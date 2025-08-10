RUSKI NAUČNIK UPOZORAVA: Napici sa nanom osvežavaju, ali se ne preporučuju uvek i svima
NAPICI sa nanom fenomenalno osvežavaju i sadrže vitamine i minerale koji su organizmu potrebni, ali treba imati u vidu da oni nisu preporučljivi svima i u svim situacijama, mišljenja je ruski biotehnolog.
Nana je jedan od omiljenih dodataka napicima u letnjim mesecima: ona osvežava, sadrži vitamine iz grupa A i B, vitamin C, kalijum, magnezijum, gvožđe i aminokiseline. Zahvaljujući svom sastavu, osim što je ukusna, nana ublažava i upalne procese, pozitivno utiče na nervni sistem i cirkulaciju krvi, čime potpomaže prokrvljenost tkiva.
KOME SE NANA PREPORUČUJE, A KOME NE
Osim toga, nana ima i magičnu moć da utoli glad (zahvaljujući sadržaju mentola koji stimuliše lučenje endorfina i koji igra važnu ulogu u percipiranju sitosti), te se preporučuje onima koji se bore sa viškom kilograma. Međutim, nana nije za svakoga, a ni za sve prilike - i pored nekoliko očigledno pozitivnih dejstava, ona ima i neželjena.
Napici sa nanom (ledeni i obični čajevi, limunade, bezalkoholni kokteli i slično) ne preporučuju se ljudima koji pate od niskog pritiska: zbog činjenice da ona dodatno umiruje nervni sistem, može se desiti da osoba nakon konzumacije nane bude isuviše opuštena, usporena i sanjiva, što može uticati na njenu moć rasuđivanja i brzinu reagovanja u situacijama koje zahtevaju trenutnu reakciju.
OPASNOST PO ZDRAVLjE, A I ŽIVOT
Redovna konzumacija nane ne preporučuje se ni muškarcima, budući da ona može uticati na lučenje polnih hormona i dovesti do smanjenja nivoa testosterona u organizmu. Posledično, kod muškaraca može doći i do opadanja seksualne želje i problema sa potencijom, apeluje ruski stručnjak, naglašvajući da se umesto nane može koristiti melisu, koja je po ukusu slična, ali nema neželjena dejstva.
Konzumacija napitaka sa nanom može biti naročito opasna u vožnji, čak i ukoliko inače nemate probleme sa niskim pritiskom: "Zbog usporenih refleksa vozači mogu postati prava opasnost na putu", upozorava ruski biotehnolog Georgij Susljanok u intervjuu za portal Gazeta. "Osim toga, nanu bi trebalo da izbegavaju i osobe koje su osetljive na mentol", dodaje on.
(rt.rs)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
VELIKO NAUČNO OTKRIĆE: Utvrđena jaka veza između hroničnog umora i genetike
10. 08. 2025. u 00:00
ZLOSLUTNA TIŠINA PLAVIH KITOVA ZABRINjAVA NAUČNIKE: Otkriveno i zbog čega su zaćutali
09. 08. 2025. u 23:00
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
"Lekari su Saši Popoviću dali morfijum i tako je umro - nije osetio ništa, zaspao je! Sada me doziva po kući"
"ČESTO ga sanjam, nije bilo tog sna gde je on izgledao kao u ovo poslednje vreme kada je bio bolestan, uvek ga sanjam iz vremena kada smo nas dvoje počeli da se zabavljamo i kad smo se venčali. Tada je imao onu kosicu malo dužu i okrugle malo veće naočare i sanjam ga kako je raspoložen, nasmejan, vedar i trči-juri na sve strane."
09. 08. 2025. u 12:05
Komentari (0)