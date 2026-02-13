DIPLOMATSKA OFANZIVA SRBIJE: Vučić će u Minhenu razgovarati sa brojnim svetskim liderima

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas u Nemačkoj, gde će učestvovati na 62. Minhenskoj konferenciji o bezbednosti, saopštila je pres služba predsednika Srbije.

Foto: Profimedia

Predsednik Vučić održaće niz bilateralnih susreta sa svetskim i evropskim zvaničnicima, među kojima su ministar spoljnih poslova NR Kine Vang Ji, predsednik Evropskog saveta Antonio Košta i evropska komesarka za proširenje i susedsku politiku EU Marta Kos.

Vučić će se sastati i sa delegacijom senatora SAD na čelu sa senatorkom Džin Šahin, navodi se u saopštenju.

Podsetimo, u tradicionalnom okruženju hotela "Bajerišer Hof" danas počinje 62. Minhenska bezbednosna konferencija (MSC), koja okuplja više od 1.000 učesnika iz više od 115 zemalja, uključujući 60 šefova država i vlada, 100 ministara spoljnih poslova, i predstavnike velikih međunarodnih organizacija, među kojima su šefovi EU, NATO-a, ASEAN-a, OEBS-a, Svetske banke, Svetske trgovinske organizacije i brojnih agencija UN.

Vučić: U Minhenu ću razgovarati sa mnogim svetskim liderima

Vučić je juče izjavio da ga u Minhenu, gde se od danas do 15. februara održava Bezbednosna konferencija, očekuje niz važnih susreta sa svetskim zvaničnicima, među kojima je i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta. Kako je istakao, skup će biti prilika da se sagleda dokle su stigli odnosi između Evrope i Sjedinjenih Američkih Država.

- Ovo u Minhenu će da bude zanimljivo jer ćemo moći da čujemo i Amerikance, i Kineze, i Fridriha Merca, i Emanuela Makrona, da se vidimo sa mnogima od njih, i sa Van Gijem ću da se vidim, i sa Antonijom Koštom - rekao je Vučić novinarima u Ankari nakon sastanka sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom.

On je dodao da planira susret i sa Martom Kos, kao i sa brojnim drugim učesnicima konferencije.

- A najviše od toga volim u stvari da odem i da uzmem svoj tefter i da zapisujem i da onda pređem stvari i da računam šta je to što će da se dogodi i da pronalazim najbolje mesto za Srbiju - rekao je Vučić.

Odgovarajući na pitanje o očekivanjima od ovogodišnje Minhenske bezbednosne konferencije i glavnim porukama koje bi mogle da se čuju, Vučić je ocenio da će taj skup dodatno osvetliti razlike između Evrope i SAD, koje su, prema njegovim rečima, već bile vidljive na nedavnom Svetskom ekonomskom forumu u Davosu.

- Verujem da će biti još jasniji rov između Evrope i Sjedinjenih Američkih Država, bez obzira što će svi da se zaklinju u nostalgične ocene koje su nam neophodne i u budućnosti o bratstvu Amerike i Evrope. Suštinski mislim da će taj rov da bude i dublji, i širi, i veći nego što je bio u Davosu, a sve ostalo će da bude onako usput - kazao je Vučić.

Prema njegovim rečima, Evropa se nije probudila zbog ruskog predsednika Vladimira Putina, kako se ranije govorilo, već zbog američkog predsednika Donalda Trampa.

- Da li je kasno ili ne, to ćemo da vidimo - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je najavio da ga očekuju dva intenzivna dana u Minhenu, sa velikim brojem sastanaka i razgovora iz kojih će, kako kaže, moći da izvuče važne zaključke o budućim kretanjima.

Takođe je najavio i predstojeću posetu Indiji, ističući da se iz te zemlje vraća 20. februara, nakon čega planira obilazak Srbije.

- Mislim na istok Srbije, ali nemojte me držati za reč. Posle toga ću time da se bavim, dakle tamo 23. i 24. pošto 25. opet odoh za Kazahstan, pa ću time da se bavim - kazao je Vučić.