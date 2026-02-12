VUČIĆ IZ ANKARE: "Mi ćemo da ostanemo vojno neutralni, ali snažimo naše kapacitete i potencijale" (FOTO/VIDEO)

SASTANAK predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Turske Redžepa Tajipa Erdogana počeo je u Predsedničkoj palati u Ankari.

Izjava predsednika Vučića

- Imali smo veoma produktivan dan. Izuzetno sam zadovoljan činjenicom da smo otvoreno i iskreno razgovarali o svim važnim pitanjima. Dugo poznajem predsednika Erdogana u tom vremenu postali smo iskreni prijatelji i ne moramo u svemu da mislimo isto. Nikada nismo ulazili u lične sukobe ili bilo šta slično i verujem da smo danas vratili odnose Turske i Srbije ili Srbije i Turske na puteve one najbolje koje smo gradili u prethodnim godinama.

- Verujem da ćemo uspeti da se dogovorimo sa našim turskim partnerima oko potpisivanja i rektifikacije konvencija što će da znači nama pre svega za Kragujevac za Stalantis fabirku. Ako se to dogodi verovatno ćemo poboljšati izglede i za Fijat PAndu i za dugovečniji rekao bih ostanak i opstanak kragujevačke fabrike.

- Razgovarali smo i o ostalim otvorenim pitanjima političkim pitanjima, ekonomskim pitanjima i očekujemo predsednika Erdogana za tri- četiri meseca u Beogradu. Verujem da će mnoge važne stvari da potpišemo. Dali smo zajedničku izjavu, deklaraciju oko mira zajedničke borbe za očuvanje mira, stabilnosti. Verujem da Turska i Srbija u svojim bilateralnim odnosima imau dobru perspektivu i dobru budućnost. Veoma sam zahvalan našim turskim domaćinima na izuzetnom gostoprimstvu i pre svega Redžepu Tajipu Erdoganu koji uvek to želi da pokaže i na mudar način pokazujući poštovanje prema našoj državi a naša obaveza je da i te kako to cenimo.

O savezu Hrvatske i Albanije sa Prištinom

- Jedna sitnica vam se potkrala. On nije rekao vojni savez iako je reč o vojnom savezu. On je rekao "vojne saradnje". Ovde nije u pitanju samo saradnja. Ovo je mnogo više od toga. Vojni savez nije pitanje kako na vašoj televiziji sinoć analitičari pogrešno kažu i to u dnevniku gde je to pitanje izgradnje fabrika municije nekakvih drugih fabrika i tako dalje. To nema veze sa tim. To je vojno tehnička saradnja. A ovo o čemu mi pričamo posebno kada se na nekom samitu sastanku nađu načelnici generalštaba. Oni ne pričaju o nabavkama. Oni ne pričaju o municiji ili fabrikama bilo čega. Načelnici generalštaba pričaju o strategiji i taktici vojnog delovanja i kakve su,kako idu u napad, kako se brane, koja su moguća kretanja ofansivni, defanzivni i tako dalje. To rade načelnici generalštaba. To što oni kažu da nije pretnja, reč je o vojnom savezu. Svaki vojni savez je pretnja. Svaki vojni savez je nekome pretnja i protiv nekoga je usmerena. Šta će vojni savez kad ste vas dve države Albanija i Hrvatska članica NATO, nego ste morali da i Prištinu da uključite da biste svima stavili do znanja do kreirate zbog Srbije?

