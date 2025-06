LEKARI TVRDE: Spavanje na boku može značajno ublažiti ova tri stanja

JEDNOSTAVNA navika, kao što je spavanje na boku, može pomoći u ublažavanju nekoliko zdravstvenih tegoba koje pogađaju mnoge od nas. Iako ova pozicija nije univerzalno rešenje za sva zdravstvena stanja povezana sa spavanjem, za neke probleme može biti od velike koristi i poboljšati nam ne samo zdravlje, već i kvalitet sna.

Spavanje na boku se kod određenih grupa ljudi pokazalo kao bolja opcija u poređenju sa spavanjem na leđima ili stomaku. Nije reč o rešenju koje odgovara svima, već o strategiji koja može biti izuzetno delotvorna u specifičnim slučajevima u ublažiti vam tegobe koje dolaze sa zdravstvenim stanjima kao što su:

APNEJA U SNU

Ako spavate na leđima, hrkanje je verovatno česta pojava, što samo po sebi može biti neprijatnost, ali i pokazatelj ozbiljnijeg problema, kao što je opstruktivna apneja u snu. Ovo stanje se često javlja upravo zbog položaja jezika koji, pod uticajem gravitacije, pada unazad i delimično zatvara otvor grla. Takav položaj dovodi do prekida u protoku vazduha, što izaziva pauze u disanju (apneje) koje mogu trajati od nekoliko sekundi do više od jednog minuta.

Apneje ne samo da remete kvalitet sna, već i ograničavaju snabdevanje organizma kiseonikom. Posledice se mogu osetiti tokom dana kroz izraženu pospanost, probleme sa pažnjom i pamćenjem, smanjen kvalitet života i emocionalne tegobe. Apneja u snu povezuje se i sa ozbiljnim zdravstvenim rizicima - povećanu verovatnoću moždanog udara, povišen krvni pritisak, srčane bolesti, demenciju, pa čak i prevremenu smrt.

Spavanje na boku može ublažiti ove tegobe. U tom položaju, jezik prirodno pada na stranu, a ne unazad, čime se održava prolaznost gornjih disajnih puteva. Pored toga, spavanje na boku utiče i na anatomski raspored mekog nepca i grkljana, čime se poboljšava oblik i prohodnost disajnih puteva, a takođe se povećava i zapremina pluća, što omogućava dublje udisaje i doprinosi stabilizaciji gornjih disajnih struktura, dodatno smanjujući rizik od kolapsa disajnih puteva.

Ova pozicija tokom spavanja takođe poboljšava funkciju mišića u gornjem delu disajnog sistema, što dodatno pomaže u održavanju njegove prohodnosti.

BOLOVI U LEĐIMA

Kada je u pitanju ublažavanje bolova u leđima, istraživanja pokazuju da je spavanje na boku bolje od spavanja na leđima ili na stomaku, jer pomaže u očuvanju prirodne pozicije kičme i smanjuje pritisak na lumbalni deo, te je dobar izbor ako imate probleme sa donjim delom leđa. Pored toga, ovaj položaj smanjuje bol u kukovima i pritisak na unutrašnje organe, što je naročito značajno za trudnice i osobe sa prekomernom težinom.

Ukoliko se uz spavanje na boku koristi i jastuk između kolena, može se dodatno poboljšati pozicija kičme, što često dovodi do još efikasnijeg ublažavanja bolova i neprijatnosti tokom sna.

GORUŠICA

Spavanje na leđima često pogoršava refluks kiseline, što dovodi do poznatog peckanja u grudima - simptoma gorušice. Ako se ne leči, gorušica može dovesti do čireva, poteškoća prilikom gutanja, hijatalne hernije, pa čak i do povišenog rizika od karcinoma jednjaka.

Istraživanja pokazuju da položaj na boku može znatno smanjiti učestalost i intenzitet gorušice i gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB). To se postiže tako što se jednjak postavlja iznad želuca, što fizički otežava kiselom sadržaju iz želuca da se vrati u jednjak.

Zbog anatomskog rasporeda želuca i ugla na kome se jednjak spaja sa njim, posebno je korisno spavanje na levoj strani tela. Osim što sprečava vraćanje kiseline, spavanje na boku takođe ubrzava varenje jer olakšava prolaz sadržaja iz želuca u tanko crevo. To smanjuje količinu hrane i kiseline koja bi inače mogla da se vrati u jednjak, prenosi "Nešnal džiogrefik".

