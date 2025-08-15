POKUŠAJ ATENTAT U SKUPŠTINI U VRTLOGU DVORSKIH SMICALICA: U vreme pokušaja ubistva general Živković se nalazio u audijenciji kod kneza

ODMAH nakon završene sednice Narodne skupštine otvorilo se pitanje organizacije atentata na Milana Stojadinovića.

AMBICIJE Kneginja Olga i knez Pavle, Foto "Vikipedija"

Kako je i pre ovog pokušaja atentata Milan Stojadinović dobijao upozorenje na zaveru koju priprema general Petar Živković, svi pogledi bili su usmereni ka njemu. Posebnu sumnju izazivala je činjenica da jedini ministar koji nije prisustvovao ovoj sednici bio je upravo general Živković.

„Odmah po završenoj sednici odvezao sam se svojoj kući i poveo na ručak nekoliko bližih saradnika, komentarišući nedavni događaj. Još dok smo sedeli za stolom rekoše mi da su stigli Knez i Kneginja da me posete. Knez je lično šoferirao i došli su bez ikakve pratnje, kao što je Knez imao običaj da radi. Oboje su bili pod svežim utiscima i veoma uzbuđeni. Pričao sam im izvesne pojedinosti u vezi atentata.

Na to će Knez primetiti:

- Sve je to delo Petra Živkovića!

- To će istraga utvrditi - odvratih mirno. - Za sada nemamo nikakvih dokaza u tom pravcu...

- Kako da ne! - nastavi Knez. - On je navaljivao da ga primim baš u deset časova i gnjavio me nadugačko i naširoko o vojnim stvarima, koje me baš nisu interesovale. Nekoliko puta se vraćao natrag, na već pređena pitanja. Došao je tačno u deset i zadržao se posle jedanaest.

- To nije dovoljan dokaz - primetih.

- Čekajte. Kad ste telefonirali u pola dvanaest, Petar je još uvek bio kod mene. Izašao sam u susednu prostoriju, na direktni telefon i kad sam se vratio, general me je upitao:

Jeli živ? Na to sam mu odgovorio: Jeste, hvala Bogu. Meci su promašili... U prvom momentu nije mi palo u oči otkud on zna ko me je zvao na telefon i o čemu se radilo, a najmanje da je izvršen atentat na Vas, nekoliko minuta ranije.

- Da - složih se - to je zaista jaka indikacija. On je bio suviše nestrpljiv i nije mogao da savlada svoje uzbuđenje.

- Eto, vidite - reče Knez - hteo je pošto-poto da bude pokraj mene i u slučaju uspelog atentata da nametne svoju volju... Moj odgovor primio je sasvim hladno, spakovao svoje hartije i brzo se izgubio. On sad sigurno nešto smera. Treba ga onemogućiti...

- Da, da! - prihvati žustro kneginja Olga. - Sve je to on udesio sa kraljicom Marijom.

Nešto se mora preduzeti.

- Šta sada nameravate? - upita Knez.

- Moramo sačekati rezultate istrage, pa ćemo postupiti shodno izkazima saučesnika, kojih je sigurno moralo biti. Arnautović nije mogao sam da preduzme ovakav akt a da nisu umešani mnogi drugi...Budite uvereni, Visočanstvo, da ću preduzeti sve potrebne mere bezbednosti da se ne desi nikakvo iznenađenje. Kao prvu meru, odmah ću ga ukloniti iz vlade. Time će njegov uticaj znatno opasti i bar neće moći da koristi vojsku u svrhu prevrata. Vaš iskaz je dovoljan da ga izbacimo iz vlade, ali ne da se liši slobode.

KNEZU se nije svideo ovaj plan.

- Ima još jedan način da se Petar spreči u svojim namerama - reče on značajno.

- Vi treba da mu nešto spakujete... Vi ste ga neko vreme zamenjivali na položaju ministra vojnog i svakako ste nešto zapazili, što bi moglo da posluži kao povod za hapšenje...

Bio sam iznenađen ovim predlogom Kneza Pavla. Stvar je bila dvo- struko nepovoljna. S jedne strane, nedostojno je nosioca kraljevske vlasti da predlaže pakovanje krivice a i uvredljiva za mene njegova pretpostavka da bih se primio takve uloge.

- Ako istraga pokaže da je Petar umešan - rekoh - on će biti zatvoren i izveden pred sud.

Inače se ne može hapsiti jer bi ga u protivnom, bez dovoljno dokaza, sud oslobodio i on još ispao žrtva. To bi bio veliki blamaž za sve nas. To što znamo o njemu, na osnovu Vašeg iskaza, dovoljno je za jednu političku meru, ali ne i za sudsku. Jasno je da će njegovo uklanjanje iz Vlade, neposredno posle atentata, biti dovedeno u vezu sa tim slučajem. To je neizbežno ali to ne povlači nikakve druge mere od strane redovnih vlasti. Budite uvereni da ću se postarati da ga sprečim u bilo kakvoj lošoj nameri. Ja znam da je sklon zaverama, ali ne da neposredno u njima učestvuje i da ih izvršuje.