Pošto ljudi obično kažu da to nije pretnja i nema problema zato što računaju neće oni nas pošto NATO neće da napada - to je velika pretnja građanima Srbije i srpskom narodu u celini. Mnogo veća nego što možete da sagledate. Imam više obaveštajnih podataka i ne želim o tome da govorim. Vidite svakoga dana otvoreno i nedvosmisleno upozoravam naše građane, to sam danas rekao i Erdoganu urazgovoru i mnogim drugim u svetu, gledam kako savez dobija zamah, kako taj savez od priča o tome da će da se podrži prištanaska šota kao borbeno vozilo od 4 puta 4 pa će jedni da kupe jedni da rade asembli, jedni ne znam šta. Došli smo do toga da imamo zajedničke vojne vežbe, zajedničke analize koje su pravci kretanja tobožnih neprijatelja u okruženju. Da li će da idu ovim pravcem ili onim, i tako dalje. Ja ću našim ljudima da kažem. Za razliku od mnogih ljudi koji razmišljaju o svojoj karijeri, i koji su ponekad naivni i da je važno da zbog stranaca prežive još jedan dan. Osim što dobijam sve podatke, pažljivo ih analiziram i to je mnogo veća opasnost nego što izgleda. I to neko predviđa ne za defanzivno, već za ofanzivna dejstva. U slučaju pojedinih scenarija na istoku Evrope, ali naše je da toga budemo svesni kao vrhovni komandant i naše MO i naš načelnik Generalštaba, naši generali su toga svesni. Ja sam sa njima o tome razgovarao. Mi bilo koga da napadamo nećemo, da pravimo saveze nećemo. Mi ćemo da ostanemo vojno neutarlni,ali strahovitom brzinom snažimo naše kapacitete i potencijale. Videli ste kakva nam je bila parada, na njoj nismo sve pokazali a u međuvremenu smo još mnogo toga kupili, nabavili, napravili i nastavićemo to da radimo ubrazno. Snažno, ozbiljno i odgovorno da bi smo mogli da odvratimo potencijalnog agresora. Nikada nismo dobili, a sve smo čuli prazne priče i odgovore, ali nismo dobili racionalan odgovor na jedno prosto pitanje - zašto ste formirali savez Prištine, Zagreba i Tirane? Zbog čega ste formirali vojni savez Prištine, Zagreba i Tirane? Videćete i kad pitate naše političare - "Pa dobro, neće to svet da dozvoli" Koji svet? Taj svet nam je već otimao 14% teritorije. Taj svet nas je bombardovao i 6. aprila i tri godine kasnije. Da li stvarno mislite da je to za džabe formirano? Mislite da bi oni trošili vreme? Vezuju se logistički, obaveštajno, kontraobaveštajno...

Ono što je strašno važno da će da rade interoparabilnosti, dakle na svemu ali ljudi moraju zbog jednog razloga da budu mirni. Ne zbog njihovih ozbiljnih namera protiv naše zemlje. Te namere su izuzetno ozbiljne i nemojte da ih potcenjujete. Zato što smo ih potcenjivali, uvek se tako lakomisleno odnosili i dodvoravajući se strancima kao nema veze sve je u redu. Ništa nije u redu.

Ne moraju ljudi da brinu zato što smo dovoljno ozbiljni i dovoljno snažni u ovom trenutku dovoljno snažni da ih odvratimo od potencijalne agresije na RS.

O Erdoganu i Turskoj

- Ono što su postali šumovi da smo se vratili na najbolji put sa Turskom nekako ponekad i taj lični odnos bogatstvo nekih zemalja kada možete da ostvarite tako dobre odnose kao što ih imamo Erdogan i ja. Ako se sećate, i kada sam govorio o nekim stvarima, isticao sam ga kao velikog lidera.

Oni dođu ovde i govore o viševekovnoj turskoj demokratiji i ne znam čemu kad dođe vreme kad svi svima okreću leđa onda su u stanju svoje izjave da promene za 180 stepeni, za ove stručnjake iz Evrope. Ali to tako dođe nemam ništa protiv. Radujem se što počinju da prepoznaju i druge države u svetu a ne samo sebe i SAD. Na kraju krajeva to je dobra vest.

