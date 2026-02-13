Košarka

SVET SPORTA U NEVERICI! Nikola Jokić je uradio nešto nezapamćeno

Новости онлине

13. 02. 2026. u 06:16

DA li je ovo realno?

СВЕТ СПОРТА У НЕВЕРИЦИ! Никола Јокић је урадио нешто незапамћено

FOTO: AP Photo

Nikola Jokić je zbog povrede propustio 16 butakmica u tekućoj sezoni, a opet je ispisao istoriju NBA lige. Naime ono što Srbin radi u Americi je nerealno. Centar Denvera iz noći u noć pomera granice. 

A pazite sada, Nikola Jokić je jedini u istoriji uspeo da upiše ovakve brojke pre Ol-star pauze. Postigao je 1.000 poena, 475 skokova, 400 asistencija, 250 datih slobodnih bacanja, 75 pogođenih trojki, 30 blokada.

Podsećanja radi, Jokić je u pobedi protiv Memfisa upisao četvrti uzastopni tripl-dabl, a njegov 184. u karijeri.

Nedavno je prestigao Oskara Robertsona koji je u tome uspeo 181 put. Ispred srpskog košarkaša je još samo Rasel Vestbruk koji ima 207 takvih mečeva.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PRVI METAK LUKE BOJOVIĆA Upucao Mihajla Divca: Sramota šta je uradio, ali ga razumem - mnogo se uplašio! To je njegov poraz, ne moj
Zločin

0 0

PRVI METAK LUKE BOJOVIĆA Upucao Mihajla Divca: "Sramota šta je uradio, ali ga razumem - mnogo se uplašio! To je njegov poraz, ne moj"

MIHAJLO Divac, jedan od najopasnijih kriminalaca devedesetih, bio je strah i trepet u celom Beogradu, nije se plašio i išao je "direktno na cev". Na današnji dan, 12. februara, pre 31 godine u Beogradu je ubijen jedan od najopasnijih kriminalaca tog vremena Mihajlo Divac (28). Stradao je ispred hotela "Putnik" od metka u leđa. Preživeo je sve i svašta, uključujući i hice u stomak i eksploziju bombe, a likvidiran je u 28. godini zbog - mrkog pogleda.

12. 02. 2026. u 21:24

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MALTRETIRALA ME JE Pevačica udarila na Karleušu: Mnogi su propatili

"MALTRETIRALA ME JE" Pevačica udarila na Karleušu: "Mnogi su propatili"