PORAST BROJA ZARAŽENIH KORONA VIRUSOM Batut: Grip se očekuje u novembru
U ZDRAVSTVENIM ustanovama od početka septembra, prema zvaničnim podacima, sve je više zaraženih korona virusom.
Malaksalost, blaga temperatura, začepljen nos, bol i peckanje u grlu, simptomi su korona virusa koji je, sa početkom školske godine i povratkom građana sa godišnjih odmora, ušetao na mala vrata.
Zabeležen je porast registrovanih slučajeva zaraze korona virusom tokom septembra, ali je to i dalje jako malo i svi imaju blage manifestacije. Registrovano je negde oko 100 pozitivnih slučajeva na SARS-kov-2. Kada se uporedi broj registrovanih pozitivnih slučajeva na kovid u odnosu na prošlu godinu, zaključak je da je to značajno manje, navodi se u saopštenju Instituta “Batut“.
Institut "Batut" ulazi u pripreme sezonskog praćenja respiratornih oboljenja, a grip se očekuje u novembru.
(Kurir)
