Svet

(MAPA) BORBE U ZAPOROŠKOJ OBLASTI: Velika ofanziva Ukrajinaca na istoku, Rusi napreduju na Zapadu i kod Guljajpolja (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

13. 02. 2026. u 00:48

UKRAJINSKE formacije nastavljaju ofanzivu velikih razmera za današnje standarde u istočnom Zaporoškoj oblasti.

(МАПА) БОРБЕ У ЗАПОРОШКОЈ ОБЛАСТИ: Велика офанзива Украјинаца на истоку, Руси напредују на Западу и код Гуљајпоља (ВИДЕО)

Foto MO Rusije

Borbe se vode na nekoliko linija fronta, a broj raspoređennj tehnike VSU se povećava. Ukrajinske snage pokušavaju da napreduju duž granice između Dnjepropetrovske i Zaporoške oblasti.

Složena situacija se razvija u severnom sektoru. VSU napada ka Stepovu, Berezovu i Ternovu. Ranije su ovde bile operacije prepada, ali sada VSU deluje u većim razmerama, sa izveštajima o visokoj koncentraciji artiljerije. Ukrajinske snage deluju na prilazima svojoj bivšoj drugoj liniji odbrane i trpe gubitke u ljudstvu i opremi.

Situacija ostaje napeta. Novi komplikovani faktori dodali su se prethodnim problemima u komunikaciji povezanim sa Starlinkom.

Ilustracija telegram rybar


Na zapadnom krilu, kontranapadi se odvijaju na obalama reke Gajčur. VSU je ušao u Ternovate, Kosivcevo i Priluki, a probio se i do predgrađa Olenokonstantinovke. VSU nije uspeo da potpuno izbaci ruske jedinice iz ovih naselja. Borbe su žestoke i dugotrajne. U Dobropolju su vozila ukrajinskih oružanih snaga koja su se probila uništena zajedno sa njihovim posadama i pešadijom koja je pokušala da se sakrije u podrume.

U južnom sektoru, u blizini Guljajpolja, ruske jedinice su zauzele selo Železnodorožnje. Kao rezultat toga, ukrajinske formacije praktično nisu mogle da se infiltriraju u predgrađe Guljajpolja.

Koncentrišući značajne snage, uključujući jurišne jedinice i oklopna vozila, VSU aktivno sprovodi ofanzivne operacije. Koristeći nepovoljne vremenske uslove i nedavno pogoršane probleme sa komunikacijom, ukrajinske oružane snage su uspele da se infiltriraju kroz položaje u određenim područjima. Međutim, nema govora o kolapsu odbrane ruskih oružanih snaga.

Ukrajinske formacije su bile ciljane dronovima i avionima čak i na prilazima liniji kontakta, a čak i nakon proboja u neka naselja, ruske snage su nastavile su da ih aktivno uništavaju. Međutim, objektivni snimci nadzora i dalje dolaze uglavnom od VSU.

ŽESTOKE BORBE I NA ZAPADU

Žestoke borbe se nastavljaju u Zaporoškoj oblasti kod Primorskog. I ruski i ukrajinski operateri dronova aktivno ciljaju naselje. Njegov severni deo je „višeslojna mešavina“ – položaji obe strane su izmešani.

Sudeći po redovnim izveštajima o udarima na Stepnogorsko, VSU održava ograničeno prisustvo na njegovim severnim obodima. Kontranapadi se beleže i kod Lukjanovskog.

Borbe za Novojakovljevku se nastavljaju. Istočno od Pavlovke, aktivnost malih grupa ruskih jurišnih aviona postepeno se povećava. Napredovanje ovde se odvija kroz odbrambenu liniju VSU, koja, s obzirom na zaporoške stepe i obilne otvorene prostore, služi kao zaklon. Prerano je govoriti o velikom proširenju zone kontrole: položaji dve strane su retki i često isprekidani.

Ilustracija telegram rybar


Resursi VSU objavili su snimke udara na farme na jugozapadnoj periferiji Novoandrejevke. Izgleda da je deo šumskih pojaseva koji se približavaju selu prethodno došao pod kontrolu ruskih oružanih snaga. Međutim, trenutno nema razloga da se veruje da je mesto zauzeto. Još uvek nema izveštaja o promeni situacije u Novodanilovki i Maloj Tokmački. Ruski operateri dronova, avioni i artiljerija deluju po ovim selima.


Zapadni bok ostaje najaktivniji, gde ruske padobranske jedinice iz grupe snaga Dnjepar formiraju prodor ka Zaporožju, na prilazima reci Konki. VSU će verovatno nastojati da spreči dalje napredovanje. Zaporoški pravac VSU jasno vidi kao potencijalno pogodan za kontraofanzivne mere većih razmera, čiji se elementi već primećuju u susednom istočnom Zaporožkom pravcu.

(Ribar)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

VETAR JE NA TRI JERARHA DUVAO S JUGA: Sada je jasno - eko kakvo nas vreme čeka u 2026. po narodnom verovanju
Društvo

0 0

VETAR JE NA TRI JERARHA DUVAO S JUGA: Sada je jasno - eko kakvo nas vreme čeka u 2026. po narodnom verovanju

NARODNA verovanja vezana za praznik Sveta tri jerarha - Svetog Vasilija Velikog, Svetog Jovana Zlatoustog i Svetog Grigorija Bogoslova - oduvek su imala posebno mesto u srpskoj tradiciji. Iako je reč o velikim učiteljima Crkve koji simbolizuju slogu, mudrost i jedinstvo, u narodu se njihov dan posmatrao i kao svojevrsni pokazatelj kakva će godina biti.

12. 02. 2026. u 16:26

UJDURMA I SKANDAL U TIRANI Slavna Albanka traži OSTAVKU AI ministarke - Ramu LIČNO tužila: Nepovratna i velika šteta je naneta
Svet

0 0

UJDURMA I SKANDAL U TIRANI Slavna Albanka traži "OSTAVKU" AI ministarke - Ramu LIČNO tužila: "Nepovratna i velika šteta je naneta"

IMENOVANjE Diele za prvog ministra stvorenog veštačkom inteligencijom prošle jeseni izazvalo je međunarodnu pažnju kao inovacija i pokušaj borbe protiv korupcije, ali posle šest meseci glumica Anila Biša, čiji su lik i glas korišćeni da bi Diela "oživela", podnela je tužbu, zahtevajući suspenziju AI ministarke.

12. 02. 2026. u 10:58 >> 12:56

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

HERCOG TREBA DA SE STIDI JER NIJE POMILOVAO NETANJAHUA: Tramp oštro kritikovao izraelskog predsednika
Svet

0 1

"HERCOG TREBA DA SE STIDI JER NIJE POMILOVAO NETANJAHUA": Tramp oštro kritikovao izraelskog predsednika

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas bi predsednik Izraela Isak Hercog trebalo da se "stidi" jer nije pomilovao izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, kojem se sudi za korupuciju, dok je iz kancelarije izraelskog predsednika saopšteno da odluka o tom zahtevu još nije doneta, kao i da se čeka mišljenje nadležnog ministarstva.

12. 02. 2026. u 22:47

Politika
Tenis
Fudbal
OSEĆAJ SE LAGANO, A SITO UZ BOOM BOX SMOOTHIE

OSEĆAJ SE LAGANO, A SITO UZ BOOM BOX SMOOTHIE