O izgradnji data centara i fabrike robota

- Nas sad čeka put u Minhen. Dva naporna dana i mnogo sastanaka na mestu gde će mnogo toga moći da se čuje, sazna, azključi o budućnosti. Ja verujem da su nam ogromni planovi za različite industrije. Rekao sam pre neki dan a borimo se oko struje da bi smo mogli da krenemo u izradu robota i još data centara i fabrika, i fabrike robota u Srbiji. Onda ćemo biti na nekom neverovatnom nivou na kojem nismo očekivali. Verujem da ćemo početi za 3-4meseca. To lično pritiskam a opet hteli su da me odvedu tužioci u zatvor zbog toga što su rekli da sam nekima na sastanku rekao da su lenji, da ne rade ništa,a u to vreme nisam ni znao da su lopovi. Zamislite šta bi im rekao da sam znao da su lopovi, kao što jesu? Samo sam im govorio da su neradnici, oni misle da se ja toga stidim, ja se ponosim to je tačno. Vodite me u zatvor zbog toga. Tako da sad lično pritiskam sve državne organe da rade svoj posao a ne da im prođe još jedan i da čekaju kad će plata da urade to i da napravimo. To će biti kvantni skok za Srbiju.

Želim da formiram velike jedinice i značajne vojne jedinice od različitih vrsta robota, besposadnih sprava i mašina, kao što imamo letelice. Stižu nam velika pojačanja, mnogo novih velikih dronova, letelica. Imaćemo prilike da nešto prikažemo u aprilu ili maju za Vidovdan, napravićemo dogovor.

O napadima na njegovu ćerku

- Nemam komentar na to i ne želim da komentarišem. Prosto je to normalno da se dogodi posle godina brutalne kampanje koju se svi pravite da ne vidite, i koje se svi građani na kraju krajeva sa razlogom prave da ne vide. Što bi videli tako nešto? Ne tiče se njih, tiče se samo jednog tamo kojeg ili ne vole ili vole, njegove porodice, tako da samo krešendo. Nešto očekivano i dalje ništa neću reći.

O opoziciji

- Sad će da im budu usvojene sve preporuke ODIHR,ali neće biti srećni. Znate šta su preporuke ODIHR? Tu takvih gluposti ima da bi ste se zaprepastili. Opozicija će glasati protiv njih. TO mi ne smeta, potpuno svejedno. Ima jedna budalaština i to je jedna od glavnih preporuka ODIHR-a da birač ima pravo da potpiše više izbornih lista. Mož' misliti to je sad odlučujuće za legalnost izbora. Dobro potpišite, mi ćemo da potpišemo liste da mogu da se kandiduju nikakav problem nemam sa tim. I takvih još 5-6 zahteva, uglavnom nebuloznih ali sve ćemo da ispunimo. Mnogo smo srećni što nas uče o demokratiji, mi o njoj ništa ne znamo. Ima jedna zemlja nedaleko od nas, tamo se bukvalno ubacujete u ćoravu kutiju a tamo je demokratija i ogroman napredak, tako da šta da radite. Nemojte da pogađate o kome mislim.

O planu koji je napravio AI

- Ja pojma nisam imao šta je AI, osim što su ljudi pored mene na to ukazali. I stvarno mi nije bilo svejedno. I to je moja molba ljudima da razumeju da su planovi programi stvarni, i stvarni angažman što je od presudnog značaja. Ne prave se programi da bi ostali dan duže ili kraće na vlasti, već da država stabilno napreduje, da bi smo planirali resurse, da izmerimo koliko nam je invetsicija potrebno, ko šta kako i na koji način radi da isporučimo dobre rezultate ljudima. Igramo utakmicu koju u ovom trenutku gubimo sa dobijanjem novih megavata i gigava el. energije. Nešto smo mi uradili, uzeli b3 Kostolac i sve je to ništa. Sve je to ništa. Nama nije potrebno 300 ili 500 megavata, što nije neznačajno nama je potrebno 3000 ili 5000. Nama je potrebno 3 ili 5 gigavata, mi moramo da imamo desetine data centara. To je budućnost Kupili smo drugi superkompjuter iz Francuske, kupićemo još. Emirati imaju dva, uzimaju treći. Poredimo se sa najvećim zemljama sveta. Šta ćemo da radimo kada imamo data fabrike? A predvideli su da imamo 9 ili 10 u prvoj fazi, a trebalo da imamo data centre za sve od Dimitrovgrada, Leskovca, Kikinde i svakog drugog mesta. A razmišljate o nečemu,kako da iskoristimo kada budemo uvozili, ako ćemo već da radimo sa SAD, i za hlađenje da koristimo 30% energije se gubi, da napravimo trgovinske zone. To je budućnost.

