ZDRAVI ZUBI, ZDRAVO I TELO: Redovno održavajte oralnu higijenu i sprečite posledice

ORALNA higijena se često doživljava kao rutinska navika koju obavljamo mehanički, bez razmišljanja.

Foto: Depositphotos

Međutim, savremena nauka jasno pokazuje da redovno pranje zuba i briga o usnoj duplji imaju daleko širi značaj - oni utiču ne samo na zdravlje zuba i desni, već i na opšte stanje organizma.

Usna duplja je ulazna tačka u telo i jedno od mesta sa najvećom koncentracijom bakterija. Kada se te bakterije ne kontrolišu, započinje niz procesa koji mogu da imaju ozbiljne posledice.

Redovno pranje zuba uklanja zubni plak - tanki, gotovo nevidljivi sloj bakterija i ostataka hrane koji se svakodnevno taloži na zubima. Ako se ne ukloni, plak vremenom prelazi u zubni kamenac i postaje izvor hronične infekcije. Upravo zato stomatolozi naglašavaju da oralna higijena nije stvar estetike, već osnova prevencije brojnih bolesti.

Zanemarivanje svakodnevne nege usne duplje nije bezazleno. Karijes, upale desni, parodontopatija, neprijatan zadah, gubitak zuba i povećan rizik od sistemskih oboljenja predstavljaju najčešće posledice loše oralne higijene. Upravo zato stomatolozi ističu da je pranje zuba najmanje dva puta dnevno - ujutru i uveče - jedna od najjednostavnijih, ali i najefikasnijih mera očuvanja zdravlja.

Foto: Unsplash

Karijes

Jedna od prvih i najčešćih posledica loše oralne higijene je karijes. Bakterije iz zubnog plaka razgrađuju šećere iz hrane i pritom proizvode kiseline koje postepeno oštećuju zubnu gleđ. Proces je spor i često bezbolan u početnoj fazi, zbog čega mnogi ne primećuju problem dok oštećenje već ne zahvati dublje slojeve zuba. Ako se karijes ne leči, može dovesti do jakih bolova, zapaljenja zubnog živca i na kraju do gubitka zuba. Redovno pranje zuba, naročito pre spavanja, ključno je za prekidanje ovog procesa.

Gingivitis

Krvarenje desni prilikom pranja zuba mnogi doživljavaju kao bezazlenu pojavu, ali ono je najčešći znak gingivitisa, odnosno zapaljenja desni. Gingivitis nastaje kada se bakterije nakupljaju uz ivicu desni, izazivajući crvenilo, otok i osetljivost. U ovoj fazi bolest je potpuno reverzibilna, ali samo ako se uspostavi pravilna oralna higijena. U suprotnom, zapaljenje postaje hronično i prelazi u ozbiljnije oblike bolesti desni.

ZADAH Hroničan neprijatan zadah najčešće potiče iz usne duplje. Bakterije koje razgrađuju ostatke hrane proizvode sumporna jedinjenja neprijatnog mirisa. Loš zadah nije samo estetski problem, već često ukazuje na prisustvo karijesa, zapaljenja desni ili neadekvatnu higijenu jezika. Redovno pranje zuba, čišćenje jezika i korišćenje zubnog konca značajno smanjuju ovu pojavu i poboljšavaju kvalitet svakodnevne komunikacije.

Parodontopatija

Parodontopatija je jedan od vodećih uzroka gubitka zuba kod odraslih osoba, a često se razvija bez jakih bolova. Kod ove bolesti dolazi do postepenog propadanja potpornog aparata zuba - desni, kosti i vezivnog tkiva. Desni se povlače, zubi postaju klimavi, a razmaci između njih se povećavaju. Posebno zabrinjava činjenica da zubi mogu ispasti iako sami po sebi nisu zahvaćeni karijesom. Redovno i temeljno održavanje oralne higijene, uz profesionalno uklanjanje kamenca, predstavlja najefikasniju zaštitu od ove bolesti.

Infekcije

Poslednjih godina sve više istraživanja potvrđuje vezu između oralnog i opšteg zdravlja. Bakterije iz hronično zapaljene usne duplje mogu dospeti u krvotok i doprineti razvoju ili pogoršanju sistemskih bolesti, poput kardiovaskularnih oboljenja, dijabetesa i respiratornih infekcija.