STIGLA PROMENA Zima se vraća: Vremenska prognoza za petak, 13. februar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

VREME U SRBIJI

Hladnije, pre podne umereno i potpuno oblačno, u zapadnim, južnim i ponegde u centralnim predelima sa slabom kišom, dok se od sredine dana najpre na severozapadu, a posle u svim predelima očekuje postepeno razvedravanje.

Vetar slab i umeren, sredinom dana i jak, severozapadni sa najnižom temperaturom od nula u Timočkoj Krajini do sedam stepeni na zapadu zemlje, i najvišom dnevnom od 9 do 13, u Timočkoj Krajini oko sedam stepeni.

VREME U BEOGRADU

Hladnije, pre podne umereno i potpuno oblačno, ujutru sa slabom kišom, sa temperaturama od 6 do 12 stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Od nedelje i početkom sledeće nedelje očekuje se osetno hladnije vreme uz česta prolazna naoblačenja sa padavinama.