Imaćemo i bataljone, da ne kažem brigade robota koji će da se bore, i pasa i onih humanoidnih. I pošto mi svi gledaju kao da sam potpuno lud, nisam lud. Videće za manje od godinu dana. Možemo li to da stavimo ukoliko proizvodimo? Za manje od godinu dana. Sve što ste mi govorili da sam lud, od Beograda na Vodi, brzih pruga, data centara, ispostavilo se da baš nisam toliko blesav.

O sastanku u Minhenu

Mi ćemo da jurimo za svetom po tom pitanju. U Mihnenu će da bude zanimljivo. Čućemo i SAD, Kineze, Merca i Makrona. Da se vidimo sa Van Gijem, i sa Koštom pre svega. On je predsednik Saveta, to dođe kao predsednik Unije. Da to prevedem na srpski jezik. Sa njim ćemo da se vidimo i sa Martom Kos. I najviše od toga volim da uzmem svoj tefter i računam sve stvari koje će da se dogode i da pronalazim najbolje mesto za Srbiju.

Obraćanje predsednika

- Veoma sam srećan zvog razgovora koji smo danas imali u Ankari. Kada to kažem, ja nisam neko ko ima birokratski rečnik i ponavlja iste fraze. Mislim da je to bio otvoren razgovor, iskren dvojice prijatelja koji se dugo poznaju koji na takav način sa poštovanjem se obraćaju jedan drugom.

Rekao je da je naša trgovinska razmena sa Turskom do sada dostigla 3.5 milijarde evra.

- Kada je predsednik Ergodan rekao da je naš cilj da dođemo do trgovinske razmene od 5 milijardi evra, ja sam to ponovio i sam sam bio skeptičan i nisam bio siguran da ćemo se ikada tome približiti pošto smo tada imali razmenu od 800 do 900 miliona evra. Već danas je ta razmena gotovo 3,5 milijarde, i sada ono što je kao cilj postavio predsednik Erdogan je na dobrom putu i bio je u pravu kada je to rekao. Veoma sam srećan zbog toga, to mnogo znači Srbiji koja je značajno manja od Turske, koja dobro razume da ne možemo da im budemo najvažniji partner, ali Turska je najvažniji partner Srbiji. Mi dobro razumemo i Turski politički značaj i ulogu u ekonomiji, ulogu u vojnoj industriji i svakom drugom segmentu društva.

Napomenuo je značaj turskih kompanija na jugu Srbije.

- Naši razgovori su danas bili izuzetno plodotvorni i produktivni. Razgovarali smo o svim konkretnim pitanjima. Kada smo pričali o ekonomiji govorili smo i o investicijama najvećim delom turskih u Srbiju i želim da kažem da neki ljudi u Srbiji koji to ne znaju, trebalo bi da znaju, u pojedinim krajevima, naročito siromašnijim, da ljudi imaju svoju budućnost zahvaljujuži uspešnim turskim kompanijama koje su tamo uložile novac i posluju posebno na jugu Srbije.

Razgovarali su i o infrastrukturnim projektima u Srbiji u kojima učestvuju Turska i njeni privrednici.

- Takođe razgovarali smo o značajnim infrastrukturnim projektima u kojima učestvuje Turska država i turske privatne kompanije, ja verujem da prilikom poseti već sada mogu da najavim u narednim mesecima, nadam se, velikoj poseti do sada najznačajnijoj, predsenika Erdogana našoj zemlji. Verujem da ćemo moći da potpišemo što će biti od ogromne radosti za ljude i u Kraljevu, u Raški i Novom Pazaru da potpišemo ugovor o izgradnji brze saobraćajnice Kraljevo-Pazar pa onda Arinje i da će to da reši sve ključne ili najvažnije putne infrastrukturne probleme ljudi koji žive u tom delu Srbije

