RUSKI DIJETOLOG UPOZORAVA: Gledanje televizije i telefona za vreme jela negativno utiče na varenje i pamćenje

MNOGI od nas dok jedu, gledaju televiziju pa i ne posvećuje puna pažnju obroku.

Foto Shutterstock

Ova navika nam je ušla u svakodnevno obedovanje i osim što utiče na količinu hrane koju pojedemo, utiče i na kvalitet varenja i uživanje u hrani. Posebno može da se odrazi na decu, jer je važno da ona tokom jela budu usredsređena i da vare hranu bez ikakvih ometanja, naglašava ruski dijetolog.

Pažnja i usresređenost tokom jela su važni faktori za opšte zdravlje, a gledanje serije ili neke emisije uz obrok može se negativno uticati na ovaj proces:

"Gledanje televizije tokom obroka smanjuje aktivnost varenja, sintezu enzima i hlorovodonične kiseline", izjavio je stručnjak-dijetolog Ministarstva zdravlja Rusije, Viktor Tuteljan i dodao:

“Fiziologija govori da kada jedemo, treba da budemo potpuno usredsređeni na hranu. I važno je da nas nešto ne ometa. Varanje je veoma složen proces koji zahteva punu pažnju svih naših snaga. Kada to radimo uzgred, nesumnjivo se smanjuje aktivnost varenja, smanjuje se proizvodnja enzima kao i lučenje hlorovodonične kiseline. To je naučno dokazano - najbolje je da nas ništa ne ometa tokom jela. Posebno je ovo bito kada je reč o detetu”.

On je istakao da dete tokom obroka treba da bude usredsređeno, da dobija zadovoljstvo, radost, sitost i da vari hranu bez ometanja, piše RIA.

PAŽNjA I PAMĆENjE

Dakle, okruženje u kojem jedemo utiče na izbor i količinu hrane. Postoji mnogo dokaza da se gledanje TV-a povezuje s većim rizikom od gojaznosti, uglavnom zbog manje fizičke aktivnosti koja ide uz sedeći način života.

Pored toga, ova navika može uticati i na količinu hrane koju pojedemo. Dok gledamo napetu priču, pažnja nam je usmerena na ekran, pa manje obratimo pažnju na signale gladi i sitosti, što dovodi do prejedanja.

Takođe, istraživanja pokazuju da je teže da se setimo šta smo pojeli kada jedemo uz "ometače", a to otežava pravilno procenjivanje količine unesene hrane, što može dovesti do toga da kasnije jedemo više.

Još jedan razlog zašto možemo jesti više kada gledamo televiziju je taj što hrana možda nema isti ukus kao kada obraćamo više pažnje na to šta jedemo. To je zato što možda ne dobijamo toliko zadovoljstva od hrane kada smo ometeni, piše Bi-Bi-Si.

HRANA I TELEFONI

Prethodna istraživanja pokazuju da istovremeno jedenje i gledanje televizije dovodi do povećane potrošnje hrane. Međutim, efekti korišćenja pametnih telefona su još uvek neizvesni jer su ograničena postojeća istraživanja dala suprotstavljene nalaze. Nedavno istraživanje je eksperimentalno testiralo uticaj korišćenja tehnologije (bilo televizora ili pametnog telefona) tokom jela u poređenju sa jelom bez ometanja.

Rezultati govore da su učesnici jeli znatno više dok su gledali televiziju u odnosu na to kada nisu. Ova razlika nije primećena među onima koji su koristili pametni telefon. Nalazi ukazuju na to da gledanje televizije verovatno i dalje podstiče prejedanje, ali korišćenje pametnih telefona možda nije povezano sa istovremenom povećanom konzumacijom, prenosi Science direct. Ipak, potrebna su buduća istraživanja kako bi se razumeli efekti na kasnije jedenje.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori