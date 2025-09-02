NAUČNO OTKRIĆE: Lekovi za mršavljenje mogu prepoloviti rizik od smrti od srčanih oboljenja

LEKOVI koji su namenjeni za regulisanje telesne težine, često pokazuju potencijal daleko izvan svoje prvobitne svrhe - naime, nova istraživanja sve više dokazuju da mogu poboljšati stanja kod osoba sa srčanim problemima.

Lekovi za mršavljenje mogu smanjiti za polovinu rizik od hospitalizacije ili prerane smrti pacijenata sa srčanim oboljenjima, pokazuje studija, prenosi Gardijan.

Ova klasa lekova, poznata kao GLP-1 agonisti, pokazala je "dramatične koristi" za srčane bolesnike, značajno umanjujući rizik od ozbiljnog pogoršanja zdravlja ili smrti od bilo kog uzroka.

Otkriće, predstavljeno na najvećem svetskom kardiološkom kongresu u Madridu, moglo bi značiti da će ovi lekovi biti propisani milionima ljudi sa srčanim oboljenjima - kako bi izbegli bolničko lečenje i živeli duže.

Lekovi za mršavljenje imitiraju hormon GLP-1, koji izaziva osećaj sitosti, i prvobitno su razvijeni za lečenje dijabetesa. U poslednjih nekoliko godina pojavili su se dokazi da bi oni mogli spasiti život u različitim stanjima, ne samo kod gojaznosti.

Sada, rezultati novog istraživanja predstavljenog na godišnjem kongresu Evropskog udruženja kardiologa pokazuju da lekovi za mršavljenje mogu smanjiti rizik od hospitalizacije ili prerane smrti kod srčanih bolesnika za čak 58 odsto.

U studiji koju su analizirani su podaci preko 90.000 pacijenata sa srčanom slabošću, koji su bili gojazni i imali dijabetes tipa 2. Rezultati su pokazali da su oni koji su uzimali semaglutid imali 42 odsto manji rizik od hospitalizacije ili prerane smrti u poređenju sa onima koji nisu dobijali aktivnu terapiju. U istoj studiji, lek tirzepatid smanjio je taj rizik čak za 58 odsto.

U svetu više od 60 miliona ljudi boluje od srčane slabosti. Prethodne studije su nagovestile da lekovi za mršavljenje mogu poboljšati simptome srčane slabosti, ali njihov uticaj na važne ishode kao što su hospitalizacija i smrt do sada nije bio ispitivan u ovako velikom obimu.

Naučnici naglašavaju da će biti potrebno više dokaza pre nego što se lekovi za mršavljenje zvanično preporuče srčanim bolesnicima kao mera za smanjenje rizika, ali da rezultati jesu ohrabrujući.

