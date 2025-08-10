RUSKI NAUČNIK UPOZORAVA: Napici sa nanom osvežavaju, ali se ne preporučuju uvek i svima

NAPICI sa nanom fenomenalno osvežavaju i sadrže vitamine i minerale koji su organizmu potrebni, ali treba imati u vidu da oni nisu preporučljivi svima i u svim situacijama, mišljenja je ruski biotehnolog.

Nana je jedan od omiljenih dodataka napicima u letnjim mesecima: ona osvežava, sadrži vitamine iz grupa A i B, vitamin C, kalijum, magnezijum, gvožđe i aminokiseline. Zahvaljujući svom sastavu, osim što je ukusna, nana ublažava i upalne procese, pozitivno utiče na nervni sistem i cirkulaciju krvi, čime potpomaže prokrvljenost tkiva.

KOME SE NANA PREPORUČUJE, A KOME NE

Osim toga, nana ima i magičnu moć da utoli glad (zahvaljujući sadržaju mentola koji stimuliše lučenje endorfina i koji igra važnu ulogu u percipiranju sitosti), te se preporučuje onima koji se bore sa viškom kilograma. Međutim, nana nije za svakoga, a ni za sve prilike - i pored nekoliko očigledno pozitivnih dejstava, ona ima i neželjena.

Napici sa nanom (ledeni i obični čajevi, limunade, bezalkoholni kokteli i slično) ne preporučuju se ljudima koji pate od niskog pritiska: zbog činjenice da ona dodatno umiruje nervni sistem, može se desiti da osoba nakon konzumacije nane bude isuviše opuštena, usporena i sanjiva, što može uticati na njenu moć rasuđivanja i brzinu reagovanja u situacijama koje zahtevaju trenutnu reakciju.

OPASNOST PO ZDRAVLjE, A I ŽIVOT

Redovna konzumacija nane ne preporučuje se ni muškarcima, budući da ona može uticati na lučenje polnih hormona i dovesti do smanjenja nivoa testosterona u organizmu. Posledično, kod muškaraca može doći i do opadanja seksualne želje i problema sa potencijom, apeluje ruski stručnjak, naglašvajući da se umesto nane može koristiti melisu, koja je po ukusu slična, ali nema neželjena dejstva.

Konzumacija napitaka sa nanom može biti naročito opasna u vožnji, čak i ukoliko inače nemate probleme sa niskim pritiskom: "Zbog usporenih refleksa vozači mogu postati prava opasnost na putu", upozorava ruski biotehnolog Georgij Susljanok u intervjuu za portal Gazeta. "Osim toga, nanu bi trebalo da izbegavaju i osobe koje su osetljive na mentol", dodaje on.

