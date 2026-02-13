SKANDAL ZA SKANDALOM! Zlato na Zimskim olimpijskim igrama u senci seksualnog zlostavljanja

UKRAJINCU zabranjeno da se takmiči zbog kacige, Sloveanc izbačen zbog alkohola....

Foto: Profimedia

Ređaju se skandali na Zimskim olimpijskim igrama, ali poslednji zgrozio planetu.

Naime, francuski plesni par Lorans Furnije Bodri i Gijom Sizeron stigao je do olimpijskog zlata u umetničkom klizanju, ali njihov trijumf nije prošao bez polemika.

Dok su na ledu briljirali i osvojili najvišu stepenicu pobedničkog postolja, van klizališta otvorene su teme koje su bacile senku na sportski uspeh.

Ovaj tandem formiran je pre svega godinu dana, u specifičnim okolnostima. Furnije Bodri, Kanađanka koja je francusko državljanstvo dobila pre tri meseca, bila je primorana da potraži novog partnera nakon što je njen dugogodišnji partner Nikolaj Sorensen suspendovan na najmanje šest godina zbog istrage o navodnom seksualnom napadu na američku klizačicu u aprilu 2012. godine.

Iako je u junu 2025. Centar za rešavanje sportskih sporova Kanade poništio suspenziju, arbitražni odbor je naknadno odlučio da se predmet mora ponovo razmotriti, čime je ostavljena mogućnost da zabrana ponovo stupi na snagu.

Furnije Bodri je istakla da je sa Sorensenom u emotivnoj vezi već 12 godina i da mu pruža podršku, kao i njen sadašnji partner Sizeron. Međutim, to nije jedina kontroverza koja prati nove olimpijske šampione.

Garbijela Papadakis, sa kojom je Sizeron osvojio zlato na Igrama u Pekingu pre četiri godine, početkom godine objavila je knjigu u kojoj je iznela niz teških optužbi na račun bivšeg partnera. Opisala ga je kao osobu sklonu kontroli i konstantnoj kritici, navodeći da nije želela da trenira bez prisustva trenera.

Sizeron je te tvrdnje odbacio, ocenivši da se protiv njega vodi „prljava kampanja“.

U međuvremenu, Papadakis je ostala bez angažmana kao komentatorka na NBC tokom Zimskih olimpijskih igara. Tim povodom poručila je da problem prevazilazi lični sukob i da je reč o širem društvenom pitanju.

- Često se pitamo zašto žrtve ne govore i zašto se stvari ne menjaju. Odgovor je u tome što posledice po njihove živote mogu biti ogromne. Dok kao društvo ne budemo spremni da to promenimo, problemi neće nestati – ignorisanje ih neće učiniti manjim“, navela je Papadakis.