PRVE SLIKE UNIŠTENOG AUTOMOBILA TATJANE JEČMENICE: Novi detalji tragedije, evo šta je bilo kobno (FOTO)

SRBIJU je sinoć potresla vest da je slavna srpska teniserka i nekadašnja selektorka FED kup reprezentacije Srbije Tatjana Ječmenica (47), poginula u saobraćajnoj nesreći.

Tragedija se dogodila, u petak, na Obilaznici oko Beograda na petlji Orlovača oko 20.50 časova, kada su se sudarili teretno i putničko vozilo.

Novinar Mladen Mijatović objavio je fotografije uništenog automobila u kom je bila Ječmenica. Kako se vidi na fotografiji prednji deo vozla je potpuno uništen.

Prema prvim infornacijama, Tatjana je upravljala automobilom, navodno je promašila isključenje, a zatim pokušala da se vrati u rikverc, kada je šleper naleteo na njih.

Ipak, sudeći po fotografiji, ne isključuje se da je ona nastavila da vozi, ne sluteći da je u pogrešnom smeru, kada je šleper naleteo na njeno vozilo.

Prema informacijama sa terena, vatrogasci su oko 20 minuta nakon udesa stigli na mesto nesreće i zatekli dve osobe zarobljene u vozilu. Tatjanin muž je izvučen u svesnom stanju, ali je zbog teških povreda grudnog koša stavljen u indukovanu komu, a lekari mu se bore za život. Ječmenica je, nažalost, preminula, izgubila je borbu za život tokom spasilačke akcije izvlačenja.

