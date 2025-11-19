OMILJENA HRANA SRBA "TIHI UBICA" Jedemo je svakodnevno, a nismo svesni šta radi našem telu
INDUSTRIJSKE prerađevine ili ultra-prerađena hrana (UPF) šteti svim glavnim organima ljudskog tela i predstavlja ozbiljnu pretnju po globalno zdravlje, pokazuje najnovije svetsko istraživanje.
UPF, koja, prema pisanju Gardijana, sve više zamenjuje svežu hranu u ishrani dece i odraslih na svim kontinentima, povezana je sa povećanim rizikom od više zdravstvenih problema, uključujući gojaznost, dijabetes tipa 2, srčane bolesti i depresiju.
Nagli porast konzumacije industrijskih prerađevina širom sveta podstakle su korporacije usmerene ka agresivnim metodama sa ciljem da povećaju prodaju, manipulišu naučnom raspravom i spreče regulaciju, navodi istraživanje.
Serija od tri naučna rada navodi da milioni ljudi sve više konzumiraju proizvode kao što su gotova jela, žitarice, proteinske štanglice, gazirana pića i brza hrana.
U SAD i Velikoj Britaniji više od polovine prosečne ishrane čine UPF proizvodi, a kod nekih, posebno mlađih i siromašnijih stanovnika, UPF čini i do 80 odsto ishrane.
Pregled 104 dugoročnih studija pokazao je da 92 studije beleže povećan rizik od hroničnih bolesti i prerane smrti kod osoba koje konzumiraju UPF.
Jedan od autora studije, profesor Karlo Monteiro sa Univerziteta u Sao Paulu ističe da rezultati potvrđuju potrebu za hitnim merama.
- Prvi rad u ovoj seriji pokazuje da visoko prerađena hrana šteti svim glavnim organima. Ljudi nisu biološki prilagođeni za njihovu konzumaciju - istakao je Monteiro.
UPF proizvodi su industrijski proizvedeni, često uz veštačke arome, emulgatore i boje, uključuju gazirana pića i pakovane grickalice, vrlo su kalorični, ali siromašni hranljivim materijama.
