URDA I KRASTAVAC DA SMRŠATE: Ako hoćete skinete višak kilograma, uvedite u jelovnik ove namirnice

UKOLIKO se odlučite da držite dijetu, trebalo bi da znate da dijetalna ishrana ne dovodi samo do mršavljenja, već i očuvanja zdravlja, smanjenja rizika od hroničnih bolesti i povećanja životne energije.

Detaljnije rečeno prednosti dijetalne ishrane su da poboljšava rad srca i krvnih sudova, smanjuje rizik od dijabetesa tipa 2, podstiče zdravu probavu i metabolizam, jača imunitet i pomaže u održavanju normalnog krvnog pritiska i nivoa šećera.

Uz sve navedeno dijeta omogućava da se smanji prekomerna telesna trežina, a značaj toga ogleda se u smanjenju pritiska na zglobove i kičmu, poboljšava nivo šećera i insulina u krvi, snižava holesterol i trigliceride, povećava pokretljivost i izdržljivost kao i samopouzdanje i mentalno zdravlje.

Višak kilograma opterećuje ceo organizam. Smanjenje telesne težine već za pet do 10 odsto može da ima ogroman pozitivan uticaj na zdravlje.

Ovom prilikom vam predstavljamo neke od najdijetalnijih namirnica uz koje efikasno možete da smanjite telesnu težinu.

Urda izvor proteina

Urda ili sir od surutke ima nizak sadržaj masti i ugljenih hidrata. Bogat je proteinima i kalcijumom. Lako je svarljiv i pogodan za večere ili međuobroke. Pomaže u održavanju mišićne mase tokom mršavljenja.

Krastavac za hidrataciju

Sastoji se od preko 95 odsto vode, tako da je gotovo bez kalorija, zbot tolikog sadržaja vode osvežava i hidrira telo. Bogat je vlaknima i antioksidansima.

Piletina bez kožice

Pileće meso ima malo masti, posebno bez kože. Visok sadržaj proteina u njemu daje dug osećaj sitosti. Zato je idealno za obroke kod redukcionih dijeta. Može da se priprema bez ulja (kuvano, grilovano).

Tunjevina u vodi

Bogata je omega-3 masnim kiselinama. Izvrsan je izvor proteina i ima nisku kalorijsku vrednost. Odličn jea za salate, obroke bez hleba i testenina

Maslinovo ulje

Zdrave masti koje poboljšavaju rad srca, bogate su antioksidansima, koristi se u malim količinama (1 kašičica dnevno). Poboljšava apsorpciju vitamina iz povrća.

Povrće, jaja, žitarice

Nezaobilazn deo dijetalnog jelovnika su i tikvice, kupus, brokoli, jaja, pogotovo belance, jogurt sa malo masnoća, jabuke i grejpfrut, ovsene pahuljice, sočivo i pasulj...