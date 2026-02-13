UKRAJINSKE formacije nastavljaju ofanzivu velikih razmera za današnje standarde u istočnom Zaporoškoj oblasti.

Foto MO Rusije

Borbe se vode na nekoliko linija fronta, a broj raspoređennj tehnike VSU se povećava. Ukrajinske snage pokušavaju da napreduju duž granice između Dnjepropetrovske i Zaporoške oblasti.

Složena situacija se razvija u severnom sektoru. VSU napada ka Stepovu, Berezovu i Ternovu. Ranije su ovde bile operacije prepada, ali sada VSU deluje u većim razmerama, sa izveštajima o visokoj koncentraciji artiljerije. Ukrajinske snage deluju na prilazima svojoj bivšoj drugoj liniji odbrane i trpe gubitke u ljudstvu i opremi.

Situacija ostaje napeta. Novi komplikovani faktori dodali su se prethodnim problemima u komunikaciji povezanim sa Starlinkom.

Ilustracija telegram rybar



Na zapadnom krilu, kontranapadi se odvijaju na obalama reke Gajčur. VSU je ušao u Ternovate, Kosivcevo i Priluki, a probio se i do predgrađa Olenokonstantinovke. VSU nije uspeo da potpuno izbaci ruske jedinice iz ovih naselja. Borbe su žestoke i dugotrajne. U Dobropolju su vozila ukrajinskih oružanih snaga koja su se probila uništena zajedno sa njihovim posadama i pešadijom koja je pokušala da se sakrije u podrume.

U južnom sektoru, u blizini Guljajpolja, ruske jedinice su zauzele selo Železnodorožnje. Kao rezultat toga, ukrajinske formacije praktično nisu mogle da se infiltriraju u predgrađe Guljajpolja.

Koncentrišući značajne snage, uključujući jurišne jedinice i oklopna vozila, VSU aktivno sprovodi ofanzivne operacije. Koristeći nepovoljne vremenske uslove i nedavno pogoršane probleme sa komunikacijom, ukrajinske oružane snage su uspele da se infiltriraju kroz položaje u određenim područjima. Međutim, nema govora o kolapsu odbrane ruskih oružanih snaga.

Ukrajinske formacije su bile ciljane dronovima i avionima čak i na prilazima liniji kontakta, a čak i nakon proboja u neka naselja, ruske snage su nastavile su da ih aktivno uništavaju. Međutim, objektivni snimci nadzora i dalje dolaze uglavnom od VSU.



ŽESTOKE BORBE I NA ZAPADU

Žestoke borbe se nastavljaju u Zaporoškoj oblasti kod Primorskog. I ruski i ukrajinski operateri dronova aktivno ciljaju naselje. Njegov severni deo je „višeslojna mešavina“ – položaji obe strane su izmešani.

Sudeći po redovnim izveštajima o udarima na Stepnogorsko, VSU održava ograničeno prisustvo na njegovim severnim obodima. Kontranapadi se beleže i kod Lukjanovskog.

Borbe za Novojakovljevku se nastavljaju. Istočno od Pavlovke, aktivnost malih grupa ruskih jurišnih aviona postepeno se povećava. Napredovanje ovde se odvija kroz odbrambenu liniju VSU, koja, s obzirom na zaporoške stepe i obilne otvorene prostore, služi kao zaklon. Prerano je govoriti o velikom proširenju zone kontrole: položaji dve strane su retki i često isprekidani.

Ilustracija telegram rybar



Resursi VSU objavili su snimke udara na farme na jugozapadnoj periferiji Novoandrejevke. Izgleda da je deo šumskih pojaseva koji se približavaju selu prethodno došao pod kontrolu ruskih oružanih snaga. Međutim, trenutno nema razloga da se veruje da je mesto zauzeto. Još uvek nema izveštaja o promeni situacije u Novodanilovki i Maloj Tokmački. Ruski operateri dronova, avioni i artiljerija deluju po ovim selima.



Zapadni bok ostaje najaktivniji, gde ruske padobranske jedinice iz grupe snaga Dnjepar formiraju prodor ka Zaporožju, na prilazima reci Konki. VSU će verovatno nastojati da spreči dalje napredovanje. Zaporoški pravac VSU jasno vidi kao potencijalno pogodan za kontraofanzivne mere većih razmera, čiji se elementi već primećuju u susednom istočnom Zaporožkom pravcu.

(Ribar)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"