će posle izgradnje te saobraćajnice više ljudi iz svih krajeva Srbije dolaziti tu, a da će oni iz Braničevskog okruga koji danas žive u inostranstvu da se vrate u Srbiju, da se vrate u svoje krajeve, i da ovde nastave svoje živote.

FOTO TANJUG/ MGSI/ PREDRAG MITIĆ

- Jer ja verujem da Srbija jeste i tek će da bude najbolje mesto za život u ovom delu Evrope - poručio je Vučević.

On je istakao da je Požarevac bio navodno favorizovan u vreme Slobodana Miloševića, a onda zapostavljen, ali da suštinski nikada nije imao podršku koju je zaslužio.

- Građani Požarevca od toga nisu imali konkretne koristi sve do ovoga što je predsednik Republike Aleksandar Vučić započeo da radi, što rade i ministar Vesić i Koridori Srbije, i to pre svega sa našim kineskim partnerima i kompanijom Šandong - rekao je Vučević.

On je istakao da se na tome neće stati i da je u planu izgradnja mosta koji će spojiti Belu Crkvu, Banatsku Palanku i Ramsku tvrđavu.

- Time će nam taj nekad najzapostavljeniji ili najudeljeniji deo Južnobanatskog okruga biti povezan sa Braničevskim okrugom. Time će se i državljanima Rumunije omogućiti da imaju mnogo bolju konekciju ka drugim delovima Evrope, pa čak i ka nekim delovima Rumunije - istakao je Vučević.

FOTO TANJUG/ MGSI/ PREDRAG MITIĆ

Naglasio je da će to biti najistočniji most u Republici Srbiji koji povezuje naše dve obale na Dunavu.

- Povezaće naše dve obale Dunava i spojiti Južni Banat i Braničevski okrug za sva vremena. Ove stvari, naravno, utiču na rast BDP-a i time stvaramo ekonomske uslove za rast plata i penzija - rekao je Vučević.

Dodao je da se tu neće stati, već da nas čeka i projektovanje auto-puta Beograd—Vršac, a onda od Vršca ka Beloj Crkvi.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić istakao je da će, umesto prvobitno planirana 23 kilometra Dunavskog koridora, izuzev mosta preko pruge kod Krsne, do kraja godine biti pušteno 30, a možda i 35 kilometara, od auto-puta E75 do Požarevca.

- To znači da će do kraja godine Požarevac biti na mreži auto-puteva i brzih saobraćajnica, kao što će biti i Loznica, Kraljevo, Valjevo. To pokazuje kako se Srbija razvija - rekao je Vesić.

FOTO TANJUG/ MGSI/ PREDRAG MITIĆ

Ukazao je da će se sa izgradnjom brže saobraćajnice, potpuno promeniti odnos investitora prema Braničevskom okrugu, jer je iskustvo pokazalo da gde god se izgradi put ili pruga, dolaze ulagači.

- Ovde ćemo imati industrijsku zonu, gde će investitori moći da otvore fabrike, što znači i nova radna mesta, bolji standard građana, koji će imati bolju veza sa drugim delovima Srbije - rekao je Vesić.

Ministar Vesić je posebno zahvalio premijeru Vučeviću što podržava infrastrukturne projekte, među kojima je izgradnja Dunavskog koridora, ukupne dužine 168 kilometara, jedan od najprioritetnijih. Zahvalio je i ambasadoru Kine u Srbiji Li Mingu, budući da je Šangdong, angažovan na ovom projektu, kako je rekao, jedna od najboljih kineskih kompanija koja radi u Srbiji.

- Srećni smo što imamo tako vredne partnere. Uz to, domaće kompanije čine 50 odsto podizvođača i na taj način stiču iskustvo, reference, da napreduju i u budućnosti sami dobijaju projekte. Naša zajednička saradnja daje rezultate, za još brži razvoj Srbije - rekao je Vesić.

Ambasador Kine u Srbiji Li Ming rekao je da će kineska kompanija raditi veoma vredno i truditi se da projekat bude završen na vreme i kvalitetno.

- Ovaj put sve raduje jer će povezati različite gradove u regionu i promovisati povezanost. Ovo je ključno za ekonomski razvoj regiona. I vidim snagu i energiju ovog puta, ali i drugih infrastrukturnih projekata koji su urađeni u ovoj zemlji. Taj put, ne samo da može da promoviše trgovinu, ekonomski rast, već može doneti i više koristi za turizam zato što povezuje privredne centre i parkove prirode - poručio je kineski ambasador. On je zahvalio vladi i narodu Srbije što je, zajedno sa kineskom kompanijom, planove i snove pretvorila u stvarnost.

