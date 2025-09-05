MINUT VEŽBI - DUŽI ŽIVOT: Objavljena nova studija američkih naučnika

NEKOLIKO napornih vežbi u trajanju od samo jednog minuta mogu produžiti život za nekoliko godina, navodi se u najnovijoj studiji objavljenoj u Sjedinjenim Američkim Državama.

Foto Shutterstock

Tokom istraživanja ustanovljeno je da ljudima, koji svakog dana posvete tek nešto više od minut vremena intenzivnim vežbama, preti mnogo manji rizik da će umreti u narednih šest godina, nego onima koji uopšte ne vežbaju, prenosi Tajms.

Kako navode istraživači dovoljno je uraditi pet ili šest napornih aktivnosti od kojih svaka treba da traje samo 10 sekundi, navode istraživači.

Studija je obuhvatila 3.300 Amerikanaca prosečne starosti oko 51 godine koji su rekli da ne rade neke određene redovne vežbe.

Kod onih koji su radili naporne aktivnosti samo minut dnevno, kao što je penjanje uz stepenice, trčanje za decom, ili nošenje teških kesa za kupovinu, zabeležen je za 38 odsto manji rizik da će umreti u narednih šest godina nego kod osoba koje to nisu radile.

Prema istraživanju Nacionalne zdravstvene službe (NHS), odrasli od 19 do 64 godina starosti trebalo bi da imaju najmanje 150 minuta umerene ili 75 minuta intenzivne aktivnosti nedeljno.

Ranija studija čiju izradu je takođe predvodio Stamatakis, ustanovila je da su osobe, koje dnevno rade vežbe tri do četiri puta,u ukupnom trajanju od oko 4,5 minuta, izložene za 33 odsto manjem riziku od srčanih oboljenja sa smrtnim ishodom tokom sedam godina koliko je istraživanje trajalo. Istovremeno, kod njih je za 28 odsto bio umanjen rizik da će umreti od raka ili neke druge bolesti.