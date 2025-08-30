KUCNUO JE ČAS ZA POVRATAK SRPSKE VOJSKE U OTADŽBINU: Početkom ofanzive 15. septembra prvu pobedu nad Bugarima ostvarila je srpska Prva armija

SAMO nekoliko sati posle napada srpski vojnici su definitivno zagospodarili ključnim kotama.

SARADNjA Vojvoda Mišić, Franše d`Epere i regent Aleksndar Karađorđević, Foto Vikipedija

Trinaesti septembar - Da bi zavarali brojne špijune u Solunu, ujutro idem na front kod Strume da bih obišao 1. grčki korpus i odlikovao hrabrog komandanta Paraske vopulosa ordenom komandanta Legije časti.

U povratku na ručku je bio Orfanides, koga sam doveo iz Nareša da sa Danglisom ispravi ono što njegovoj diviziji nedostaje da bi izašla na front. U Solunu postoji obilje depoa iz kojih samo treba uzeti ono što je neophodno.

Uveče, vrlo hitan telegram od generala Ferera koji se plaši da Austrijanci ne krenu u ofanzivu kao diverziju. Anri, čiju podršku traži, nije tog mišljenja.

14. septembar - Od Dojrana do Bitolja počinje artiljerijska priprema, svuda istog intenziteta da bi ostavio neprijatelja u nedoumici.

Kasnije u Sofiji, Bugari su mi pokazali izveštaje koje su dobili od svoje obaveštajne službe. Vidim da je početkom septembra iz Ženeve stigao telegram kojim je javljeno da ću napasti dolinom Moglene oko 15. septembra. Suprotno bi bilo za čuđenje. Bio sam primoran da svoje planove operacija pošaljem u Versaj gde sede četiri generala, inače malo poznata: Belen, Sakvil-Vest, Robilan i Blis. Ta četiri proroka su sigurno imala više načelnika štabova, stoga je planove razvijene u najvećoj tajnosti u Solunu, čitalo i o njima raspravljalo bar dvadeset ljudi, svi vrlo pošteni sigurno, ali tajna za koju zna dvadeset osoba više nije tajna.

Ono što će doprineti mom uspehu je da nemački generali Fon Šolc i Fon Stojben nisu verovali u obim mog plana. Misleći da je cilj mog napada Prilep, general koji je komandovao 61. nemačkim korpusom prebacio je svoj glavni štab iz Kanatlaraca u Dunje, na putu Dobro Polje - Prilep, i shodno tome rasporedio svoje rezerve. Bili su zbunjeni kada su videli da moj glavni napad ide na sever a ne severo-zapad, ali dobro pokriven s boka protiv opasnih protivapada.

Neustrašivi Joanu, komandant divizije Arhipelag, pridružio nam se tokom ručka. On je došao da primi svoj treći puk, koji se vratio iz Stare Grčke gde je održavao red.

15. SEPTEMBAR - U 5.30 počinje napad 122. peš. div., 17. kolonijalne divizije i Šumadijske divizije. Oko 19 časova u napad prelaze i divizije iz drugog ešalona i Prve srpske armije. U 21 čas bataljon 148. puka, levo od 122. divizije, osvojio je Sokol.

Komandant Marinković, moj agent za vezu sa Srbima, koji je sa mnogo stresa bio stalno na telefonu, trijumfalno mi saopštava ovu vest.

16. septembar - 5 sati. Napad 1. srpske armije podržan s leva od 11. kolonijalne divizije se dobro razvija. 11 sati Jugoslovenska divizija je definitivno zagospodarila masivom Kozjaka, dok Timočka divizija napreduje prema Topolcu.

Podne: Anselm napada Sborsko.

Pored svog specijalnog voza, Saraj je sebi organizovao prevoz kamionima: jedno vozilo za kancelariju i sobu za spavanje, jedna kola u kojima je kuhinja, i vozilo sa generatorom. Ja sam ih unapred poslao u Tresinu, glavni štab Stepanovića. Pridružio sam im se i zatekao Srbe kako sijaju od sreće. Prošavši kroz Vertekop, video sam Furnijala, sanitarna služba i evakuacija su obezbeđeni.

17.septembar - U 6 sati krećem za Glogot. Dobra ambulanta kod Grivice. Video Prinoa čija divizija je rekonstruisana. Ja sam mu dao naređenje da isprazni svoju upravu pešadije i da u svoje pukove pošalje pozicione mitraljeske čete koje su postale neupotrebljive. Malo dalje srećem pukovnika Rusela.

Moram da izađem iz auta i idem peške jer je staza vrlo uska i opterećena francuskom brdskom artiljerijom, koja ide napred da bi se pridružila srpskim jedinicama na prvoj liniji fronta. Pretičem redom pukovnika Dehovea, iz 54. kolonijalnog puka i majora Gecmana. U bugarskim rovovima stižem do komandnog mesta pukovnika, zapovednika 29. puka, koje je pokriveno sa šest redova velikih bukovih stabala. Nailazim na štab Timočke divizije na početku dubodoline Poroj. General i načelnik štaba su napred.

