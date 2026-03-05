SUNCE JE SNAŽAN SAVEZNIK ZDRAVLJA: Vežbajte što češće na dnevnom svetlu

STIŽE nam sve lepše vreme, pa bi boravak napolju bio jedan od najvećih blagodeti koji bi trebalo priuštiti za očuvanje zdravlja.

Depositphotos

Jer, boravak napolju nije samo prijatan način da provedemo vreme - on je snažan saveznik fizičkog i mentalnog zdravlja. Savremeni način života, sa mnogo vremena provedenog u zatvorenom prostoru i pred ekranima, čini da često zaboravimo koliko nam priroda zapravo znači.

Izlaganje dnevnoj svetlosti podstiče sintezu vitamina D, koji ima važnu ulogu u radu imunog sistema, zdravlju kostiju i regulaciji upalnih procesa. Takođe, šetnja po šumi ili parku znači i bolje mentalno zdravlje, smanjuje nivo stresa, anksioznosti i mentalnog zamora.

Umerena fizička aktivnost na otvorenom - poput brze šetnje - poboljšava cirkulaciju, reguliše krvni pritisak i doprinosi zdravlju srca, a prirodna svetlost pomaže regulaciji cirkadijalnog ritma, pa redovan boravak napolju može poboljšati kvalitet sna.

Boravak napolju, posebno kod dece i mladih, povezuje se sa manjim rizikom od razvoja kratkovidosti, jer oko gleda u daljinu i prilagođava se prirodnom svetlu.

Foto: Free Images Pixabay

Evo nekoliko jednostavnih vežbi koje možete raditi u prirodi. Ove vežbe ne zahtevaju posebnu opremu i mogu se raditi u parku, dvorištu ili na izletištu.

Šetnja

Hodajte tempom pri kome možete da pričate, ali osećate blago ubrzano disanje. Odlična je za kondiciju i cirkulaciju. Trebalo bi da traje oko pola sata.

Disanje

Udah kroz nos u trajanju od četiri sekunde, zadržavanje daha dve do tri sekunde, pa potom izdisaj kroz usta šest sekundi, može da vam vrati osećaj ravnoteže, ispunjenosti, smirenosti i mentalne snage. Ponovite pet do 10 puta.

Foto: D. Balšić

Čučnjevi

Spuštajte se kao da ćete sesti na klupu, pa se vratite u stojeći položaj. Jača noge i mišiće zadnjice. Uradite 10 do 15 puta.

Iskoraci

Korak napred, spuštanje zadnjeg kolena ka zemlji, pa povratak u početni položaj. Odlični za ravnotežu i snagu. Uradite 10 puta po jednoj nozi.

Foto: Free Images Pixabay

Sklekovi

Prilagodite nagib svojoj kondiciji - što je telo uspravnije, vežba je lakša. Uradite 8 do 12 sklekova.

Istezanje

Iskoristite svako stablo, panj ili klupu za vežbe istezanja, kako mišića nogu i zadnjice tako i trupa.