- Govorili smo o drugim stvarima. O tome koliko je značajno da ubrzamo radove. Recimo, Turska kompanija je dobila na evropskom tenderu posao u Srbiji, Stala Đunez 23 km i uskoro kreću radove na deonici pruge Beograd Niš. Uskoro uspostavimo vezu Istanbul - Sofija - Beograd -Budimpešta što će na poseban način da znači poslovnim ljudima i našim kompanijama i rekao bih običnim ljudima, turistima, koji obožavaju Istanbul, da upozanju bolje turske gradove. Ali i da turcima koji su, tačno je predsedniče, broj 1 turisti na teritoriji Srbije. Mi smo zahvalni na tome i zato se trudimo da izgradimo to prijateljstvo i verujemo da se vaši ljudi u Srbiji osećaju dobro, bezbedno i sigurno, kao kod svoje kuće.

Rekao je da bi voleo da zajedno sa turskim predsednikom obiće Rašku oblast.

- Smatram da je važno i zahvalni smo Turskoj što je prihvatila učešće na EKSPU i hvala vašem timu što ste prihvatili. Mnogo znači i ja verujem da prilikom te posete da ćete nam ukazati tu čast da dođete u dvodnevnu posetu, da možemo da obiđemo i druge krajeve Srbije, ne samo Beograd. Ono što mi nazivamo Raškom oblašću,a vi i Bošnjaci nazivate Sandžakom. Da odemo zajedno i razgovaramo sa ljudima i pokažemo šta smo uradili i šta ćemo da uradimo. Siguran sam da će vas ljudi sa oduševljenjem dočekati.

- Mi smo takođe danas razgovarali, naš mešoviti komitet za saradnju kreće sa intenzivnim radom od sledećeg meseca. Postavili smo kopredsedavajućeg sa naše strane. 26. biće formirana velika grupa prijateljstva sa Turskom u Parlamentu Srbije. Mnoge stvari za koje smo kasnili i bili odgovorni ispravili smo i verujem da ćemo imati mnogo više rekao bih konkretnih rezultata u narednom periodu iako sam zadovoljan time što smo uradili.

- Želim da podržim incijativu predsednika Erdogana tkz. Balkansku mirovnu platformu koja je veoma važna. Ukoliko budem dobio poziv, sam ću se odazvati incijativi. JA sam siguran da će predsednik Erdogan imati druge važne incijative u povezivanju i ljudi i naroda i svih drugih na Balkanu. Zato što, da vam kažem na drugačiji način. Predsednik Erdogan je iskusniji, ja ponekad kažem pa se to možda nekad i ne dopada pred. Erdoganu. On je dovoljno mudar da onda to prećuti, da sačeka da se sve slegne i da ponovo i uvek samo gleda kako da napravi mir i kako da ljudi uvek razgovorima sve reše.

Izjavio je da su razgovarali i o vojno-tehničkoj saradnji.

- Hvala vam predsedniče što ste uvek želeli da nas saslušate. Mi vaše liderstvo u vašoj zemlji i u regionu izuzetno poštujemo. Predstavnik sam male ali suverene slobodarske i nezavisne zemlje koja uvek poštuje prave lidere i ljude koji suštinski žele da sačuvaju mir i ja se veoma radujem vašoj poseti. Mi ćemo sa velikim nestrpljenjem da je pripremamo i verujem da će i ljudi u Turskoj to razumeti. Turska i Srbija mogu dobro da sarađuju po raznim pitanjima na Zapadnom Balkanu a mi smo danas po prvi put otvoreno razgovarali i o saradnji u oblasti vojno-tehničkoj, vojno-ekonomskoj, vojno-vojnoj. Dakle, ako mi možemo da sarađujemo, siguran sam da ćemo svi zajedno da sačuvamo mir i obezvedimo budućnost za sve naše narode.

- Uvek je teško porediti gostoprimstvo bilo gde u svetu sa onim koji dobijate u Turskoj. Beskrajno vam hvala a mi ćemo se postarati da se vi, makar delimično tako, osećate kada posetite Beograd i Srbiju. Hvala još jednom.

