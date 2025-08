KOMUNISTIČKA PARTIJA POZIVA NAROD NA USTANAK: U obračunu sa komunistima isticao se predsednik vlade Živković, što mu oni neće zaboraviti

SVAKODNEVNI inspekcijski poslovi generala Petra Živkovića i posete gotovo svim značajnijim događajima u državi, punili su novinske stupce dnevne štampe.

REVNOSNOST Petar Živković na uzvoru Vardara, Foto Iz knjige "Vladar iz senke - General Petar Živković"

Novinari su se utrkivali da se dodvore sa što pompeznijim naslovima. Efekat je bio dvostruk, u narodu je počeo da dobija simpatije, dok je među političarima počeo da stiče sve veći broj protivnika:

„Bilo je i takvih koji su skretali pažnju Kralju, na velike moje ambicije i da treba da se čuva mene jer je meni malo položaj predsednika vlade. To mi je sam Kralj pričao, pa mi je čak izjavljivao i sumnju, da sam ja inspirisao neke članke, u kojima se o meni pohvalno govorilo i o mom radu. Kao i da sam ja lično davao moje fotografije, da se iznose u novinama. Međutim nikad se time nisam služio. Starao sam se uvek da se pravda i zakonitost sprovodi, a korupcija suzbija. No za sve to sam jedan, i ne može se ništa uraditi, ako nemate saradnike".

Ne treba skrajnuti sa uma niti u jednom trenutku da je vreme u kom je general Petar Živković obavlja funkciju predsednika vlade, vrlo specifično, to je vreme diktature kralja Aleksandra I Karađorđevića.

„Suspendovanje Ustava i zavođenje ličnog režima u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca nije izazvalo posebno negativna reagovanja u evropskim prestonicama. Kriza, koja je isuviše dugo trajala u ovoj balkanskoj zemlji, mogla je da ugrozi i novostvoreni poredak u Evropi. Zbog toga je većina zemalja, naročito Francuska, Engleska i države - članice male Antante, priželjkivale ma kakvo efikasno rešenje. Poslanici vlada tih zemalja, akreditovani u Beogradu, sa olakšanjem su preneli kraljevu izjavu da je ta mera privremenog karaktera i da se može očekivati povratak ustavnog stanja čim se prevaziđu nacionalne i partijske napetosti.

Kraljeva lična vladavina bila je zasnovana na zakonima, i po tome država je ostala pravna. O tome se lično starao sam Kralj. Obraćajući se članovima vlade na početku svoje vladavine, on ih je na to upozorio ovim rečima:

- Kao meni jedini odgovorni ministri, vi predstavljate danas, svaki u svom resoru, najveći državni autoritet. Taj autoritet vlasti morate i vi i vaši podređeni visoko čuvati i u svakoj prilici puno mi respektovanje pribaviti. To ćete postići samo tako ako se budete strogo pridržavali zakona, ne dozvoljavajući ni najsitnije povrede njihove. I vi i vaši podređeni organi imaju se u svakoj prilici i pri svakom aktu rukovoditi samo interesima službe i interesima države. Na taj način, stvoriće se puno poverenje naroda prema organima vlasti i zavladaće trajno osećaj i uverenje da u našoj državi vlada puna zakonitost, pravda i apsolutna jednakost".

KRALj Aleksandar je insistirao na sprovođenju zakonitosti i upozoravao ministre na to jer je stanje u državi ipak bilo izuzetno napeto.

„Novi režim je ukinuo dotadašnja građanska prava: slobodu javnog izražavanja mišljenja, pravo udruživanja, zbora i dogovora. Zakonom o zaštiti javne bezbednosti i poretka u državi zabranjene su sve političke stranke. Ustanovljen je Vrhovni zakonodavni savet, kao kontrolni organ, sa zadatkom da sa stručne, pravne strane, pregleda i ocenjuje projekte zakona i uredbe sa zakonskom snagom. Tome Savetu trebalo bi najviše zahvaliti što su od 1929. godine doneseni mnogi zakoni u oblasti privrede i prosvete, koji godinama pre toga, zbog blokade parlamenta nisu bili usvojeni, a kojima je izjednačeno šest, do tada raznorodnih, pravnih sistema u zemlji. Sticajem okolnosti, represiji režima bili su izloženi ponajpre komunisti, pošto su, shvatajući novo stanje kao slabost velikosrpske buržoazije uputili direktive članstvu za oružani ustanak. Njihovi ciljevi nisu više bili svrgavanje buržoazije klasnom borbom, već rušenje jugoslovenske države i njeno rasparčavanje na nekoliko nacionalnih država. Upućivan je poziv narodu Hrvatske, Slovenije, Crne Gore i Makedonije da s oružjem u ruci izvojuje svoju nacionalnu samostalnost. Posebno u obraćanju hrvatskom narodu, komunisti su upozoravali da je kucnuo čas da taj narod u otvorenoj borbi protiv beogradskih vlastodržaca izvojuje svoju slobodu i svoju državnu samostalnost. U tom cilju osnivane su posebne organizacije nacionalnih revolucionara, ostvarivana je saradnja sa frankovcima, odnosno ustaškim pokretom. Mladi komunisti, skojevci bili su ponajviše izvršioci ovih borbenih zadataka: ulazili su u oružane okršaje s policijom, ubijali žandarme, ali i sami ginuli. Samo u toku 1929. godine ubijena je desetina partijskih funkcionera, mahom članova Skoja".

