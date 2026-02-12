"LEKAR IZ ČAČKA JE PRVI GOVORIO DA SAM UBICA" Vučić o smrti devojčice: Ni sada neću da kažem da je kriv, da iskoristim to što je blokader

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na sramne napade opozicije povodom smrti devojčice u Čačku.

Foto: Prinskrin/V.Ilić

- Zdravstvene inspekcije će da urade svoj posao. I nemojte da se ljutite, ja nisam lekar. Ja ne mogu da vam kažem šta se dogodilo. Ja se ne razumem u njihov posao i ako se oni vrlo dobro razumeju u moj posao. Ja bih zamolio sve da se bave svojim poslom. Ja ne mogu da vam kažem da li je bila greška lekara ili nije bila greška lekara. I kao što već vidite, ja sam ćutao i nisam hteo da vam kažem, kad već pričate, da neko i to pokušava da politički zloupotrebi. Da lekar koji je operisao devojčicu bio među prvima koji je govorio da sam ubica i da su mi ruke krvave. I sve vreme sam ćutao. Ni sada neću da kažem da je on kriv, jer ja to ne znam. Da iskoristim to što je on blokader i da kažem: "ti si kriv, ti si ubica"? Bio bih isti kao i on. Ja to nikada neću da uradim. Naši lekari rade izuzetno težak posao. I njih i svo medicinsko osoblje molim jer i na to se ljudi žale, da nekada nemaju dovoljno pažnje, moraju da budu maksimalno koncentrisani. Ja molim ljude da vode računa, takvih slučajeva uvek će da bude.

- Jeste li primetili jednu drugu stvar koja me je zabolela strašno? Oni su samo o tome pričali dok nije postalo jasno da je taj lekar blokader. Kad je postalo jasno da je taj lekar blokader više ni reči o tom malom detetu koje je izgubilo život. Znači, ako je blokader nešto loše uradio, iz njihovog ugla govorim, ne mog, jer ja to nikada ne bih rekao, onda više ni dete nije važno. Pustitet to, pa će list Danas da vam napiše kako nije uvek lekarska greška i odmah ide relativizacija. Samo hoću da vam pokažem kako njih ne zanimaju ljudi i neću to da govorim na svom primeru i na primeru svoje dece. Imaju samo jedan cilj, a to su fotelje. Niti šta znaju, niti šta rade, samo kibicuju i dobacuju i gledaju da unište nečije živote, a posebno to vole da rade ženema i deci.