Obraćanje Erdogana

- Prethodno smo najavili da ćemo učestvovati na EKSPO 2027 koji će se održati u Beogradu. Smatramo da je važan događaj taj koji će dati dodatne prilike za razvoj ekonomskih trgovinskih i kulturnih odnosa naših zemalja. Zaista smo zadovoljni interesovanjem koji naši investitori imaju za Srbiju. 2015. godine oko 100 turskih kompanije radilo je u SRbiji, danas je taj broj premašio 1500 sa ukupnim iznosom investicija do 30 miliona dolara.

Napomenuo je da će se povećati broj letova između Srbije i Turske.

- Razgovarali smo da povećamo broj letova između Turske i Srbije. Pošto vidimo interes da se uči turski, radimo na tome da interesovanje bude propraćeno našim insitucijama.

- Danas me u Predsedničkoj palati čeka niz razgovora od strateškog značaja za odnose Srbije i Turske. Naše zemlje imaju razvijene političke odnose, intenzivnu ekonomsku razmenu i snažan investicioni ciklus, posebno u oblasti infrastrukture, energetike, poljoprivrede i turizma. Očekujem da dodatno unapredimo trgovinsku razmenu, otvorimo prostor za nove investicije turskih kompanija u Srbiji, ali i ohrabrimo veće prisustvo naših privrednika na turskom tržištu. Posebnu pažnju posvetićemo i regionalnoj stabilnosti, očuvanju mira na Zapadnom Balkanu i koordinaciji u međunarodnim forumima, u svetlu aktuelnih geopolitičkih izazova. Za Srbiju je od suštinskog značaja da gradi odnose sa važnim regionalnim i globalnim akterima na principima međusobnog poštovanja i konkretne koristi za naše građane. Verujem da će današnji razgovori dati dodatni zamajac strateškom partnerstvu sa Turskom, kao i da će doprineti pozicioniranju Srbije kao pouzdanog i odgovornog partnera u regionu i šire - istakao je Vučić.



Posle bilateralnog susreta sledi sastanak delegacija

Posle sastanka dvojice predsednika, planiran je plenarni sastanak delegacija dveju država.

U delegaciji sa predsednikom Vučićem su ministar spoljnih poslova Marko Đurić, ministar odbrane Bratislav Gašić, ministar bez portfelja zadužen za oblast pomirenja, regionalne saradnje i društvene stabilnosti Usame Zukorlić, ministarka privrede Adrijana Mesarović i pomoćnik ministra odbrane Nenad Radomirović.

Vučića je na aerodromu u Ankari dočekao ministar industrije i tehnologije Turske Mehmet Fatih Kadžir, čime je započeo jednodnevnu posetu toj zemlji.

