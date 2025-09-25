Penzioneri

EVO KADA POČINJE ISPLATA SEPTEMBARSKIH PENZIJA: Fond PIO objavio raspored kad kome ležu pare na račun

В.Н.

25. 09. 2025. u 14:01

SEPTEMBARSKE penzije će prvo dobiti korisnici iz kategorije samostalnih delatnosti i to 2. oktobra

Foto Shutterstock

Prema kalendaru isplata koji je danas objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), septembarske penzije će prvo dobiti korisnici iz kategorije samostalnih delatnosti i to 2. oktobra, kada će primanja dobiti svi samostalci bez obzira na to za koji način isplate su se opredelili.

Dva dana kasnije, 4. oktobra, počeće isplata preko tekućih računa za vojne i poljoprivredne penzionere, a 6. oktobra za penzionere iz ove dve kategorije koji penzije dobijaju na kućnim adresama ili ih podižu na poštanskim šalterima.

Kao i obično, penzije će poslednji dobiti korisnici iz kategorije zaposlenih.

Njima će, nezavisno od toga da li penzije primaju preko tekućih računa, na kućnim adresama ili šalterima pošta, isplata početi 10. oktobra.

Iznosi na čekovima biće isti kao i prilikom prethodne isplate za avgust, a prosečna avgustovska penzija, prema podatku koji je danas objavio Fond PIO, iznosi 50.657 dinara.

(Kurir)

