LASERSKA OPERACIJA VEĆ JE UTVRĐEN STANDARD U LEČENJU UVEĆANE PROSTATE

TULIJUM laser od 200 vati je tehnologija koja se sa svojim vodećim pokazateljima za snagu i preciznost nametnula kao prvi izbor i specijalistima i pacijentima.

Foto: Laser Med

Operacija prostate sa Tulijum laserom od 200 vati je netraumatična procedura, pri kojoj se tanko optičko vlakno uvodi kroz prirodni urinarni put kod muškarca sve do same žlezde. Tu se emituje intezivna svetlosna energija, tkiva se zagrevaju i dolazi do efekta isparavanja (vaporizacija). Tkivo prostate se pažljivo uklanja milimetar po milimetar, do kapsule, kako bi se oslobodio protok urina.

Zašto je potrebno uklanjanje naraslog tkiva prostate? Ono predstavlja glavnu prepreku normalnom mokrenju. Prostata je mala žlezda, veličine kestena. Kada njeno tkivo počinje da raste, logično, ona menja i svoj obim i počinje da pritiska okolne organe – bešiku i mokraćni kanal. Sasvim prirodno, njihova funkcija biva narušena i javljaju se problemi sa mokrenjem – česti nagoni na mokrenje, koji se ponekad ne mogu ni odložiti; nemogućnost potpunog ispražnjenja bešike, stanjivanje mlaza, povećanje broja noćnih ustajanja. S vremenom mokrenje postaje sve teže, kod ozbiljnijih slučajeva mokri se i u kapima, u bešici se zadržava velika količina zaostalog urina i kod nemogućnosti ispražnjenja javlja se rizik od postavljanja katetera.

Poremećaji u mokrenju nestaju tek kad se ukloni uvećano tkivo prostate. Intervencija Tulijum laserom od 200 vati traje oko 1,5h. Primenjiva je za sve obime prostate, kod pacijenata sa kateterom, kao i onih koji imaju dijabetes ili su na antikoagulantnoj terapiji. Mokrenje se postepeno normalizuje, oslobađa se mlaz urina i muškarac ima osećaj potpuno ispražnjene bešike.

