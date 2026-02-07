ČUDESAN LEK OD PASULJA: Knjige Marka Tvena najviše doprinele oporavku Nikole Tesle od teške bolesti

NAKON završene niže škole u Gospiću, školovanje je, u jesen 1870. godine, nastavio u Višoj realnoj gimnaziji u Karlovcu.

Tačnije u Rakovcu koji je pripadao Vojnoj krajini, dok je Karlovac pripadao građanskoj Hrvatskoj. Stanovao je kod tetke Stanke i teče Dana Brankovića, penzionisanog majora. U njihovom domu Tesla se prvi put sreo sa prefinjenim i umetničkim ukusom vrlo neuobičajenim za ono vreme i prilike.

Oni su ga držali u strogom režimu, nije mnogo izlazio i nije se mnogo družio. Prijatelji su ga mogli videti samo u školi i u crkvi. Sve slobodno vreme provodio je u samoći čitajući knjige, iz raznih oblasti, ali je posebno uživao u romanima Emila Zole. Najbolje ocene Tesla je imao iz nemačkog jezika, na kome se odvijala i nastava u školi. Najlošije su mu išli nacrtna geometrija i crtanje. Iz tog peroioda ostao je u sećanju svoga poznanika sa kojim je jednom prilikom putovao vozom iz Gospića u Karlovac kako je celim putem u kupeu pevušio: „Crnogorci seku Turke, braći svojoj šire ruke”. Među školskim drugovima bio je omiljen jer je njegova nesebičnost već tada plenila svakog u njegovoj okolini.

U Velikoj realki u Rakovcu maturirao je u junu 1873. sa sedamnaest godina. Kao dete bio je često i ozbiljno bolestan, zbog toga je otac hteo da ga posle završene gimnazije upiše u bogosloviju jer je smatrao da je to lakše raditi nego baviti se tehnikom koju je Nikola želeo da studira i kojom je bio opčinjen od detinjstva. Milutin je verovao da je njegov Nikola predodređen za nešto veliko, da bude mitropolit ili čak možda patrijarh, kada ga je Gospod sačuvao uprkos svim bolestima i nevoljama kroz koje je prošao. Iako je žudeo da se bavi tehnikom, nije želeo to da učini bez roditeljskog blagoslova. Da ne bi rastužio majku odlučio je da ispuni roditeljsku želju. Ali ubrzo nakon mature, po povratku kući u Gospić, Tesla se teško razboleo od kolere, koja je harala njegovim zavičajem. Proveo je u krevetu oko devet meseci. Prognoze lekara nisu bile optimistične.

U tom periodu bilo mu je dozvoljeno da čita neograničeno, što mu je pomagalo da se izmesti iz stvarnosti na izvesno vreme i da luta predelima književnosti koji su ga krepili. Među knjigama koje je dobijao iz lokalne biblioteke našle su se i neke knjige Marka Tvena koje su, kako je kasnije tvrdio, najviše doprinele njegovom oporavku. Roditelji su brižno lebdeli nad njim strahujući da i njega ne izgube. U toj situaciji dogodio se i čudesni obrt vezan za nastavak njegovog školovanja, koji je on opisao u svojoj biografiji:

„U jednom od samrtnih trenutaka, za koje su mislili da su mi poslednji, otac je uleteo u moju sobu. Još uvek pamtim njegovo bledo lice kada je pokušavao da me razveseli (...) Rekoh mu: - Možda bih mogao da se oporavim, ako mi dopustiš da studiram tehniku. - Ići ćeš u najbolju tehničku školu na svetu - odgovorio mi je svečano, a znao sam da tako i misli. Težak teret pao mi je sa srca, ali bi olakšanje stiglo prekasno da nije bilo čudesnog leka koji se dobijao iz tinkture specifične vrste pasulja. Na čuđenje svih, kao sledeći Lazar vratio sam se iz mrtvih. Otac je insistirao da godinu dana provedem vežbajući na zdravom vazduhu, na šta sam teške volje pristao.”

IZ TOG perioda je i epizoda iz fruškogorskog manastira Šišatovac, gde ga je, po predanju, otac doveo da se leči i pije lekovitu vodu na izvoru Svete Anastasije pokraj manastira. […] Mnogo godina kasnije, sin Tesline sestre Angeline i prote Jove Trbojevića sveštenika iz Metka u Lici, Petar, biće iguman manastira Šišatovac. Petar je rođen u Gospiću 13. februara 1876. godine. Gimnaziju je pohađao u Gospiću i Novom Sadu. Kao stipendista zadužbine Save Tekelije, Tekelijanuma, u Budimpešti je 1900. godine doktorirao prava. Zatim je u Černovicu doktorirao pravoslavno bogoslovlje 1906. godine.

