ONI SU ODJAVILI SRBIJU! Nebojša Čović više nije želeo da ćuti

Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović otkrio je kod od reprezentativaca nije prihvatio poziv selektora Dušana Alimpijevića za dvomeč sa Turskom za plasman na Svetsko prvenstvo sledeće godine.

FOTO TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Čović je u razgovoru za „Danas“ je pričao o razlozima izostanaka pojedinih igrača.

- Smailagić se jednostavno nije javljao na telefon nikome iz stručnog štaba. Njegov klub Virtus nije pravio nikakav problem. Saznali smo da je polomio telefon i bio je zakazan poziv sa pomoćnim trenerom u klubu, ali on se ni tada nije pojavio u zakazano vreme. Pa sad zaključite sve ostalo sami.

Selektor Alimpijević je na početku priprema istakao da ne računa na Alekseja Pokuševskog, ali konkretnog objašnjenja nije bilo.

- On nije prihvatio da se odazove. Klub je dao zeleno svetlo, a Pokuševski je objasnio treneru Alimpijeviću da iz ličnih razloga ne može da bude deo tima. Jednostavno, mi kao Savez nismo u situaciji da bilo koga nateramo da igra. Ja nikada nisam podržavao ni dok sam bio u klubovima, da na silu terate igrača da igra. Naravno, kad je povređen najvažnije je da se saniraju povrede,“ naglasio je Čović.

Otkrio je Čović i šta se dešavalo sa Petruševom.

- Što se tiče Filipa Petruševa, on je prijavio problem sa kolenom i hrskavicom i u dogovoru sa doktorima definisano je da u vreme prozora miruje kako bi dobio injekciju kojom bi sanirao eventualno taj problem koji ima. Vasu Micića nije pustio klub, a plus on ima dodatni problem sa kolenom. Išao je kod doktora u Minhen, ali ga u principu nije pustio klub i to je osnovno.“

Objašnjava i situaciju sa Nikolom Milutinovim i Markom Gudurićem.

- Milutinov ima takođe povredu kolena, ali ni njega ne bi pustio klub jer se to preklapalo sa Kupom Grčke. Međutim, imamo čvrsto obećanje da je na leto tu za ovaj „prozor“ u julu mesecu. Što se tiče Gudurića, on je u novembru imao problem sa ahilovom tetivom i zato nije došao na taj prozor, ali je tada obećao da će biti u februaru sigurno. Međutim, nije došao sada. Igrao je i bio MVP italijanskog Kupa koji su osvojili. Rekao je da mu je potreban odmor i došao je u Beograd da primi injekciju.“