U OVOM progonu i obračunu sa komunistima posebno se predanošću isticao predsednik vlade general Petar Živković, što mu komunisti nikada neće zaboraviti.

„U narodu se šire glasovi o njenoj privremenosti, govori se da će članovi HSS ući u vladu, da aktuelni ministar Marinković već piše novi Ustav. Ocenjeno je da povod ovakvim glasovima i komentare daju sami državni činovnici, kao i neki članovi vlade, održavanjem veza s političarima zabranjenih stranaka. Dobijao se utisak da pojedini ministri rade ono što su i ranije radili, i otuda mišljenje da vlada nije učinila ništa novo. Dajući ovakve ocene, general Živković je preneo kraljeve poruke da se sa ovakvim radom odmah prestane, da se svi članove vlade drže njegovog manifesta od 6. januara i ne Gledaju ni levo, ni desno...

Novoj vladi zadavala je glavobolju i aktivnost ustaškog pokreta od kako je Ante Pavelić otišao u Sofiju i s čelnicima VMRO sklopio savez o zajedničkoj akciji protiv jugoslovenske države. Tim povodom, vlada je odlučila da se Ante Pavelić preda Sudu za zaštitu države i osudi u odsustvu. Razmatrana je mogućnost da se donese zakon o konfiskovanju imovine jugoslovenskih građana koji iz inostranstva rade protiv države, a izraženo je mišljenje da bi trebalo da se naročito iz Zagreba, preko štampe povede akcija, protiv Pavelićevih delatnosti".

O ovom delu svog rada i rada sudova za zaštitu države u svojim sećanjima general Petar Živković je zapisao sledeće:

„Tako prema zakonu o zaštiti države postojao je sud u Beogradu za krivice poredviđene tim zakonom. Banovi i upravnik grada Beograda (rang bana) imali su pravo na konfimiranje (interniranje) politički neispravnih i koji bi radili protiv Kralja. Ban Savske banovine 1929. godine potkaza dr Mačeka zbog nekih njegovih izjava protiv državnih interesa i naredi da se pritvori i optuži za stavljanje pod sud za zaštitu države. Ja, čim sam ovo doznao, naredio sam, da ga policijske vlasti ne pritvaraju, već da sud u Zagrebu reši da li ima mesta za stavljanje u pritvor i pred sud. Posle ovog izvešten sam, da je sud doneo odluku, da se pritvori i optuži, jer po zakonu postoje krivice za to.

Maček je doveden u Beograd na suđenje. Uoči suđenja došao je meni predsednik suda i želeo, da čuje moje mišljenje o Mačekovom suđenju. Ja sam mu rekao od reči do reči:

- Gospodine, ima se suditi samo po zakonu i ako nema krivice, ne može se niko osuditi. I zato nemojte mi dolaziti.

Suđenje je obavljeno i Maček pušten na slobodu, ne znam sa kakvim obrazloženjem. Eto tako se sudilo pod tim tako nazvanim diktatoriskim režimom“.

NEPOVOLjNE REAKCIJE

VLADA generala Živkovića najviše je bila zaokupljena događajima u Hrvatskoj i, u zavisnosti od njihovog povoljnog ili nepovoljnog razvoja, vodila je svoju politiku. Već tokom proleća i leta 1929. godine, vlada se suočila sa nepovoljnim reakcijama u zemlji. Na sednicama koje su održane od aprila do juna preovlađivale su rasprave o kriznim situacijama. Na osnovu podataka koji su svakodnevno pristizali iz cele zemlje, predsednik Živković je konstatovao da je vera u stabilnost vlade manja nego što je bila prvih dana po formiranju.