- Treba dobro razmisliti - reče Knez. - Ako ga uklonite iz vlade a ne lišite slobode, Vi ćete ga samo još više ozlojediti i dati na znanje da ste uvereni u njegovo saučesništvo...

U tom slučaju bolje je ne dirati ga za sada i čekati na pogodnu priliku da se sasvim one- mogući.

Ja sam ostao pri svom stanovištu: Izbaciti generala Živkovića smesta iz vlade, držati ga pod prismotrom, ali ne hapsiti. Knez je, kao obično, popustio pred mojim stavom. Upitao me je koga mislim da uzmem za novog ministra vojnog i ja pomenuh armijskog generala Ljubomira Marića, tadašnjeg šefa Generalštaba. Dogovorili smo se o još nekim pojedinostima i Knez sa Kneginjom ode svojim otvorenim kolima, napola ubeđen da će se sve lepo svršiti".

VOJVODA Vasilije Trbić, koji je uhapšen takođe sa optužnicom za organizovanje atentata, tvrdio je da je sve to jedna velika farsa u režiji Milana Stojadinovića kako bi se uklonio general Petar Živković. „Prilikom rekonstrukcije događaja utvrđeno je, da je Milan Stojadinović, još pre nego što je Arnautović izvukao revolver iz džepa, već bio u hodniku između skupštinske dvorane i ministarske sobe. Prema tome, a i sudeći po cilju ili mestu gde je udario metak iz revolvera, čitavih pet metara dalje od mesta gde je sedeo dr Stojadinović, isključuje se svaka mogućnost da je atentat izvršen na Milana Stojadinovića. To je nepobitan fakat! Kako je došlo do toga da Arnautović uopšte puca u Skupštini, to je druga stvar, a šta je Milan Stojadinović sa tom pucnjavom postigao, to je opet treća stvar. Ja ću ovde opisati one prve koristi koje su izvukli knez Pavle i dr Milan Stojadinović.

Na prvom saslušanju, koje je vršio Dragi Lj. Jovanović, islednik policije Uprave grada Beograda, Arnautović je priznao, da je izvršio atentat po ličnom nagovoru Petra Živkovića. Rekao je, da mu je revolver dao Dragiša Stojadinović, a da sam ga ja hrabrio da izvrši atentat!

Istog dana, 6. marta 1936. uhapšen sam i ja oko 14 časova, u svome stanu. Došla je policija, doterala maricu pred moju kuću, ušla i izvršila pretres, a da za to nije tražila od Skupštine odobrenje, mada me je štitio poslanički imunitet, a nije niko ni ubijen, niti je dokazano moje učešće...Ništa sumnjivo nisu ni mogli naći u mom stanu, jer nikad ništa nije ni bilo! Moj rad je bio javan od prvih dana moga delovanja, a sa tobožnjim atentatom uopšte nisam imao veze. Kada su me pozvali agenti da sa njima pođem u policiju, pošao sam bez reči, jer sam verovao da me vode radi svedočenja! Međutim, kada sam na ulici video maricu, video sam o čemu se radi, pa sam odbio da uđem u taj furgon. Posle objašnjavanja između upravnika Grada i Dragog Jovanovića, koji je tu bio sa grupom agenata, Aćimović je dozvolio da me taksijem odvedu u Upravu političke policije.

Dok je nas nekoliko poslanika policija prikupljala i zatvarala, u kancelariji Dragog Jovanovića vršeno je saslušanje još uvek mamurnog Damjana Arnautovića. Napisan je zapisnik o tome saslušanju u kome je opisan atentat po tvrđenju atentatora, koji mu je naređen od strane Petra Živkovića, da ubije dr Milana Stojadinovića, a da mu je revolver dao Dragiša M. Stojadinović.

Tako je načinjena neka prisilna veza između Petra Živkovića i Dragiše Stojadinovića, povodom Dragišine interpretacije na Narodnu skupštinu, u kojoj se optužuje Prvi namesnik, knez Pavle, da radi na tome, da uzme kraljevski presto kralju Petru II, u korist svoga sina Nikole!

KNEZ DUGUJE GENERALU

KNEZ Pavle je hteo da se general Živković odmah strpa u zatvor kako bi se onemogućio svaki njegov pokušaj da se silom dočepa vlasti. Jasno je bilo da iz Kneza govori preterani strah. On je znao za Živkovićevo učešće u zaveri ubistva Kralja Aleksandra Obrenovića. Sećao se, svakako, da mu je taj isti Petar Živković omogućio da zauzme položaj prvog Namesnika. U sukobu, koji je bio izbio između njega i predsednika Vlade Nikole Uzunovića, general Živković je odlučno stao na stranu Kneževu...

