SVET SPORTA U NEVERICI! Nikola Jokić je uradio nešto nezapamćeno

DA li je ovo realno?

FOTO: AP Photo

Nikola Jokić je zbog povrede propustio 16 butakmica u tekućoj sezoni, a opet je ispisao istoriju NBA lige. Naime ono što Srbin radi u Americi je nerealno. Centar Denvera iz noći u noć pomera granice.

A pazite sada, Nikola Jokić je jedini u istoriji uspeo da upiše ovakve brojke pre Ol-star pauze. Postigao je 1.000 poena, 475 skokova, 400 asistencija, 250 datih slobodnih bacanja, 75 pogođenih trojki, 30 blokada.

Podsećanja radi, Jokić je u pobedi protiv Memfisa upisao četvrti uzastopni tripl-dabl, a njegov 184. u karijeri.

Nedavno je prestigao Oskara Robertsona koji je u tome uspeo 181 put. Ispred srpskog košarkaša je još samo Rasel Vestbruk koji ima 207 takvih mečeva.