O budućnosti Srbije

Ja se 20. vraćam iz Indije, što će takođe viti jako važno, onda 21. idem po Srbiji gde ću negde da ostanem dva dana, mislom da ću na istok Srbije, nemojte me držati za reč, posle toga ću tim da se bavim, tamo negde 23. ili 24. pošto opet 25. odoh u Kazahstan. Ja sam već neke ideje rekao, mora da bude naglasak na potpunoj modernizaciji, robotizaciji, automatizaciji, upotrebi veštačke inteligencije, jer Srbija ne sme da zaostane, ne smemo da propustimo ovaj, kao što smo propustili prvu industrijsku revoluciju, kasnili ceo vek, pa se trudio kralj Milan da to jednim delom nadoknadi, pa taman kad krenemo da nadoknadimo to, krenu nam jedan, drugi rat, treći rat i sve to tako ide, tako da sad ne propustimo ništa i da probamo za kratko vreme da uhvatimo priključak sa onima koji su hiljadama godina bili ispred nas. Ljudi govore "e, pa vidi kolike su plate u Nemačkoj", a mi smo kao bolje živeli od Nemaca pre 500 godina ili 400 ili 300, pa ne nismo, nego smo upravo toliko godina zaostajali. I sad verovali ili ne, svidelo vam se to ili ne, ta se razlika smanjuje i to je dobra vest za građane Srbije i za svakog od nas. Mi želimo da brže napredujemo i da tu razliku brže smanjujemo, ništa drugo, tako da verujem da će na tome biti naglasak u budućnosti, a ne to šta će neko da mi napiše kao floskule koje lepo zvuče. Mene taj čet dži-pi-ti podseća, tako je bilo u mojoj glavi '93. kada sam ušao u politiku, ja se sećam pisali smo programe, ponudite nešto ljudima, i čuveni deo programa o kulturi "vratićemo srpskoj kulturi njeno tradicionalno mesto i ulogu, a penzioneri da žive život dostojnog čoveka" i to su bile te floskule koje smo upotrebljavali, danas vam zvuče smešno, ali nigde nismo napravili nikakvu računicu, ni koji su izvori finansiranja, ni šta je to tačno što radimo, niti bilo šta drugo, nego samo idi ti napiši tu nešto i idi lupetaj po televiziji i koga briga. Nema više lupetanja. Moraš da izađeš sa konkretnim stvarima. Ljudi su u stanju da mere rezultate, ljudi su u stanju da vide šta dela govore, ljudi su u stanju da vide šta je to konkretno što si napravio ili nisi i to je to.

O Erdoganovom dolasku u Srbiju

- Mislim da je Erdoganu stalo do dobrig odnosa sa Srbijom, kao što je meni stalo do dobrih odnosa sa Turskom. Mi smo razgovarali u njegovom kabinetu o mnogo važnim stvarima, dogovarali se i to je jedno od stvari koje smo dogovorili, tako da će doći na dva dana u Srbiju, verovatno će biti još gostiju sa strane, ali otom potom ćemo vas obavestiti kada budemo sve dogovorili. U svakom slučaju verujem da će to biti izuzetno značajna poseta za Srbiju.

O smrti devojčice u Čačku

- Zdravstvene inspekcije će da urade svoj posao. I nemojte da se ljutite, ja nisam lekar. Ja ne mogu da vam kažem šta se dogodilo. Ja se ne razumem u njihov posao i ako se oni vrlo dobro razumeju u moj posao. Ja bih zamolio sve da se bave svojim poslom. Ja ne mogu da vam kažem da li je bila greška lekara ili nije bila greška lekara. I kao što već vidite, ja sam ćutao i nisam hteo da vam kažem, kad već pričate, da neko i to pokušava da politički zloupotrebi. Da lekar koji je operisao devojčicu bio među prvima koji je govorio da sam ubica i da su mi ruke krvave. I sve vreme sam ćutao. Ni sada neću da kažem da je on kriv, jer ja to ne znam. Da iskoristim to što je on blokader i da kažem: "ti si kriv, ti si ubica"? Bio bih isti kao i on. Ja to nikada neću da uradim. Naši lekari rade izuzetno težak posao. I njih i svo medicinsko osoblje molim jer i na to se ljudi žale, da nekada nemaju dovoljno pažnje, moraju da budu maksimalno koncentrisani. Ja molim ljude da vode računa, takvih slučajeva uvek će da bude.

- Jeste li primetili jednu drugu stvar koja me je zabolela strašno? Oni su samo o tome pričali dok nije postalo jasno da je taj lekar blokader. Kad je postalo jasno da je taj lekar blokader više ni reči o tom malom detetu koje je izgubilo život. Znači, ako je blokader nešto loše uradio, iz njihovog ugla govorim, ne mog, jer ja to nikada ne bih rekao, onda više ni dete nije važno. Pustitet to, pa će list Danas da vam napiše kako nije uvek lekarska greška i odmah ide relativizacija. Samo hoću da vam pokažem kako njih ne zanimaju ljudi i neću to da govorim na svom primeru i na primeru svoje dece. Imaju samo jedan cilj, a to su fotelje. Niti šta znaju, niti šta rade, samo kibicuju i dobacuju i gledaju da unište nečije živote, a posebno to vole da rade ženema i deci.