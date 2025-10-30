TELEFONI HITNE POMOĆI U OVOM GRADU NISU STALI: Pacijenti se masovno žalili na jedan problem,a pedijatrija puna
EKIPE Zavoda za urgentnu medicinu u Kragujevcu imale su pune ruke posla tokom prethoda 24 sata.
Kako prenosi Blic, zabeleženo je ukupno 178 poziva, a ekipe su izlazile 41 put na teren, od čega je 28 tokom dana i 13 noću.
Pregledano je 58 odraslih pacijenata - 22 u dnevnoj i 36 u noćnoj smeni - dok je na pedijatriji obavljeno 20 pregleda.
Na javnim mestima intervenisano je 17 puta, kazali su iz Zavoda za urgentnu medicinu Kragujevac.
Prema podacima Zavoda, najčešći razlozi poziva bile su povrede, hipertenzija, srčane tegobe i napadi astme, dok su tokom noći dominirali pacijenti sa visokim pritiskom i astmatičari.
Medicinske ekipe preporučile su građanima da ne odlažu poziv Hitne pomoći kada osete ozbiljne tegobe jer svaki minut može biti presudan.
(Blic)