Sledeće godine se zamonašio u manastiru Bezdinu u Banatu, i dobio ime Petronije. Naredne tri godine je bio na dužnosti konzisterijalnog podbeležnika u Temišvaru. Nakon toga je u zvanju sinđela i protosinđela bio deset godina administrator parohije u Hodmezevašarhelju u Ugarskoj. Tokom proleća 1919. godine rukopoložen je za arhimandrita manastira Šišatovac, zadužbine kralja Dragutina koji je najpre bio posvećen Svetom Nikoli, a nakon obnove u XVI veku, pristigli žički monasi posvetili su ga Rođenju presvete Bogorodice. Petronije se, tokom šišatovačkog perioda, istakao kao prosvetitelj i humanista. Nekoliko prvih godina izdržavao je brojnu ratnu siročad i pružao pomoć mladim bogoslovima koji su često boravili u Šišatovcu radi oporavka. Izdao je više sveski "Srpskog Propovednika" i "Bogoslovskih zrnaca". Radio je na obnovi starog sjaja manastira Šišatovac i pomagao obližnji manastir Petkovicu. Upokojio se u Šišatovcu 1933. godine.

U januaru 1928. godine, uputio je pismo svom ujaku Nikoli Tesli:

„Mnogopoštovani ujače! Dozvolite mi, da Vam se pre svega prikažem: ja sam najstariji sin Angelinin i Jovin, a stariji brat Nikin. Ime mi je Pero a u kaluđerstvu dobio sam ime Petronije. Ja sam starešina Šišatovca, a to je velik i divan manastir u Fruškoj gori u Sremu. U mesecu septembru 1927. bio je moj brat Niko ovde u poseti, pa mu se jako dopao manastir.

Po predlogu g. arhimandrita Dabovića, koji je vaš veliki poštovatelj, slobodan sam poslati svoju knjigu Propovedi I. To je već deseta knjiga, koju sam napisao u Šišatovcu. Kritika je vanredno povoljno ocenila. I inače u celoj našoj crkvi ja imam najvišu naučnu kvalifikaciju, jer sam doktor prava i bogoslovije, a slušao sam i filozofiju. Mi nećaci moramo se ugledati na svog velikog Ujaka. Šaljem i svoju fotografiju, da vidite kako izgledam.

MUČENjE SA VOLTEROM NA STUDIJAMA u Gracu Tesla je pažnju posvetio fizici, mehanici i matematici. Puno vremena provodio je po bibliotekama. Usavršavao znanje jezika, francuski, italijanski... Sve što bi započeo morao je da završi, što ga je dovodilo u probleme. Jednom prilikom počeo je da čita Voltera, i ogromno vreme izgubio dok nije pročitao svih sto tomova. Više takve poduhvate nije preduzimao.

Mnogopoštovani Ujače, izvinite što Vas uznemiravam ovim pismom. Ja znam da je Vaše vreme skupo. Ako dođete u Evropu, budite dobri posetite manastir Šišatovac. A sada ostajem sa najdubljim poštovanjem Vaš iskreno odani nećak - Dr. Petronije Trbojević”.

Brat arhimandrita Petronija, Nikola, preselio se u Ameriku i bio je u bliskom kontaktu sa ujakom Nikolom.

TESLA se, po želji oca, godinu dana oporavljao od bolesti, lutao je po planinama i dugo boravio u prirodi što je ojačalo njegov duh i telo. Tokom tog samovanja, puno je čitao i razmišljao kako da realizuje neke od svojih ideja.

Tehnički fakultet u Gracu upisao je 1875. godine. Po sopstvenom svedočenju studiranje je shvatio mnogo ozbiljnije nego njegove ostale kolege. Iz želje da obraduje roditelje, svakodnevno je učio od tri sata izjutra do jedanaest uveče, i nedeljom i praznicima. Rezultati nisu izostali. U roku je položio svih devet ispita sa najvišim ocenama. Profesori su smatrali da zaslužuje i više ocene od najviših. O svojim profesorima Tesla je zapisao:

„Među njima bili su profesori Rogner, koji je predavao aritmetiku i geometriju; profesor Pešl, načelnik katedre za teoretsku i eksperimentalnu fiziku i dr Ale koji je predavao integrale i specijalizovao se za diferencijalne jednačine. Ovaj naučnik je bio najbriljantniji predavač koga sam ikada slušao. On se naročito zainteresovao za moj napredak i često bi se sat ili dva zadržavao duže u učionici zadajući mi zadatke, koje sam rešavao uživajući.”

Međutim, kada je nakon svršene prve godine stigao u Gospić doživeo je razočaranje. Naime, Tesla je očekivao lovorike i ponos roditelja a zauzvrat dočekala ga je hladna nezainteresovanost oca. U tom trenutku, Teslu je to pogodilo i poljuljalo njegove ambicije. Ali nakon smrti prote Milutina, u njegovoj zaostavštini pronašao je pisma svojih zabrinutih profesora iz Graca, koji su strahovali da će ga ambicioznost i preveliki rad koštati zdravlja, savetujući protu Milutina da ga ispiše sa studija. Iz te zabrinutosti za Nikolino zdravlje dolazila je očeva ravnodušnost prema njegovim školskim uspesima.