Dežuran je jedan prijatan rezervni oficir, diplomata po zanimanju, koji me uverava da je sve u redu. Rekao sam mu za napade Anselma na njegovom levom krilu i naredio sam mu da podseti svog generala da ne zaboravi da se poveže sa prvom grupom divizija.

Teren je vrlo težak. Prošlo je trinaest časova, moram da krenem nazad. U prolazu, marširajući, vidim pored staze leš jednog jadnog Senegalca koji je tu pao, zaboravljen.



Uveče se vraćam u Solun pošto sam video Stepanovića koji će krenuti napred. Mora što pre da stigne do Gradskog, oslanjajući se desno na Anselma da bi što pre prekinuo železničku liniju duž Vardara i zaustavio sve vozove koji idu tom prugom. Ostavljam mu

17. kolonijalnu diviziju, ali uzimam u opštu rezervu moju staru 122. diviziju. Od jutros se vrši prebacivanje teške artiljerije do Bitolja gde je uskladištena municija i pripremljeni spiskovi meta.

18. SEPTEMBAR - Prema utvrđenom planu, što bi rekli Nemci, počeo je jutros englesko-grčki napad. Prvi rezultati su osrednji: idem da vidim Milna u njegovom komandnom mestu i u prolazu ručam kod sestara u Kukušu. Zatičem Milna vrlo mirnog, ali nezadovoljnog.

Na levom krilu potpun neuspeh kritske divizije. Kao što sam se plašio, noćni marš je loše vođen i, kada je svanulo, grčke jedinice su se našle na otvorenom terenu. Na levom krilu početak je dobar, pogotovo kod Serske divizije, koja već ima nekoliko stotina zarobljenika. Dobar pogled na teren iz Milnovog komandnog mesta, koji kao dobar Englez želi da nastavi i sutra počne ponovo. U svakom slučaju, po mom mišljenju, predviđeni cilj je postignut: 1. bugarska armija je zaustavljena.

U povratku srećem britanske konvoje koje vode Kiprani i divim se njihovom dobrom držanju.

U Solunu dobre vesti od Srba i Anselma koji napreduju. Na Strumi, Grci su uhvatili nemačke zarobljenike iz nove divizije koja je stigla iz Rumunije. Vozom vraćam u Solun moju 122. peš. div. kao opštu rezervu. Počinje da biva manje toplo.

General koji komanduje 1. grčkim korpusom me obaveštava da su se na frontu kod Strume njegove patrole sukobile sa nemačkom vojskom, da čak imaju i zarobljenike iz 256. nemačke divizije. Plašim se neprijateljske ofanzive koja bi imala za cilj da skrene pažnju sa glavnog pravca naše ofanzive, te sam zato u Solun vratio jednu dobru jedinicu.

To je bio uzaludan strah. Eto šta se dogodilo: u mesecu julu jedan grčki oficir je proglašen nestalim tokom patrole na levoj obali Strume. u septembru se ponovo pojavio rekavši da je pobegao iz ruku neprijatelja. To je bio dezerter rojalista koji je prešao kod neprijatelja da bi pregovarao o prelasku čitave ili dela svoje jedinice. Kako su Grci oklevali da se predaju Bugarima uspeo je da postigne da nekoliko nemačkih bataljona bude poslato na front ispred njegove jedince. Potom se vratio u svoju jedinicu rekavši da je pobegao, a u stvari da bi nastavio svoje delovanje. Bio je uhapšen, ali grčki komadant me o svemu ovome nije obavestio, već je to učinilo obaveštajno odeljenje.

Inače, ti nemački bataljoni su uskoro napustili Strumu i otišli na sever kako bi pokušali da zatvore rupu koja je zjapila kao posledica ofanzive od 15. septembra.

19. septembar - Grčko-britanski napadi ponovo su propali. Drugi puk Zuava, kojim je loše komandovano, ne uspeva da napravi proboj i gubi se u metežu bitke . Izdajem naređenje Milnu da ne insistira. Prva bugarska armija je vezana za svoj deo fronta, to je dovoljno.

20. septembar - Napredak se nastavlja. 11. kolonijalna divizija napreduje levo od Srba.

Adesides i Balugdžić dolaze da mi čestitaju. Uveče Srbi ulaze u Kavadarce, koje je naša 122. divizija napustila 1915.godine.

PREKID ŽELEZNICE

PRE povratka u Solun 17. septembra general Franše d `Epere susreo sa vojvodom Stepom Stepanovićem i još jednom su analizirali pravac kretanja njegove jedinice koja je imala jedan od najvažnijih operativnih zadataka u pokrenutoj ofanzivi. Vojvoda Stepa morao je da po svaku cenu prekine železničku liniju koja je išla dužinom Vardara i da zaustavio prolaz svih vozova koji su išli tom prugom.

