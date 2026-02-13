"STARI SVET VIŠE NE POSTOJI" Rubio najavio da će u Minhenu preneti brutalnu poruku Evropi
AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio izjavio je da će u subotu na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji govoriti o „svetu koji se menja“ i poručiti da „stari svet više ne postoji“.
Šef Stejt departmenta potvrdio je da će njegovo obraćanje biti u subotu i ocenio da učesnici konferencije očekuju jasnu i iskrenu poruku iz Vašingtona o pravcu u kom se zemlja kreće, kao i o budućim odnosima sa saveznicima.
Rubio je Minhensku konferenciju nazvao važnim događajem i istakao da je već vodio brojne "privatne razgovore" sa američkim saveznicima.
Podseća se da je u februaru 2025. potpredsednik SAD Džej Di Vens, govoreći na istoj konferenciji, ukazao da administracija predsednika SAD Donalda Trampa ima bezbednosne zabrinutosti u vezi sa Evropom, ali i veru u mogućnost "razumnog rešenja" sukoba u Ukrajini.
Vens je tada takođe ocenio da se Evropa udaljava od svojih osnovnih vrednosti koje deli sa Sjedinjenim Američkim Državama.
(RIA)
