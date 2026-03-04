UZ ZDRAVIJI STOMAK JAČI I IMUNITET Savet stručnjaka: Povećajte unos vode i vlakana (JELOVNIK)
UKOLIKO vas je lekar savetovao da pojačate unos vode i vlakana, ili ukoliko sami uočavate da vam je trpeza siromašna ovim važnim nutrijentima, i da bi trebalo da ih unosite više, na dobrom ste putu da popravite stanje organizma.
Naime, dovoljan unos tečnosti i vlakana predstavlja osnovu pravilnog funkcionisanja digestivnog sistema, ali i celokupnog organizma. Ova dva faktora su međusobno povezana i zajedno utiču na varenje, metabolizam, imunitet i opšte zdravstveno stanje.
Voda učestvuje u gotovo svim biohemijskim procesima u telu: reguliše telesnu temperaturu, omogućava transport hranljivih materija i kiseonika, pomaže eliminaciju toksina putem bubrega i znojenja i održava elastičnost tkiva. Nedovoljan unos tečnosti može dovesti do umora, glavobolje, zatvora, problema sa koncentracijom i poremećaja rada bubrega. Preporučeni dnevni unos za odrasle osobe je u proseku od 1,5 do 2,5 litra tečnosti u zavisnosti od telesne mase, fizičke aktivnosti i spoljašnje temperature. Tečnost ne mora dolaziti samo iz vode - korisne su i supe, čorbe, čajevi bez šećera, kao i voće i povrće sa visokim sadržajem vode (krastavac, paradajz, lubenica).
Vlakna su delovi biljnih namirnica koji imaju ključnu ulogu u zdravlju creva. Postoje dve vrste vlakana: rastvorljiva - pomažu regulaciji nivoa šećera i holesterola u krvi (nalaze se u ovsu, jabukama, mahunarkama) i nerastvorljiva - podstiču peristaltiku i sprečavaju zatvor (integralne žitarice, povrće, semenke). Dovoljan unos vlakana je od 25 do 35 grama dnevno, i ona doprinose zdravoj crevnoj mikrobioti, smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti i poboljšavaju sitost. Vlakna su veoma bitna i za kontrolu telesne težine.
Važno je naglasiti da povećan unos vlakana zahteva i adekvatan unos tečnosti - bez vode vlakna mogu imati suprotan efekat i dovesti do nadutosti ili zatvora.
Predlog jelovnika za radnu nedelju:
PONEDELjAK
Doručak: Ovsena kaša sa jabukom i orasima, šolja zelenog čaja
Užina: Kruška i čaša vode sa limunom
Ručak: Čorba od sočiva, integralni pirinač sa grilovanim povrćem (tikvice, paprika, brokoli), salata od kupusa
Užina: Jogurt sa lanenim semenkama
Večera: Integralni tost sa humusom i krastavcem
Tokom dana: najmanje 6 do 8 čaša vode
UTORAK
Doručak: Integralni hleb sa avokadom i kuvanim jajetom i šolja biljnog čaja
Užina: Pomorandža
Ručak: Bistra povrtna supa, pasulj sa integralnim hlebom, sveža salata
Užina: Šaka badema i čaša vode
Večera: Salata od tunjevine, leblebija i rukole
SREDA
Doručak: Izmiksajte bananu, spanać, bobičasto voće, i ovsene pahuljice sa vodom
Užina: Jabuka
Ručak: Čorba od bundeve, heljda sa pečurkama, salata od cvekle
Užina: Kefir i semenke bundeve
Večera: Povrtna pita od integralnih kora
ČETVRTAK
Doručak: Proso sa suvim šljivama i lanenim semenkama, šolja čaja
Užina: Grejpfrut
Ručak: Paradajz čorba, grilovana piletina, kinoa sa povrćem, zelena salata
Užina: Jogurt i ovsene mekinje
Večera: Salata od kupusa i šargarepe, kriška mladog sira, integralni hleb
PETAK
Užina: Šaka suvih kajsija i voda
Ručak: Čorba od brokolija, varivo od leblebija, salata od šargarepe i jabuke
Užina: Kruška
Večera: Omlet sa spanaćem, salata
